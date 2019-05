Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"767d5a34-d477-4e7c-b524-b3ae78e6f3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen más súlycsoportba tartozik a 40 tonnás Hableány sétahajó és a vele összeütközött 5000 tonnás szállodahajó, a Viking. \r

","shortLead":"Teljesen más súlycsoportba tartozik a 40 tonnás Hableány sétahajó és a vele összeütközött 5000 tonnás szállodahajó...","id":"20190530_Eselye_sem_volt_a_Hableanynak_a_Vikinggel_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=767d5a34-d477-4e7c-b524-b3ae78e6f3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49adf9bc-02af-4de5-91ce-64d2232f6365","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Eselye_sem_volt_a_Hableanynak_a_Vikinggel_szemben","timestamp":"2019. május. 30. 17:03","title":"Esélye sem volt a Hableánynak a Vikinggel szemben – adatok a Dunán összeütközött hajókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bee061-3af5-495f-aaae-aa2a0109a7e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Beindult a Mezőhegyesi Ménesbirtok, nyolcszázmillió forintért keresik a beígért átalakításokhoz a kiviteli tervek elkészítőit, miközben az elmúlt hónapokban legalább hetven embert elküldtek az állami cégtől.","shortLead":"Beindult a Mezőhegyesi Ménesbirtok, nyolcszázmillió forintért keresik a beígért átalakításokhoz a kiviteli tervek...","id":"20190529_Mezohegyesi_Menesbirtok_elbocsatasok_golfpalya_birtoktabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3bee061-3af5-495f-aaae-aa2a0109a7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af72e829-b2ed-4a86-8b3d-952a3671e2ce","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Mezohegyesi_Menesbirtok_elbocsatasok_golfpalya_birtoktabor","timestamp":"2019. május. 29. 07:30","title":"Golfpálya és kisvasút is épül a Mezőhegyesi Ménesbirtokon, miközben embereket bocsátanak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész annyi munkát vállal, amennyit csak bír. ","shortLead":"A színész annyi munkát vállal, amennyit csak bír. ","id":"20190530_Kern_Andras_visszavonulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbff76df-34dc-498f-9ace-33348b5116d8","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Kern_Andras_visszavonulas","timestamp":"2019. május. 30. 11:18","title":"Kern András: Hülyeség ez az egész visszavonulósdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csányi Sándorról van szó, és a KITE Mezőgazdasági Zrt.-ről.","shortLead":"Csányi Sándorról van szó, és a KITE Mezőgazdasági Zrt.-ről.","id":"20190530_Jol_jart_a_leggazdagabb_magyar_csak_Nadudvaron_4_milliardot_keresett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc08495d-ee31-4f64-b04a-c74e580e657d","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Jol_jart_a_leggazdagabb_magyar_csak_Nadudvaron_4_milliardot_keresett","timestamp":"2019. május. 30. 11:14","title":"Jól járt a leggazdagabb magyar, csak Nádudvaron 4 milliárdot keresett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2034b3d-fdcb-40fc-bdf4-ba5be4ed541f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legendás versenyző 70 éves korában hunyt el, ma kísérik utolsó útjára. A ceremóniára több ezer embert várnak. ","shortLead":"A legendás versenyző 70 éves korában hunyt el, ma kísérik utolsó útjára. A ceremóniára több ezer embert várnak. ","id":"20190529_arnold_schwarzenegger_niki_lauda_temetes_forma_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2034b3d-fdcb-40fc-bdf4-ba5be4ed541f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1ffb52-c144-4e03-bb64-c0860552feb6","keywords":null,"link":"/sport/20190529_arnold_schwarzenegger_niki_lauda_temetes_forma_1","timestamp":"2019. május. 29. 11:04","title":"Még Arnold Schwarzenegger is beszédet tart Niki Lauda temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bírói önigazgatási szervezet szerint Handó Tünde pont azokról a pontokról kér törvénymódosítást, amelyek megsértése miatt kritizálják.","shortLead":"A bírói önigazgatási szervezet szerint Handó Tünde pont azokról a pontokról kér törvénymódosítást, amelyek megsértése...","id":"20190529_Orszagos_Biroi_Tanacs_Hando_Tunde_torvenymodositassal_legalizalna_a_torvenyserteseit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd086c5f-ea0c-442b-92bb-0878199c3ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Orszagos_Biroi_Tanacs_Hando_Tunde_torvenymodositassal_legalizalna_a_torvenyserteseit","timestamp":"2019. május. 29. 19:23","title":"Országos Bírói Tanács: Handó Tünde törvénymódosítással legalizálná a törvénysértéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e521a3-7d69-41ba-813d-06c5f9139648","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MediaTek Tajvanban villantotta meg a Helio M70-es chipjét, ami a 2020-ban érkező csúcsmobilokba kerülhet bele először.","shortLead":"A MediaTek Tajvanban villantotta meg a Helio M70-es chipjét, ami a 2020-ban érkező csúcsmobilokba kerülhet bele először.","id":"20190529_mediatek_heilo_m70_processzor_5g_computex_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96e521a3-7d69-41ba-813d-06c5f9139648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cc4617-f0b2-4d18-a1b4-680ca2f8b326","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_mediatek_heilo_m70_processzor_5g_computex_2019","timestamp":"2019. május. 29. 19:33","title":"Gyors és erős: bemutatta a MediaTek az első 5G-s chipjét, a Helio M70-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több rendőrt is kellemetlen meglepetés érhet: a szolgálati idejüket nem jól vezetheti a Nyugdíjfolyósító, mert 2013-ig nem kellett átküldenie az ORFK illetékes osztályának az adatokat. A helyesbítés a károsultak dolga.\r

\r

","shortLead":"Több rendőrt is kellemetlen meglepetés érhet: a szolgálati idejüket nem jól vezetheti a Nyugdíjfolyósító, mert 2013-ig...","id":"20190529_Kellemetlen_pluszmunkat_kaphatnak_egyes_nyugdijba_vonulo_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c009a915-510d-487f-bccb-486d692f961c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Kellemetlen_pluszmunkat_kaphatnak_egyes_nyugdijba_vonulo_rendorok","timestamp":"2019. május. 29. 11:59","title":"Kellemetlen pluszmunkát kaphatnak egyes nyugdíjba vonuló rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]