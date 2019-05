A rockzene történetének egyik legnagyobb jogvitája ért véget.

Az elmúlt 22 évben a The Verve című zenekar egyetlen pennyt sem kapott Bittersweet Symphony című daláért, mivel a dal jogai a Rolling Stonesnál voltak - írja a BBC.

A dal miatt hatalmas jogi vita alakult, szinte rögtön a megjelenés után, ugyanis a The Verve a Rolling Stones The Last Time című dalának szimfonikus változatát használta fel hozzá. 1997-ben Jaggerék akkori menedzsere beperelte a The Verve-öt és elérte, hogy a Bittersweet Symphony dalszerzői Mick Jagger és Keith Richards legyenek: ez azt jelenti, hogy náluk landolt minden dalból érkező bevétel.

Az elmúlt 22 évben a The Verve nevű zenekar egyetlen pennyt sem kapott Bitter Sweet Symphony című daláért, mivel a dal jogai a Rolling Stonesnál voltak – írja a BBC.

A dal miatt – szinte rögtön a megjelenés után – hatalmas jogi vita alakult ki, ugyanis a The Verve a Rolling Stones The Last Time című dalának szimfonikus változatát használta fel hozzá.

1997-ben Jaggerék akkori menedzsere beperelte a The Verve-öt, és elérte, hogy a Bitter Sweet Symphony dalszerzői hivatalosan is Mick Jagger és Keith Richards legyenek: ez azt jelenti, hogy eddig náluk landolt minden dalból érkező bevétel.

Nemrég amikor a The Verve frontembere, Richard Ashcroft Ivor Novello-díjat kapott, bejelentette, hogy Mick Jagger és Keith Richards 22 év után átadták neki a dalszerzői jogot, így mostantól Ashcroft kapja a pénzt, akárhányszor szólal meg a Bitter Sweet Symphony.