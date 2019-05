Botrányba fulladt egy vetítés Cannes-ban, tömegesen távoztak a nézők a teremből

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c01cd9ac-dd16-4362-908d-72756a8e5054","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Victoria Nuland Trump elnöki beiktatásakor távozott a helyettes külügyi államtitkári posztról, az oroszok szerint ő volt az ukrajnai politikai fordulat egyik fő külső koordinátora, ezért feketelistára tették.","shortLead":"Victoria Nuland Trump elnöki beiktatásakor távozott a helyettes külügyi államtitkári posztról, az oroszok szerint ő...","id":"20190524_Moszkva_nem_adott_vizumot_Nuland_volt_amerikai_helyettes_allamtitkarnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c01cd9ac-dd16-4362-908d-72756a8e5054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f444b8-efb6-4d36-9624-57d95d8e4570","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Moszkva_nem_adott_vizumot_Nuland_volt_amerikai_helyettes_allamtitkarnak","timestamp":"2019. május. 24. 05:29","title":"Nem kapott orosz vízumot egy fontos volt amerikai külügyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e585e1-3a94-4b30-9d37-f4cfb470d353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindennapi pénzügyeket, például a vásárlást megkönnyítő megoldásokkal rukkoltak elő a K&H fejlesztői innovációs versenyére jelentkező startupok. A világ minden tájáról összesen 45 csapat nevezett többek között mesterséges intelligencián alapuló adatfeldolgozó alkalmazással, \"láthatatlan\" és különböző elektronikus fizetési megoldással. A K&H szakmai zsűrije a Mondriaan csapatot választotta győztesnek. ","shortLead":"A mindennapi pénzügyeket, például a vásárlást megkönnyítő megoldásokkal rukkoltak elő a K&H fejlesztői innovációs...","id":"20190523_kh_bank_innovathon_2019_fejlesztoi_innovacios_verseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1e585e1-3a94-4b30-9d37-f4cfb470d353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcaa800-f82a-44c6-984a-11cefe2eaf0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_kh_bank_innovathon_2019_fejlesztoi_innovacios_verseny","timestamp":"2019. május. 23. 10:33","title":"K&H: Jöhet a \"láthatatlan pénztárca\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d03e2c-c1b3-4aa2-9583-0b5a1d0876be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2014-hez képest kétezerrel kevesebb szavazatszámlálót küldtek a pártok a bizottságokba, hogy a választások tisztaságát ellenőrizzék, pedig akkor sem voltak sokan a lehetőségekhez képest. A legsikeresebb párt a Fidesz ezen a téren is. De két embert a Munkáspárt is delegált. \r

\r

","shortLead":"2014-hez képest kétezerrel kevesebb szavazatszámlálót küldtek a pártok a bizottságokba, hogy a választások tisztaságát...","id":"20190523_EPvalasztas_Egyre_nehezebb_szavazatszamlalo_tagokat_keriteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93d03e2c-c1b3-4aa2-9583-0b5a1d0876be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9866744e-0934-4e2a-88d7-7c43bd4b491d","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_EPvalasztas_Egyre_nehezebb_szavazatszamlalo_tagokat_keriteni","timestamp":"2019. május. 23. 12:19","title":"EP-választás: Egyre nehezebb szavazatszámláló tagokat keríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok antiszemiták, Orbán Viktor egységesíthetné az európai radikális jobboldalt, Magyarországot foglyul ejtette a szélsőjobb – egy sor meredek állítást fogalmazott meg a Népszavának Cas Mudde politológus.","shortLead":"A magyarok antiszemiták, Orbán Viktor egységesíthetné az európai radikális jobboldalt, Magyarországot foglyul ejtette...","id":"20190523_A_Guardian_elemzoje_Orban_reg_nem_volt_olyan_rossz_helyzetben_mint_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85da80a0-495b-477b-ad35-b00671219c03","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_A_Guardian_elemzoje_Orban_reg_nem_volt_olyan_rossz_helyzetben_mint_most","timestamp":"2019. május. 23. 08:07","title":"A Guardian elemzője: Orbán rég nem volt olyan rossz helyzetben, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89ef434-ebb1-4fca-8057-bfaa5d4bed3e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A Brüsszel elleni hadviselés konoksága láttán egyre többekben vetődik fel a kérdés, nem fogja-e kivezetni az Orbán-kormány Magyarországot az Európai Unióból, illetve nem löki-e el magától renitens tagját az unió vezetése. Bár mindez fikció, nem árt egy pillantást vetni a rémforgatókönyv lehetséges és számszerűsíthető következményeire. Farkas Zoltán elemzésének második része.","shortLead":"A Brüsszel elleni hadviselés konoksága láttán egyre többekben vetődik fel a kérdés, nem fogja-e kivezetni...","id":"20190524_Mi_van_ha_a_Brexit_utan_jon_a_Huxit_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c89ef434-ebb1-4fca-8057-bfaa5d4bed3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b61198f-fd94-4da2-b1d3-35f53c73715f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Mi_van_ha_a_Brexit_utan_jon_a_Huxit_2","timestamp":"2019. május. 24. 15:35","title":"Mi történik a magyar gazdasággal, ha a Brexit után jön a Huxit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az április 15-én részben leégett székesegyház falai rendkívül labilisak. A Versaille-i Egyetem szakértője szerint akár egy szélvihar is elég lehet ahhoz, hogy engedjenek. ","shortLead":"Az április 15-én részben leégett székesegyház falai rendkívül labilisak. A Versaille-i Egyetem szakértője szerint akár...","id":"20190523_notre_dame_tuzvesz_szel_szakerto_ujjaepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2186a75-509a-4b1a-a344-9344677388f0","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_notre_dame_tuzvesz_szel_szakerto_ujjaepites","timestamp":"2019. május. 23. 13:01","title":"Az erős szél is összedöntheti a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8bb59d-ed6f-4643-bec7-49f98651a9e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerinte a többi üzlet nincs veszélyben.","shortLead":"Szerinte a többi üzlet nincs veszélyben.","id":"20190523_Zsidai_Roy_Jamie_Oliver_ettermeinek_csodjerol_ez_benne_volt_a_pakliban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a8bb59d-ed6f-4643-bec7-49f98651a9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96df907d-f691-4c9e-9387-59112de9198e","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Zsidai_Roy_Jamie_Oliver_ettermeinek_csodjerol_ez_benne_volt_a_pakliban","timestamp":"2019. május. 23. 15:49","title":"Zsidai Roy Jamie Oliver éttermeinek csődjéről: Ez benne volt a pakliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékos három szettben kikapott a spanyol Aliona Bolsova Zadoinovtól a francia nyílt teniszbajnokság női egyes selejtezőjének harmadik, utolsó fordulójában.","shortLead":"A magyar játékos három szettben kikapott a spanyol Aliona Bolsova Zadoinovtól a francia nyílt teniszbajnokság női egyes...","id":"20190524_babos_timea_roland_garros_selejtezo_kieses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1138ee-d699-4063-9b44-4c24ba045e78","keywords":null,"link":"/sport/20190524_babos_timea_roland_garros_selejtezo_kieses","timestamp":"2019. május. 24. 16:37","title":"Babos nem jutott túl a selejtezőn a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]