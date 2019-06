Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6493e33e-6de8-429b-af63-7eebe7b4036e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Apa és fia együtt verte át az embereket. ","shortLead":"Apa és fia együtt verte át az embereket. ","id":"20190603_151_embert_vertek_at_az_algazszerelok_orszagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6493e33e-6de8-429b-af63-7eebe7b4036e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b962fdf-ff1a-4743-8135-f7cfdba8f5d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_151_embert_vertek_at_az_algazszerelok_orszagszerte","timestamp":"2019. június. 03. 12:22","title":"151 embert vertek át az ál-gázszerelők országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fülöp-szigeteken nemcsak hogy komolyan veszik a klímaváltozást, de a gyerekeket is a környezetvédelemre nevelnék egy új törvénnyel.","shortLead":"A Fülöp-szigeteken nemcsak hogy komolyan veszik a klímaváltozást, de a gyerekeket is a környezetvédelemre nevelnék...","id":"20190603_fulop_szigetek_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_faultetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf50634d-113c-4c10-8434-ee02e2dd4fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_fulop_szigetek_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_faultetes","timestamp":"2019. június. 03. 09:03","title":"Ez zseniális: a Fülöp-szigeteken minden diáknak 10 fát kell elültetnie ahhoz, hogy végezzen az iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18abcc4e-02fe-44b6-a20d-6d32dad0a1a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Veszprém klasszisa megsérült a Bajnokok Ligája elődöntőjében, kérdéses a játéka a fináléban. A kapus Sterbik Árpád is kihagyni kényszerülhet a meccset. ","shortLead":"A Veszprém klasszisa megsérült a Bajnokok Ligája elődöntőjében, kérdéses a játéka a fináléban. A kapus Sterbik Árpád is...","id":"20190601_veszprem_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto_nagy_laszlo_sterbik_arpad_mikler_roland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18abcc4e-02fe-44b6-a20d-6d32dad0a1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbd97c1-f31f-448d-a087-c04dc65f0480","keywords":null,"link":"/sport/20190601_veszprem_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto_nagy_laszlo_sterbik_arpad_mikler_roland","timestamp":"2019. június. 01. 20:22","title":"Nagy László: Éreztem, hogy valami megreccsen a vállamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két legnagyobb brit ellenzéki erő vezetői nem hajlandóak részt venni a Trump tiszteletére rendezett banketten.","shortLead":"A két legnagyobb brit ellenzéki erő vezetői nem hajlandóak részt venni a Trump tiszteletére rendezett banketten.","id":"20190603_Trump_harom_napig_II_Erzsebet_vendege_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cbd286-2b41-4ddc-86bd-a931dde31e0e","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Trump_harom_napig_II_Erzsebet_vendege_lesz","timestamp":"2019. június. 03. 06:23","title":"Trump három napig II. Erzsébet vendége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4b216e-47a0-4fea-956f-1486659d02f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen komoly terepjáró képességekkel rendelkező pickup új változata egyáltalán nem szenved erőhiányban.","shortLead":"Az igen komoly terepjáró képességekkel rendelkező pickup új változata egyáltalán nem szenved erőhiányban.","id":"20190603_ez_a_jeep_olyan_eros_lett_mint_a_legujabb_ferrari_hiperauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d4b216e-47a0-4fea-956f-1486659d02f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b374842-5878-46b6-a453-220ee69b038b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_ez_a_jeep_olyan_eros_lett_mint_a_legujabb_ferrari_hiperauto","timestamp":"2019. június. 03. 13:21","title":"Ez a Jeep olyan erős lett, mint a legújabb Ferrari hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan kap majd egy nagyobb frissítést az Apple számítógépein használt macOS, de a mobilos iOS-be is kerül egy fontos újdonság.","shortLead":"Hamarosan kap majd egy nagyobb frissítést az Apple számítógépein használt macOS, de a mobilos iOS-be is kerül...","id":"20190502_apple_macos_apple_music_apple_tv_applikacio_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70aebf93-cd1c-4e5c-9594-0c02cb864744","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_apple_macos_apple_music_apple_tv_applikacio_alkalmazas","timestamp":"2019. június. 02. 15:03","title":"Kiszivárgott két képernyőkép arról, milyen új funkciót kapnak az Apple számítógépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0739b1-b9da-4906-b295-ad51e7b5c091","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kihalt, sötét utca sokak számára félelmetes lehet. Az alábbi alkalmazás abban segít, hogy ilyen helyzetben is viszonylagos biztonságban érezhessük magunkat.","shortLead":"A kihalt, sötét utca sokak számára félelmetes lehet. Az alábbi alkalmazás abban segít, hogy ilyen helyzetben is...","id":"20190602_bsafe_app_szemelyi_vedelemre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef0739b1-b9da-4906-b295-ad51e7b5c091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d387196-8b0f-4db2-b4ce-c7c12d8f0348","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_bsafe_app_szemelyi_vedelemre","timestamp":"2019. június. 02. 21:03","title":"Jól jöhet ez az app a telefonján sötét, elhagyott helyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5e991a-bc3d-4ba6-9b46-0443716c9e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanazt fogják indítani, aki tavaly tavasszal mandátumot nyert a választáson. ","shortLead":"Ugyanazt fogják indítani, aki tavaly tavasszal mandátumot nyert a választáson. ","id":"20190603_Jobbikos_lesz_a_kozos_ellenzeki_jelolt_Dunaujvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb5e991a-bc3d-4ba6-9b46-0443716c9e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b9555-eb6e-4bf4-bd35-90c3eb7d8c83","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Jobbikos_lesz_a_kozos_ellenzeki_jelolt_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. június. 03. 12:10","title":"Jobbikos lesz a közös ellenzéki jelölt Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]