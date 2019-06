Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"24 órát adott Nigel Farage-nek, a Brexit párt vezérének az Európai Parlament illetékes bizottsága, hogy választ adjon arra a kérdésre, miért nem tüntette fel képviselői elszámolásában a biztosítási üzletben érdekelt Arron Bankstől kapott támogatást.","shortLead":"24 órát adott Nigel Farage-nek, a Brexit párt vezérének az Európai Parlament illetékes bizottsága, hogy választ adjon...","id":"20190605_Miert_fizetett_13_ezer_fontos_lakast_Londonban_a_Brexitpart_vezerenek_egy_brit_milliomos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9546b601-970e-401b-ba9b-aac017dda698","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Miert_fizetett_13_ezer_fontos_lakast_Londonban_a_Brexitpart_vezerenek_egy_brit_milliomos","timestamp":"2019. június. 05. 14:25","title":"Miért fizetett 13 ezer fontos lakást Londonban a Brexit-párt vezérének egy brit milliomos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csúcstermékéből adna el többet a Pick Szeged Zrt. Az új gyárban harmadával többet tudnának készíteni a különleges érlelésű szalámiból, amit külföldön értékesítenének. ","shortLead":"Csúcstermékéből adna el többet a Pick Szeged Zrt. Az új gyárban harmadával többet tudnának készíteni a különleges...","id":"20190604_Teliszalamibol_gyartana_tobbet_a_Pick_Szeged_Zrt_ezert_epitenek_uj_uzemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f603c89c-643d-4998-b789-8b12fa6ec04d","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Teliszalamibol_gyartana_tobbet_a_Pick_Szeged_Zrt_ezert_epitenek_uj_uzemet","timestamp":"2019. június. 04. 17:52","title":"Több téliszalámit gyártana a Pick Szeged Zrt., ezért épít új üzemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87cd802d-d28b-46bf-afb9-09d56515d346","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarországon évente körülbelül 1200 új méhnyakrákos esetet diagnosztizálnak, és bár ma már egyrészt megelőzhető, másrészt korai stádiumban gyógyítható betegségről van szó, mégis 500 nő hal bele. Az ingyenes szűrés lehetőségével még mindig nagyon kevesen élnek, pedig kulcsfontosságú szerepe lenne abban, hogy ez a riasztó szám csökkenésnek induljon. Méhnyakrák alig van HPV-fertőzés nélkül, ám a vírus – ahhoz képest, hogy milyen gyakori fertőzésről van szó – alapvetően nagyon ritkán okoz daganatot. Egyáltalán, kinek javasolt a HPV-szűrés? És hogy kerül a képbe az otthoni tesztelés?","shortLead":"Magyarországon évente körülbelül 1200 új méhnyakrákos esetet diagnosztizálnak, és bár ma már egyrészt megelőzhető...","id":"20190603_HPV_fertozes_teszt_mehnyakrak_citologia_szures_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87cd802d-d28b-46bf-afb9-09d56515d346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ab1616-5303-4319-aec2-7a1ba61fc1f8","keywords":null,"link":"/elet/20190603_HPV_fertozes_teszt_mehnyakrak_citologia_szures_oltas","timestamp":"2019. június. 04. 14:00","title":"Nők ezrei menekülhetnének meg szűréssel és oltással, mégis le vagyunk maradva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110ceeef-6056-40c6-9d30-3c1fdb5b948b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így emlékeztek a trianoni békeszerződés évfordulójára.","shortLead":"Így emlékeztek a trianoni békeszerződés évfordulójára.","id":"20190604_Gyerekek_enekeltek_a_Parlament_elott_a_Nemzeti_Osszetartozas_Napjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=110ceeef-6056-40c6-9d30-3c1fdb5b948b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b72e233-7933-4118-9019-47b8723483fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Gyerekek_enekeltek_a_Parlament_elott_a_Nemzeti_Osszetartozas_Napjan","timestamp":"2019. június. 04. 12:38","title":"Hétezer gyerek énekelt a Parlament előtt a Nemzeti Összetartozás Napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097418c5-397d-4cb4-9a13-dde33521a4a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2004-ben először tagadta, majd elismerte, hogy ügynök volt.","shortLead":"2004-ben először tagadta, majd elismerte, hogy ügynök volt.","id":"20190605_Az_ugynokkent_jelento_Vikidal_Gyula_is_enekel_a_rendszervaltast_unneplo_Szabadsagkoncerten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=097418c5-397d-4cb4-9a13-dde33521a4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a68aa8-b2c8-41c1-889f-236572e8b94f","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Az_ugynokkent_jelento_Vikidal_Gyula_is_enekel_a_rendszervaltast_unneplo_Szabadsagkoncerten","timestamp":"2019. június. 05. 11:55","title":"Az ügynökként jelentő Vikidál Gyula is énekel a rendszerváltást ünneplő Szabadságkoncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén 3,2 milliárd forintot terveznek erre költeni.","shortLead":"Idén 3,2 milliárd forintot terveznek erre költeni.","id":"20190604_Tizmilliardokert_hozna_nemzetkozi_teniszversenyt_Budapestre_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3768ac7a-2ebf-4c4b-9319-f98c3fdf497c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Tizmilliardokert_hozna_nemzetkozi_teniszversenyt_Budapestre_a_kormany","timestamp":"2019. június. 04. 09:05","title":"Tízmilliárdokért hozna nemzetközi teniszversenyt Budapestre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egész országra. A figyelmeztetés elsőfokú.","shortLead":"Az egész országra. A figyelmeztetés elsőfokú.","id":"20190605_Sok_eso_johet_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a62f93-e6d9-4292-b6f9-16ace74dce84","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Sok_eso_johet_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2019. június. 05. 05:18","title":"Sok eső jöhet, figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba2542-2ede-42fe-ae01-2a3bb3980d37","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhat embert továbbra is keresnek a vízben.","shortLead":"Tizenhat embert továbbra is keresnek a vízben.","id":"20190605_Budapesttol_hatvan_kilometerre_talaltak_meg_a_hajobaleset_ujabb_aldozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccba2542-2ede-42fe-ae01-2a3bb3980d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2d2f14-7327-4149-bd84-619990890657","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Budapesttol_hatvan_kilometerre_talaltak_meg_a_hajobaleset_ujabb_aldozatat","timestamp":"2019. június. 05. 05:10","title":"Adonynál újabb dél-koreai áldozatot találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]