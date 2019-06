Felborult a Kowalsky meg a Vega egyik turnébusza

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e3e356d-28d7-4fcf-8fb9-948e24988086","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Boris Johnson egykori brit külügyminiszter lecsapta a telefont, amikor azt mondták neki, az éppen Nagy-Britanniában tárgyaló Donald Trump amerikai elnök szeretne vele beszélni. Johnson hozzátette, azt hitte valaki szórakozik vele.","shortLead":"Boris Johnson egykori brit külügyminiszter lecsapta a telefont, amikor azt mondták neki, az éppen Nagy-Britanniában...","id":"20190609_Boris_Johnson_racsapta_Trumpra_a_telefont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3e356d-28d7-4fcf-8fb9-948e24988086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aedeb0f-08a4-426d-93e9-ab8fbc7a41e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Boris_Johnson_racsapta_Trumpra_a_telefont","timestamp":"2019. június. 09. 15:08","title":"Boris Johnson rácsapta Trumpra a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"12 sérült került kórházba.","shortLead":"12 sérült került kórházba.","id":"20190608_Tornado_kapta_fel_a_sorsatort_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19ac84d-d1cd-4c29-b542-a4e5939052ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Tornado_kapta_fel_a_sorsatort_Nemetorszagban","timestamp":"2019. június. 08. 08:32","title":"Tornádó kapta fel a sörsátort Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összellenzéki esemény lesz A Város Mindenkié csoport tiltakozó tüntetése, amely az Alkotmánybíróság hajléktalanságot kriminalizáló törvénnyel kapcsolatos állásfoglalásra reagál. Az előválasztáson résztvevő összes ellenzéki jelölt ott lesz, és beszédet fog mondani. ","shortLead":"Összellenzéki esemény lesz A Város Mindenkié csoport tiltakozó tüntetése, amely az Alkotmánybíróság hajléktalanságot...","id":"20190607_Kalman_Olga_is_felszolal_ma_az_Alkotmanybirosag_elotti_tiltakozo_tuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b50f5e-a3ef-4ddd-b191-653000aa54bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Kalman_Olga_is_felszolal_ma_az_Alkotmanybirosag_elotti_tiltakozo_tuntetesen","timestamp":"2019. június. 07. 16:39","title":"Kálmán Olga is felszólal ma az Alkotmánybíróság előtti tiltakozó tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A zene, a smink és a fehérneműk után a ruhaiparban is kipróbálta magát.","shortLead":"A zene, a smink és a fehérneműk után a ruhaiparban is kipróbálta magát.","id":"20190607_Igy_lett_Rihanna_a_vilag_leggazdagabb_enekesnoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9001b252-47d8-4ef6-9c43-720443931ac7","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_Igy_lett_Rihanna_a_vilag_leggazdagabb_enekesnoje","timestamp":"2019. június. 07. 17:21","title":"Így lett Rihanna a világ leggazdagabb énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7a42d3-1dad-478f-bf9d-8d8717eab42b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollégánk szombaton hajnalban 6 óra előtt ellenőrizte a helyszínt, ahol a Hableányt kiemelik majd a vízből. ","shortLead":"Kollégánk szombaton hajnalban 6 óra előtt ellenőrizte a helyszínt, ahol a Hableányt kiemelik majd a vízből. ","id":"20190608_Nem_utal_semmi_arra_hogy_ma_nekifognanak_a_Hableany_kiemelesenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f7a42d3-1dad-478f-bf9d-8d8717eab42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bf6861-84c7-4524-8208-93d36df99cc0","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Nem_utal_semmi_arra_hogy_ma_nekifognanak_a_Hableany_kiemelesenek","timestamp":"2019. június. 08. 07:57","title":"Nem utal semmi arra, hogy ma nekifognának a Hableány kiemelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lassan, de folyamatosan csökken a Duna vízszintje Budapestnél szombat délután óta, és további lassú apadás várható. A Tiszán Csongrádnál tetőzött az ár - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Lassan, de folyamatosan csökken a Duna vízszintje Budapestnél szombat délután óta, és további lassú apadás várható...","id":"20190609_Lassan_vonul_le_az_ar_a_Dunan_es_a_Tiszan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7ea201-fbf2-4e98-b710-0864fd3a3878","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Lassan_vonul_le_az_ar_a_Dunan_es_a_Tiszan","timestamp":"2019. június. 09. 13:11","title":"Lassan vonul le az ár a Dunán és a Tiszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" A múlt héten Európába látogatott a Nobel-békedíjat mianmari vezető, Aung Szan Szú Kji. A politikus azonban nem találkozott Emmanuel Macron francia államfővel, illetve Angela Merkel német kancellárral, ám tárgyalt Magyarország megosztó, jobboldali populista, és notórius migránsellenességéről hírhedt kormányfőjével, Orbán Viktorral – írta elemzésében a DW német hírportál.","shortLead":" A múlt héten Európába látogatott a Nobel-békedíjat mianmari vezető, Aung Szan Szú Kji. A politikus azonban nem...","id":"20190608_Elvesztette_tekintelye_maradekat_a_mianmari_Aung_Szan_Szu_Kji_amikor_Orbannal_muszlimellenes_nyilatkozatot_fogadott_el__Deutsche_Welle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b99320-639b-4367-a10a-be44bf9f7e4c","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Elvesztette_tekintelye_maradekat_a_mianmari_Aung_Szan_Szu_Kji_amikor_Orbannal_muszlimellenes_nyilatkozatot_fogadott_el__Deutsche_Welle","timestamp":"2019. június. 08. 16:42","title":"Elvesztette tekintélye maradékát a mianmari Aung Szan Szú Kji, amikor Orbánnal muszlim-ellenes nyilatkozatot fogadott el – Deutsche Welle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20fabb5-b1ee-41e2-8133-2ab5538f3140","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Verseny miatt lezárják a környéket.","shortLead":"Verseny miatt lezárják a környéket.","id":"20190608_A_Hosok_terere_csak_futva_induljon_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b20fabb5-b1ee-41e2-8133-2ab5538f3140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370a97eb-f70e-41a0-8e25-3ae1a42070fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_A_Hosok_terere_csak_futva_induljon_el","timestamp":"2019. június. 08. 08:39","title":"A Hősök terére csak futva induljon el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]