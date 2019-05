Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átrendeződött a szegedi városvezetés. Néhány hónapja a főjegyző jelezte, hogy nyugdíjba megy, most az alpolgármester mondott le. Május végén jogerős ítélet várható a parkolási bérletek mindkettőjüket érintő ügyében, amelyben első fokon, nem jogerősen felfüggesztett börtönt kaptak.","shortLead":"Átrendeződött a szegedi városvezetés. Néhány hónapja a főjegyző jelezte, hogy nyugdíjba megy, most az alpolgármester...","id":"20190524_Atrendezodott_a_szegedi_varosvezetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2af6b9b-79b7-4abf-8193-c2b7e2ce3df5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Atrendezodott_a_szegedi_varosvezetes","timestamp":"2019. május. 24. 09:50","title":"Lemondott Szeged alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24aff66c-cf8e-4338-8294-869e16af68d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alaszka partjait ismét túlságosan megközelítették orosz gépek.","shortLead":"Alaszka partjait ismét túlságosan megközelítették orosz gépek.","id":"20190522_Ket_nap_alatt_masodszor_fogtak_el_orosz_bombazot_az_amerikaiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24aff66c-cf8e-4338-8294-869e16af68d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580325fc-df73-4544-88ce-4688d82c1692","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Ket_nap_alatt_masodszor_fogtak_el_orosz_bombazot_az_amerikaiak","timestamp":"2019. május. 22. 21:16","title":"Két nap alatt másodszor fogtak el orosz bombázókat az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budára vezető sávokat mind lezárták baleset miatt az Erzsébet hídon, Pest felé pedig csak egy sávon mehetnek az autók. Ezen az egy sávon engedik a rendőrök a forgalmat felváltva mindkét irányban.","shortLead":"A Budára vezető sávokat mind lezárták baleset miatt az Erzsébet hídon, Pest felé pedig csak egy sávon mehetnek...","id":"20190523_Baleset_miatt_lezartak_az_Erzsebet_hidat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d21e814-1d5c-4358-b36c-aee35e88b700","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_Baleset_miatt_lezartak_az_Erzsebet_hidat","timestamp":"2019. május. 23. 08:57","title":"Baleset miatt lezárták az Erzsébet hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"43 százalék szerint nem illetik meg az LMBTQ-közösség tagjait a többségi társadalommal azonos jogok, és az emberek harmada nem állna szóba ismerősével, ha kiderülne róla, hogy meleg.","shortLead":"43 százalék szerint nem illetik meg az LMBTQ-közösség tagjait a többségi társadalommal azonos jogok, és az emberek...","id":"20190523_Az_oroszok_tobb_mint_fele_homofob_egy_felmeres_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa4eb70-a163-4fd4-bb45-2cd4b25e2509","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Az_oroszok_tobb_mint_fele_homofob_egy_felmeres_szerint","timestamp":"2019. május. 23. 11:14","title":"Az oroszok több mint fele homofób egy felmérés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28aa3fc8-5002-49bd-b0f5-b63910a5bb44","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kisebb eséllyel lesz túlsúlyos vagy elhízott az a gyerek, aki rendszeresen gyalog, kerékpárral, esetleg rollerrel jár iskolába – ezt a laikusként is logikusnak tűnő dolgot támasztották most alá konkrét számokkal tudósok.","shortLead":"Kisebb eséllyel lesz túlsúlyos vagy elhízott az a gyerek, aki rendszeresen gyalog, kerékpárral, esetleg rollerrel jár...","id":"20190523_gyerekek_gyalog_mennek_iskolaba_kerekpar_elhizas_tulsuly_egeszseges_eletmod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28aa3fc8-5002-49bd-b0f5-b63910a5bb44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca17920-aae4-4166-9c85-0e0b3e860346","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_gyerekek_gyalog_mennek_iskolaba_kerekpar_elhizas_tulsuly_egeszseges_eletmod","timestamp":"2019. május. 23. 16:03","title":"Fogadja meg a tudósok tanácsát, holnaptól küldje a gyerekét iskolába gyalog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség szerint se betörésre, se kényszerítésre, se öngyilkosságra utaló nyomot nem találtak. Az anyuka mentálisan zavart volt.","shortLead":"A rendőrség szerint se betörésre, se kényszerítésre, se öngyilkosságra utaló nyomot nem találtak. Az anyuka mentálisan...","id":"20190523_Rejtelyes_modon_ehen_halt_egy_anya_es_ket_lanya_Becsben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43964a50-8168-4bf0-b518-3ec636113c91","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Rejtelyes_modon_ehen_halt_egy_anya_es_ket_lanya_Becsben","timestamp":"2019. május. 23. 13:56","title":"Rejtélyes módon éhen halt egy anya és két lánya Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455a8f9a-6318-4436-99c0-53ae3566e0f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A klórvegyülettel szennyezett olajat még nem használták fel. ","shortLead":"A klórvegyülettel szennyezett olajat még nem használták fel. ","id":"20190523_koolaj_baratsag_vezetek_transzport_mol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=455a8f9a-6318-4436-99c0-53ae3566e0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370b5c05-3614-4d29-8bff-a1abbb0896fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_koolaj_baratsag_vezetek_transzport_mol","timestamp":"2019. május. 23. 15:49","title":"60 ezer tonna szennyezett olajat kaphattunk a Barátság vezetéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok antiszemiták, Orbán Viktor egységesíthetné az európai radikális jobboldalt, Magyarországot foglyul ejtette a szélsőjobb – egy sor meredek állítást fogalmazott meg a Népszavának Cas Mudde politológus.","shortLead":"A magyarok antiszemiták, Orbán Viktor egységesíthetné az európai radikális jobboldalt, Magyarországot foglyul ejtette...","id":"20190523_A_Guardian_elemzoje_Orban_reg_nem_volt_olyan_rossz_helyzetben_mint_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85da80a0-495b-477b-ad35-b00671219c03","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_A_Guardian_elemzoje_Orban_reg_nem_volt_olyan_rossz_helyzetben_mint_most","timestamp":"2019. május. 23. 08:07","title":"A Guardian elemzője: Orbán rég nem volt olyan rossz helyzetben, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]