[{"available":true,"c_guid":"f151dbed-0aaf-4a74-8d53-c036d53c4416","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína mindent megtesz, hogy békés úton egyesülhessen újra Tajvannal, de nem zárja ki a katonai erő bevetését sem - jelentette ki Vej Feng-ho kínai nemzetvédelmi miniszter vasárnap Szingapúrban a Hszinhua kínai állami hírügynökség jelentése szerint. ","shortLead":"Kína mindent megtesz, hogy békés úton egyesülhessen újra Tajvannal, de nem zárja ki a katonai erő bevetését sem...","id":"20190602_Kina_kesz_katonakkal_bevonulni_Tajvanra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f151dbed-0aaf-4a74-8d53-c036d53c4416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1e75a9-e74d-44c9-8325-d162cc03f358","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Kina_kesz_katonakkal_bevonulni_Tajvanra","timestamp":"2019. június. 02. 11:22","title":"Kína kész katonákkal bevonulni Tajvanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2de7722-6128-4c03-9f58-e1aac33129f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tech világ egyik kiemelkedő eseménye minden évben az Apple fejlesztői konferenciája, a WWDC (Worldwide Developer Conference), amely a mai nap kezdődik. Megmutatjuk, hogyan tud – virtuálisan – részese lenni az eseményeknek.","shortLead":"A tech világ egyik kiemelkedő eseménye minden évben az Apple fejlesztői konferenciája, a WWDC (Worldwide Developer...","id":"20190603_apple_wwdc_2019_elo_stream_video_iphone_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2de7722-6128-4c03-9f58-e1aac33129f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0724f140-dd57-4486-8aed-9a598481f9db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_apple_wwdc_2019_elo_stream_video_iphone_android","timestamp":"2019. június. 03. 10:03","title":"Ma jönnek az Apple újdonságai: Így láthatja azonnal, miket jelentenek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968683f8-acb8-463f-80e4-b5fb7e4263f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína vizsgálatot indít a FedEx amerikai globális szállítmányozó vállalat ellen azt követően, hogy a Huawei Technologies kínai technológiai nagyvállalat csomagjait engedély nélkül \"eltérítették\" - számolt be a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna. ","shortLead":"Kína vizsgálatot indít a FedEx amerikai globális szállítmányozó vállalat ellen azt követően, hogy a Huawei Technologies...","id":"20190602_Kina_nem_hiszi_hogy_tevedesbol_vitte_rossz_helyre_a_Huawei_csomagjait_a_FedEx","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=968683f8-acb8-463f-80e4-b5fb7e4263f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2b1212-f769-43d7-8210-e874bc3fa920","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Kina_nem_hiszi_hogy_tevedesbol_vitte_rossz_helyre_a_Huawei_csomagjait_a_FedEx","timestamp":"2019. június. 02. 16:56","title":"Kína nem hiszi, hogy tévedésből vitte rossz helyre a Huawei csomagjait a FedEx","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f95341-5f85-49e1-a7e1-1c042bac4301","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-bukás után lemondott a Jobbik elnöksége, egyetlen mandátumot nyertek, amit az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi Márton vitte el. A párt elnöksége Jakab Pétert jelöli a helyére.","shortLead":"Az EP-bukás után lemondott a Jobbik elnöksége, egyetlen mandátumot nyertek, amit az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi...","id":"20190602_Jakab_Peter_lehet_a_Jobbik_frakciovezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f95341-5f85-49e1-a7e1-1c042bac4301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb939f86-30a0-404b-bb75-1464d0df0630","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Jakab_Peter_lehet_a_Jobbik_frakciovezetoje","timestamp":"2019. június. 02. 13:35","title":"Jakab Péter lehet a Jobbik frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálra késeltek egy 28 éves kálozi férfit a Fejér megyei Nádasdladányban, a bűncselekmény elkövetésével egy 22 éves székesfehérvári férfit gyanúsítanak - közölte a megyei rendőr-főkapitányság vasárnap a honlapján.","shortLead":"Halálra késeltek egy 28 éves kálozi férfit a Fejér megyei Nádasdladányban, a bűncselekmény elkövetésével egy 22 éves...","id":"20190602_Halalra_keseltek_egy_ferfit_Nadasdladanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc37246e-13b9-46e4-a917-29ba506339cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Halalra_keseltek_egy_ferfit_Nadasdladanyban","timestamp":"2019. június. 02. 10:02","title":"Halálra késeltek egy férfit Nádasdladányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146f3f4-537e-45b9-9a16-91c96b7c3de1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ujhelyi Istváné lett az MSZP-Párbeszéd egyetlen EP-madátuma. Szeretne majd zöld témákat is vinni Brüsszelben, ezért Jávor Benedek segítségét kéri.","shortLead":"Ujhelyi Istváné lett az MSZP-Párbeszéd egyetlen EP-madátuma. Szeretne majd zöld témákat is vinni Brüsszelben, ezért...","id":"20190602_Ujhelyi_felhivta_Javor_Benedeket_segitse_majd_a_munkajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4146f3f4-537e-45b9-9a16-91c96b7c3de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8964909e-8587-4b91-924f-5553edacab18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190602_Ujhelyi_felhivta_Javor_Benedeket_segitse_majd_a_munkajat","timestamp":"2019. június. 02. 11:01","title":"Ujhelyi felhívta Jávor Benedeket, a segítségét kérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Remélik, a történelmi mélyponton lévő SPD hamar megtalálja az új elnökét.\r

\r

","shortLead":"Remélik, a történelmi mélyponton lévő SPD hamar megtalálja az új elnökét.\r

\r

","id":"20190602_A_CDUCSU_szovetseg_az_SPD_vezetojenek_lemondasa_utan_is_fenntartana_a_kormanyzo_koaliciot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7a6459-ca4e-43a1-8284-146d8fa26c24","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_A_CDUCSU_szovetseg_az_SPD_vezetojenek_lemondasa_utan_is_fenntartana_a_kormanyzo_koaliciot","timestamp":"2019. június. 02. 17:27","title":"A CDU-CSU szövetség az SPD vezetőjének lemondása után is fenntartaná a német kormányzó koalíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f41642-aaac-4c2c-8ff5-8655c9312f25","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 1,4 milliárd forintos veszteséget hozott össze a lóversenyzéssel foglalkozó két állami társaság. Az ügyvezető ennek ellenére bizakodó. ","shortLead":"Összesen 1,4 milliárd forintos veszteséget hozott össze a lóversenyzéssel foglalkozó két állami társaság. Az ügyvezető...","id":"20190601_Jo_nagy_bukta_a_loversenyzes_az_allamnak_de_majd_jovore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60f41642-aaac-4c2c-8ff5-8655c9312f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78329a36-ae44-4a6f-b814-0aaf85293cec","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_Jo_nagy_bukta_a_loversenyzes_az_allamnak_de_majd_jovore","timestamp":"2019. június. 01. 13:01","title":"Jó nagy bukta a lóversenyzés az államnak, de majd jövőre más lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]