[{"available":true,"c_guid":"7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA székházából tavaly decemberben erőszakkal eltávolított képviselők, Szél Bernadett, Hadházy Ákos és Varju László a Társaság a Szabadságjogokért segítségével pótmagánvád-indítványt nyújtottak be a bírósághoz az őket akadályozó és bántalmazó biztonsági őrök ellen, amit első fokon a bíróság elutasított. Az indítvány benyújtására azért volt szükség, mert mind a Központi Nyomozó Főügyészség, mind a Legfőbb Ügyészség elutasította a korábbi feljelentéseket. A TASZ szerint „nagy jogi bravúrral”.","shortLead":"Az MTVA székházából tavaly decemberben erőszakkal eltávolított képviselők, Szél Bernadett, Hadházy Ákos és Varju László...","id":"20190604_TASZ_Nem_adott_igazat_a_koztevenel_bantalmazott_kepviseloknek_a_birosag_mert_nem_vertek_meg_oket_elegge","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1fc5ff-f36c-482b-a03a-e62516193c7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_TASZ_Nem_adott_igazat_a_koztevenel_bantalmazott_kepviseloknek_a_birosag_mert_nem_vertek_meg_oket_elegge","timestamp":"2019. június. 04. 13:46","title":"TASZ: Nem adott igazat a köztévénél bántalmazott képviselőknek a bíróság, mert nem verték meg őket „eléggé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0fb63b-648f-4732-b924-197cdf1d8bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nohab helyett egy hagyományos mozdony húzta a vonatot, amely másfél óra késéssel indult. A MÁV elnézést kért, azt írták, a balhézó mozdonyvezetőnek \"várhatóan megszűnik a munkaviszonya\".","shortLead":"A Nohab helyett egy hagyományos mozdony húzta a vonatot, amely másfél óra késéssel indult. A MÁV elnézést kért, azt...","id":"20190604_Osszeveszett_ket_mozdonyvezeto_nem_ment_a_retro_mozdony_Tapolcara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa0fb63b-648f-4732-b924-197cdf1d8bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0a178a-b1cd-48e5-8821-4b8b445c9f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Osszeveszett_ket_mozdonyvezeto_nem_ment_a_retro_mozdony_Tapolcara","timestamp":"2019. június. 04. 06:13","title":"Összeveszett két mozdonyvezető, nem ment a retró vonat Tapolcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új feladatot kapott, az MMA felügyelő testületében is részt vehet a romaügyi miniszterelnöki biztossága és a Polgári Magyarországért Alapítvány vezetése mellett.","shortLead":"Új feladatot kapott, az MMA felügyelő testületében is részt vehet a romaügyi miniszterelnöki biztossága és a Polgári...","id":"20190604_Ujabb_feladatot_kapott_Balog_Zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0f45d5-e93e-46f6-93ca-03cb89382b6d","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Ujabb_feladatot_kapott_Balog_Zoltan","timestamp":"2019. június. 04. 10:49","title":"Balog Zoltán a Magyar Művészeti Akadémiában tűnik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"José Antonio Reyes túl gyorsan ment, ráadásul unokatestvére is meghalt, aki mögötte ült. A harmadik utas túlélte, de súlyos az állapota.\r

\r

","shortLead":"José Antonio Reyes túl gyorsan ment, ráadásul unokatestvére is meghalt, aki mögötte ült. A harmadik utas túlélte, de...","id":"20190602_Megrazo_reszletek_a_35_evesen_meghalt_egykori_spanyol_valogatott_baleseterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbef9a74-ba43-4cb9-b37d-5d35711aaad2","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Megrazo_reszletek_a_35_evesen_meghalt_egykori_spanyol_valogatott_baleseterol","timestamp":"2019. június. 02. 19:25","title":"Megrázó részletek a 35 évesen meghalt egykori spanyol válogatott balesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f502d0-325c-45f7-8c84-ab931669240c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven évvel ezelőtt indult útjára az Egyesült Államokból a meleg polgárjogi mozgalom, ami máig meghatározó elemét képezi az LGBTQA-közösség tagjai számára.","shortLead":"Ötven évvel ezelőtt indult útjára az Egyesült Államokból a meleg polgárjogi mozgalom, ami máig meghatározó elemét...","id":"20190604_ma_50_eves_a_pride","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32f502d0-325c-45f7-8c84-ab931669240c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79ba802-d8fc-422a-9977-f589b577f2f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_ma_50_eves_a_pride","timestamp":"2019. június. 04. 07:03","title":"Ma 50 éves a Pride: öt évtizedet ölel fel a Google mai logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8ec11b-bf54-49c0-9aff-e8df9fdb6afb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy hete hagytak ott egy másik babát, most pedig egy kisfiút találtak benne. ","shortLead":"Egy hete hagytak ott egy másik babát, most pedig egy kisfiút találtak benne. ","id":"20190604_Ismet_ujszulottet_talaltak_a_babamento_inkubatorban_Miskolcon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e8ec11b-bf54-49c0-9aff-e8df9fdb6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e137630b-2f2f-4fd3-a7c4-70180217f02e","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Ismet_ujszulottet_talaltak_a_babamento_inkubatorban_Miskolcon","timestamp":"2019. június. 04. 13:29","title":"Ismét újszülöttet találtak a babamentő inkubátorban Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nevében és céljában a Me Too mozgalomhoz hasonlító kezdeményezés indult Japánban a magas sarkú cipők kötelező viselése és a szexuális elnyomás ellen.","shortLead":"Nevében és céljában a Me Too mozgalomhoz hasonlító kezdeményezés indult Japánban a magas sarkú cipők kötelező viselése...","id":"20190603_Elindult_a_magassarkuellenes_mozgalom_Japanbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63af1005-fcfd-47ef-8665-1b7b9261daa6","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Elindult_a_magassarkuellenes_mozgalom_Japanbol","timestamp":"2019. június. 03. 15:59","title":"Elindult a magassarkú-ellenes mozgalom Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27d070-b752-45dd-81ab-0f2f230356f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csatornázási művek ígéri, őszre elkészül a megnövelt esővíztározó, amely képes kezelni a nagyobb esők után lezúduló vizet is. Az építkezés során azonban két hónapig egyáltalán nem tudja fogadni az esővizet a most bővített tároló. A nyárra pedig várhatók heves esőzések.","shortLead":"A csatornázási művek ígéri, őszre elkészül a megnövelt esővíztározó, amely képes kezelni a nagyobb esők után lezúduló...","id":"20190604_Oktoberre_lesz_a_nagy_esozesekre_is_felkeszult_tarozoja_Budapestnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f27d070-b752-45dd-81ab-0f2f230356f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ffc70f-8793-4478-8af1-295f2d644726","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Oktoberre_lesz_a_nagy_esozesekre_is_felkeszult_tarozoja_Budapestnek","timestamp":"2019. június. 04. 12:06","title":"Októberig kell arra várni, hogy ne ömöljön a Dunába a szennyvíz, ha nagy eső éri el Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]