[{"available":true,"c_guid":"a779233a-728c-4b90-b867-cf4ecd10fb97","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csütörtökön mutatja be a Real Madrid a Chelsea-től érkező sztárigazolását.","shortLead":"Csütörtökön mutatja be a Real Madrid a Chelsea-től érkező sztárigazolását.","id":"20190608_A_Real_Madrid_bejelentette_sztarigazolasat_Eden_Hazardot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a779233a-728c-4b90-b867-cf4ecd10fb97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6cfe3d-ac86-43e5-a70d-f654fa37d595","keywords":null,"link":"/sport/20190608_A_Real_Madrid_bejelentette_sztarigazolasat_Eden_Hazardot","timestamp":"2019. június. 08. 07:35","title":"A Real Madrid bejelentette sztárigazolását, Eden Hazardot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajó gyorsabban átért, mint ahogy azzal számoltak.","shortLead":"A hajó gyorsabban átért, mint ahogy azzal számoltak.","id":"20190607_34_kozott_zarjak_le_az_Arpad_hidat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475b02ca-0cdc-4aea-95d1-8b8488ce562d","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_34_kozott_zarjak_le_az_Arpad_hidat","timestamp":"2019. június. 07. 14:33","title":"Hídlezárásokkal érkezett meg az úszódaru a Margit hídhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffa130-77f7-42ed-a7a0-b085a91626e7","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Van még egy fontos javaslatunk: ha át akar szállni valahol, minimum két órát szánjon rá. 