[{"available":true,"c_guid":"b1fba985-6356-4286-bbf8-ed86dfc8d6e8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jóváhagyta Vlagyimir Putyin elnök, hogy Oroszország 47 repülőterét nevezzék el híres személyekről, így a moszkvai Seremetyjevót Puskinról, Domogyedovót Lomonoszovról. Magadánban Viszockij-, Szentpéterváron Dosztojevszkij-reptér lesz. A Leningrad énekesét kizárták a versenyből.\r

\r

","shortLead":"Jóváhagyta Vlagyimir Putyin elnök, hogy Oroszország 47 repülőterét nevezzék el híres személyekről, így a moszkvai...","id":"20190531_Ha_Magadanba_repul_ezentol_a_Viszockijrepteren_landol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1fba985-6356-4286-bbf8-ed86dfc8d6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d70fd70-0f28-48ed-b1de-d0fdad1162e3","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Ha_Magadanba_repul_ezentol_a_Viszockijrepteren_landol","timestamp":"2019. május. 31. 15:28","title":"Ha Magadánba repül, ezentúl a Viszockij-reptéren landol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is kiderül belőle, hogy a turishajóval ütköző Viking Sigyn visszaereszkedett a baleset helyszínére. ","shortLead":"Az is kiderül belőle, hogy a turishajóval ütköző Viking Sigyn visszaereszkedett a baleset helyszínére. ","id":"20190601_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_ujabb_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71e8afa-6a4d-4a39-ada7-e96ea320aea9","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_ujabb_video","timestamp":"2019. június. 01. 15:08","title":"Újabb videó került elő a Hableány tragédiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétfőtől-vasárnapi tart majd az ittas és dogok hatása alatt álló autósok kiszűrése.","shortLead":"Hétfőtől-vasárnapi tart majd az ittas és dogok hatása alatt álló autósok kiszűrése.","id":"20190601_Egesz_hetes_nagy_razzia_lesz_az_utakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f535fed7-30ec-4d91-b8e2-2500db5beab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190601_Egesz_hetes_nagy_razzia_lesz_az_utakon","timestamp":"2019. június. 01. 08:10","title":"Egész hetes nagy razzia lesz az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2530fa9-2b0c-4aa4-857b-1d39e78c34a7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub gazdasági beszámolójából az derült ki, hogy úgy vettek játékosokat, hogy közben megborult a költségvetése. ","shortLead":"A klub gazdasági beszámolójából az derült ki, hogy úgy vettek játékosokat, hogy közben megborult a költségvetése. ","id":"20190531_Tul_sok_jatekost_vett_a_Fradi_sulyos_veszteseget_termelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2530fa9-2b0c-4aa4-857b-1d39e78c34a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569ce2ce-8ac2-47fe-acac-5cdec040e06f","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Tul_sok_jatekost_vett_a_Fradi_sulyos_veszteseget_termelt","timestamp":"2019. május. 31. 19:20","title":"Túl sok játékost vett a Fradi, súlyos veszteséget termelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96798887-d6a0-435e-b241-25ca60d37f9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tonna csirkehúst szállítottak, de csupán 495 kilogrammot tüntettek fel. A NAV ellenőrei azonban résen voltak. ","shortLead":"Egy tonna csirkehúst szállítottak, de csupán 495 kilogrammot tüntettek fel. A NAV ellenőrei azonban résen voltak. ","id":"20190531_Csalni_probaltak_a_giroszhussal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96798887-d6a0-435e-b241-25ca60d37f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabaa462-2082-4bc0-bce3-0fc6af1ca12f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Csalni_probaltak_a_giroszhussal","timestamp":"2019. május. 31. 15:08","title":"Csalni próbáltak a gíroszhússal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly 491,1 milliárd forintos árbevételt ért el a Szerencsejáték Zrt. - ez áll a cég éves beszámolójában. Az állam is dörzsölheti a markát, szépen kaszált a fogadókon.","shortLead":"Tavaly 491,1 milliárd forintos árbevételt ért el a Szerencsejáték Zrt. - ez áll a cég éves beszámolójában. Az állam is...","id":"20190531_Majdnem_500_milliardot_toltak_a_fogadok_a_Szerencsejatek_Zrtt_de_330_milliardot_visszanyertek_tole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7101c1-99dd-4ad8-9f0d-74c42adbcd00","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Majdnem_500_milliardot_toltak_a_fogadok_a_Szerencsejatek_Zrtt_de_330_milliardot_visszanyertek_tole","timestamp":"2019. május. 31. 17:44","title":"Majdnem 500 milliárdot toltak a fogadók a Szerencsejáték Zrt.-be, de 330 milliárdot visszanyertek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331d7fe3-f74c-4e1d-8c5b-28dcde2641f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgárőrök tetten érték a párost, jelentették a rendőröknek, akik lecsaptak.","shortLead":"A polgárőrök tetten érték a párost, jelentették a rendőröknek, akik lecsaptak.","id":"20190602_Szemetteleprol_loptak_elfogtak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=331d7fe3-f74c-4e1d-8c5b-28dcde2641f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72de8813-f8d2-4c66-bd05-a1e56bf72ad3","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Szemetteleprol_loptak_elfogtak_oket","timestamp":"2019. június. 02. 09:14","title":"Szeméttelepről loptak, elfogták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9dadf58-5b9a-440e-b4ab-624f89a78689","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet elrendelte, hogy a Lockheed Martin telepítse a USS Preble fedélzetére a cég lézerfegyverét. A tervek szerint védelmi célokat szolgál majd az egység.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet elrendelte, hogy a Lockheed Martin telepítse a USS Preble fedélzetére a cég lézerfegyverét...","id":"20190531_lezerfegyver_uss_preble_rombolo_amerikai_haditengereszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9dadf58-5b9a-440e-b4ab-624f89a78689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ca6ad1-3d28-4660-9d22-b93401343c8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_lezerfegyver_uss_preble_rombolo_amerikai_haditengereszet","timestamp":"2019. május. 31. 19:33","title":"Rakéták helyett lézerfegyverrel védi majd magát egy amerikai hadihajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]