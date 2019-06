Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Baleset történt az M1-es autópályán, amelynek során két jármű is felborult. Fotó: 8 ember ült az M1-esen felborult kisbuszban Extraméretet viselő próbababák jelentek meg a Nike sportruházatgyár legnagyobb londoni üzletében. A ducik mellett parasportoló-próbababák is a boltba kerültek, a nagy tetszéssel fogadott újítás célja, hogy közvetítse a cég üzenetét: a sport mindenkié. A ducik mellett parasportoló-próbababák is a boltba kerültek. Duci próbababákkal újít a Nike Elárult néhány részletet a jelenleg is zajló E3 videojátékos expón következő generációs konzoljáról a Microsoft. Immár a megjelenés (várható) ideje is ismert. Az Xbox One X-nél négyszer erősebb konzolt épít a Microsoft A Margit híd közelében elsüllyedt hajónál folyamatos a munka, a Terrorelhárítási Központ szerint legkorábban kedden emelhetik ki a roncsot. Folyik a Hableány kiemelésének előkészítése 2018 áprilisában ültették, nem bírta sokáig. Meghalt a fa, amit Trump és Macron ültetett Jeremy Hunt erős indítással szállt be a Theresa May utódlásáért folyó harcba. A kormány és a tory párt is megsemmisülhet a brit külügyminiszter szerint