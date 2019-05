"Mindig szívesen választok ki egy rakás könyvet, amikor nyaralásra készülök. Általában az a vége, hogy sokkal többet viszek magammal, mint amennyit el tudok olvasni egy utazás alatt, de az a filozófiám, hogy inkább legyen nálunk túl sok olvasnivaló, mint túl kevés" – írja blogján Bill Gates, aki most már hagyományosan minden évben kiad egy listát azokról a könyvekről, amelyek megítélése szerint tökéletes nyári olvasmányok.

Egyik sem az a megszokott könnyű kötet, amelyet a strandon csak úgy előkap az ember, de a Microsoft alapítója szeret inspirált állapotban, motiváltan hazatérni az utazásokról.

Jared Diamond: Upheaval

A könyv azt vizsgálja, hogyan reagálnak a különböző társadalmak a válság pillanataiban. Ez egy kicsit depressziósnak hangzik, de ha azt nézzük, mely képességeinkre van szükség a problémák megoldásához, optimistábban fejeztem be a könyvet, mint ahogy elkezdtem – írja Gates.

Rose George: 9 Pints: A Journey Through the Money, Medicine, and Mysteries of Blood

Nagyon rajongója vagyok az olyan könyveknek, amelyek elmélyülnek egy adott témában - ez a kötet pedig egy sikátor. Tele van olyan elképesztően érdekes tényekkel, amelyek után sokkal jobban fogod értékelni a vért.

Rose George: 9 Pints: A Journey Through the Money, Medicine, and Mysteries of Blood

Nagy rajongója vagyok az olyan könyveknek, amelyek elmélyülnek egy adott témában – ez a kötet pedig egyenesen egy útvesztő. Tele van olyan elképesztően érdekes tényekkel, amelyek után sokkal jobban fogod értékelni a vért.

Amor Towles: A Gentleman in Moscow

A regény egy Moszkvában házi őrizetre ítélt gróf történetét meséli el, szórakoztatóan, okosan és meglepően bájosan – írja Gates, és hozzáteszi: még ha nem is szeretsz annyira Oroszországról olvasni, mint én (minden Dosztojevszkij-könyvet elolvastam), ezt a történetet akkor is élvezni fogod.

Michael Beschloss: Presidents of War: The Epic Story, From 1807 to Modern Times

Gates eredetileg a vietnami háború iránti érdeklődése miatt kezdte el a könyvet, de azt írja, a kötet számos új perspektívát nyújtott neki az elnöki vezetéssel kapcsolatban is.

Paul Collier: The Future of Capitalism: Facing the New Anxieties

"Collier legutóbbi könyve gondolatébresztő kitekintés egy olyan témával kapcsolatban, amely manapság sokakat érdekel. Bár sok mindenben nem értek vele egyet, okos felvetéseket fogalmaz meg arról, hová tart ma a kapitalizmus" – írja Gates a blogon.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: