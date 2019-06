Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47498827-56d0-428c-bd5c-d5b8adb2084d","c_author":"Hont András","category":"velemeny","description":"Az ország feltehetőleg észre sem vette, hogy mennyire megsértette saját miniszterelnöke és külügyminisztere. ","shortLead":"Az ország feltehetőleg észre sem vette, hogy mennyire megsértette saját miniszterelnöke és külügyminisztere. ","id":"20190606_Es_Orban_megszolalt_a_nacikkal_seftelo_haszonlesok_hangjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47498827-56d0-428c-bd5c-d5b8adb2084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7be007-4446-40e4-ac15-d5f6a2b223e3","keywords":null,"link":"/velemeny/20190606_Es_Orban_megszolalt_a_nacikkal_seftelo_haszonlesok_hangjan","timestamp":"2019. június. 06. 18:48","title":"Hont: És Orbán megszólalt a nácikkal seftelő haszonlesők hangján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3318b8b-5fe3-4fae-b19b-c90a6f0b372f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bolgár vádlottak arra panaszkodtak, hogy nem értik, mit mond a tolmács. Ezért új fordító kirendeléséről döntött a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös embercsempészési ügy másodfokú tárgyalásán csütörtökön a Szegedi Ítélőtábla.","shortLead":"A bolgár vádlottak arra panaszkodtak, hogy nem értik, mit mond a tolmács. Ezért új fordító kirendeléséről döntött a 71...","id":"20190606_halalkamion_embercsempeszet_masodfok_targyalas_tolmacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3318b8b-5fe3-4fae-b19b-c90a6f0b372f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871b0021-98c1-4760-89cb-0d900a231438","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_halalkamion_embercsempeszet_masodfok_targyalas_tolmacs","timestamp":"2019. június. 06. 12:55","title":"Halálkamion: rendkívüli biztonsági intézkedések között zajlik a per","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén a vasúti átjárókban történt baleseteket kivétel nélkül az autósok figyelmetlensége okozta, most ellenőrzésekkel készül a MÁV és a rendőrök.","shortLead":"Idén a vasúti átjárókban történt baleseteket kivétel nélkül az autósok figyelmetlensége okozta, most ellenőrzésekkel...","id":"20190606_Vasuti_atjaroknal_tart_ma_ellenorzeseket_a_MAV_es_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f82485a-63ad-4469-858f-c58b7d952e49","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_Vasuti_atjaroknal_tart_ma_ellenorzeseket_a_MAV_es_a_rendorseg","timestamp":"2019. június. 06. 05:17","title":"Vasúti átjáróknál tart ma ellenőrzéseket a MÁV és a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Budapesti Rendőr-főkapitányság péntek délelőtt a dunai hajóbalesetet követő kutatási munkálatokról. Három holttestet is rendőrkutyák találtak meg.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Budapesti Rendőr-főkapitányság péntek délelőtt a dunai hajóbalesetet követő kutatási...","id":"20190607_Dunai_hajobaleset_a_Hableany_matroza_volt_a_megtalalt_magyar_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a683df87-1328-48a9-a5ab-04a17f30bdd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Dunai_hajobaleset_a_Hableany_matroza_volt_a_megtalalt_magyar_aldozat","timestamp":"2019. június. 07. 11:10","title":"Dunai hajóbaleset: a Hableány matróza volt a megtalált magyar áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A Brexit körül kialakult patthelyzet feloldását remélte mindenki attól, hogy lemond Theresa May. A brit kormányfő távozásával azonban a helyzet még kiszámíthatatlanabbá válik – az Egyesült Királyságban és az EU-ban is.","shortLead":"A Brexit körül kialakult patthelyzet feloldását remélte mindenki attól, hogy lemond Theresa May. A brit kormányfő...","id":"20190607_theresa_may_brexit_toryk_boris_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11c45a4-44f1-472b-9308-325a783a927d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_theresa_may_brexit_toryk_boris_johnson","timestamp":"2019. június. 07. 16:15","title":"Lemondott Theresa May – a kormányfő, aki rendet akart, és zűrzavart hagy maga után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22dfe35b-c8ca-440b-a4e0-1728139da6f7","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"A most véget érő sorozatnak még Nobel-díjas forrása is van, és többnyire hűen idézi fel az 1986-os tragédiákat, ráadásul a színészek is nagyon hasonlítanak az általuk megszemélyesített figurákra. A sorozat azonban nem mindig követi a valóságot. Mi a helyzet az atomerőműbe zuhanó helikopterrel? És mi lett a búvárokkal, akik alámerültek a radioaktív vízbe? Megnéztük, hogy mi igaz és mi valódi. ","shortLead":"A most véget érő sorozatnak még Nobel-díjas forrása is van, és többnyire hűen idézi fel az 1986-os tragédiákat...","id":"20190606_Csernobilsorozat_valosag_HBO_Chernobyl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22dfe35b-c8ca-440b-a4e0-1728139da6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219d8112-fdaf-426e-b520-1bcdd2705666","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Csernobilsorozat_valosag_HBO_Chernobyl","timestamp":"2019. június. 06. 06:30","title":"A Csernobil iszonyatosan nyomasztó, de mennyi igaz belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elég, ha a nyári szabadságok alatt néhány kórházi dolgozó megbetegszik, máris óriási lehet a baj.","shortLead":"Elég, ha a nyári szabadságok alatt néhány kórházi dolgozó megbetegszik, máris óriási lehet a baj.","id":"20190606_Az_osszeomlastol_feltik_a_korhazigazgatok_a_surgossegi_ellatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8fa837-55b9-48a3-a22f-0085e3635bf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_Az_osszeomlastol_feltik_a_korhazigazgatok_a_surgossegi_ellatast","timestamp":"2019. június. 06. 07:48","title":"Az összeomlástól féltik a kórházigazgatók a sürgősségi ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f18e6-919b-4dfc-a93f-40a7f0178fe5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán letagadta, végül bevallotta. Eltiltották a vadászattól.","shortLead":"Aztán letagadta, végül bevallotta. Eltiltották a vadászattól.","id":"20190607_Lelotte_a_polgarmester_egy_tizeves_gyerek_kutyajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=944f18e6-919b-4dfc-a93f-40a7f0178fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdebc560-785e-4179-99b4-bda608bde7db","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Lelotte_a_polgarmester_egy_tizeves_gyerek_kutyajat","timestamp":"2019. június. 07. 14:29","title":"Lelőtte a polgármester egy tízéves gyerek kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]