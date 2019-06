Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

És hogy kerül a képbe az otthoni tesztelés?","shortLead":"Magyarországon évente körülbelül 1200 új méhnyakrákos esetet diagnosztizálnak, és bár ma már egyrészt megelőzhető...","id":"20190603_HPV_fertozes_teszt_mehnyakrak_citologia_szures_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87cd802d-d28b-46bf-afb9-09d56515d346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ab1616-5303-4319-aec2-7a1ba61fc1f8","keywords":null,"link":"/elet/20190603_HPV_fertozes_teszt_mehnyakrak_citologia_szures_oltas","timestamp":"2019. június. 04. 14:00","title":"Nők ezrei menekülhetnének meg szűréssel és oltással, mégis le vagyunk maradva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]