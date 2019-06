Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b0033da-7563-4dd7-9326-c9780c750f69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar író, költő, drámaíró, műfordító 48 éves volt. ","shortLead":"A magyar író, költő, drámaíró, műfordító 48 éves volt. ","id":"20190603_Meghalt_Terey_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b0033da-7563-4dd7-9326-c9780c750f69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add9697d-3472-4092-9784-9911c2819381","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Meghalt_Terey_Janos","timestamp":"2019. június. 03. 09:37","title":"Meghalt Térey János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551de21b-5484-4c8a-ace0-99341437d9c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó az elkövetkezendő években több tucat elektromotoros új modellt dob piacra.","shortLead":"A négykarikás német gyártó az elkövetkezendő években több tucat elektromotoros új modellt dob piacra.","id":"20190603_teljes_palyas_villanyautos_letamadasra_keszul_az_audi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=551de21b-5484-4c8a-ace0-99341437d9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de610ee-e550-4b0a-b10e-a9e5d25a3f22","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_teljes_palyas_villanyautos_letamadasra_keszul_az_audi","timestamp":"2019. június. 03. 11:21","title":"Teljes pályás villanyautós letámadásra készül az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Madrid is egy Brexitről álmodik. ","shortLead":"Madrid is egy Brexitről álmodik. ","id":"20190601_BLdonto_nulladik_felido_brit_szurkolok_orizetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77a85f1-f840-4ded-8ab7-31dbae704cdf","keywords":null,"link":"/sport/20190601_BLdonto_nulladik_felido_brit_szurkolok_orizetben","timestamp":"2019. június. 01. 14:04","title":"BL-döntő nulladik félidő: brit szurkolók őrizetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csúszik az azonnali fizetési rendszer; 14 pontos akciótervet jelentett be a pénzügyminiszter; az orvosi kamara szerint nem biztosítható a biztonságos betegellátás. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Csúszik az azonnali fizetési rendszer; 14 pontos akciótervet jelentett be a pénzügyminiszter; az orvosi kamara szerint...","id":"20190602_es_akkor_azonnali_fizetes_adozas_bkv_egeszsegugy_allampapir_beszamolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60bea05-ab05-4990-9d0e-802a31202c9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190602_es_akkor_azonnali_fizetes_adozas_bkv_egeszsegugy_allampapir_beszamolok","timestamp":"2019. június. 02. 07:00","title":"És akkor a kormány megpróbálja kicsalni a párnacihából a pénzünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815eae8-3c19-4f8b-b9ae-dccc6ae7b1df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub Híradója ott járt a jubileumot ünneplő egyetemen, ahol a több, ma már felnőtt egykori lombikbébi mesélt magáról.\r

","shortLead":"Elő-, fő- és utófutás is kell ahhoz, hogy a közel 12 milliós kínai metropoliszból megérkezhessen a 16 ezres magyar...","id":"20190603_raben_fuvarozas_logisztika_szallitmanyozas_csomagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f04b2d5a-3544-4b06-9108-711f065a4775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5fcb29-6e47-4b61-977b-a7874ec1553c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190603_raben_fuvarozas_logisztika_szallitmanyozas_csomagok","timestamp":"2019. június. 03. 07:30","title":"Egy csomag nemzetközi útja – és ami mögötte van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyártók akár két évet is kaphatnak, a műanyag szatyorral akár csak az utcán sétálóknak pedig 3800 forintos büntetés jár.\r

