[{"available":true,"c_guid":"47ddba87-0e8b-487e-b9d0-3e00821f6c00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A NXT-nek csak az eleje és a vége fix, a két hajtómodul közé akár buszfelépítményt, teherautó modult, vagy akár hulladékgyűjtő egységet is lehet illeszteni.","shortLead":"A NXT-nek csak az eleje és a vége fix, a két hajtómodul közé akár buszfelépítményt, teherautó modult, vagy akár...","id":"20190611_Nappal_utasokat_ejjel_szemetet_szallit_a_Scania_uj_jarmuve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47ddba87-0e8b-487e-b9d0-3e00821f6c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98a2bfa-4587-41d2-9f3d-ac670dc1a277","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_Nappal_utasokat_ejjel_szemetet_szallit_a_Scania_uj_jarmuve","timestamp":"2019. június. 11. 12:23","title":"Nappal utasokat, éjjel szemetet szállít a Scania új járműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még azt sem tudni, mennyire sérült meg a hajótest, de az biztos, hogy a Hableány orral felfelé áll a vízben.","shortLead":"Még azt sem tudni, mennyire sérült meg a hajótest, de az biztos, hogy a Hableány orral felfelé áll a vízben.","id":"20190610_Ujabb_akadalyokba_utkozhet_a_Hableany_kiemelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90feaae2-73e7-4cb1-9460-104b21a993e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Ujabb_akadalyokba_utkozhet_a_Hableany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 10. 16:40","title":"Újabb akadályokba ütközhet a Hableány kiemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6dfc2f-4519-46c6-8f32-19868a489536","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német időbüntetést kapott, mert levágott egy sikánt.","shortLead":"A német időbüntetést kapott, mert levágott egy sikánt.","id":"20190609_forma_1_kanada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae6dfc2f-4519-46c6-8f32-19868a489536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d105556-b274-4408-8d39-efbaa77bbbac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_forma_1_kanada","timestamp":"2019. június. 09. 21:59","title":"Vettel lett az első, mégis Hamilton győzött Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferrari német pilótája ötmásodperces büntetést kapott a Kanadai Nagydíjon, így bukta az első helyezését. A pilóta kiakadt, a Ferrari fellebbez.","shortLead":"A Ferrari német pilótája ötmásodperces büntetést kapott a Kanadai Nagydíjon, így bukta az első helyezését. A pilóta...","id":"20190610_Vettel_Probaltam_tulelni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba9e9e3-2c4b-4f7f-ab0f-abe06b3799be","keywords":null,"link":"/sport/20190610_Vettel_Probaltam_tulelni","timestamp":"2019. június. 10. 09:30","title":"Vettel: \"Próbáltam túlélni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33efe7c2-7460-423f-8448-a7e0265d7ece","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz jelölt indul a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért - jelentette be hétfő este a pártfrakció illetékes szakbizottsága.","shortLead":"Tíz jelölt indul a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért - jelentette be hétfő este a pártfrakció...","id":"20190610_Kiderult_kik_lehetnek_Theresa_May_utodai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33efe7c2-7460-423f-8448-a7e0265d7ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80dbe6d-b823-41fc-ad2a-c0c128d87a23","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Kiderult_kik_lehetnek_Theresa_May_utodai","timestamp":"2019. június. 10. 19:28","title":"Kiderült, kik lehetnek Theresa May utódai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd03b6d7-7d99-4b2d-ae56-1af16a2d0620","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ubisoft Watch Dogs sorozatának új része azt boncolgatja, mi lenne, ha a Brexit kicsit más irányba vinné az Egyesült Királyságot.","shortLead":"A Ubisoft Watch Dogs sorozatának új része azt boncolgatja, mi lenne, ha a Brexit kicsit más irányba vinné az Egyesült...","id":"20190611_brexit_ubisoft_watch_dogs_legion_trailer_gameplay_megjelenes_e3_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd03b6d7-7d99-4b2d-ae56-1af16a2d0620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141f3c50-870b-4f9c-b08b-35fa7fe59c20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_brexit_ubisoft_watch_dogs_legion_trailer_gameplay_megjelenes_e3_2019","timestamp":"2019. június. 11. 16:03","title":"Milyen lenne egy Brexit utáni, disztópikus London? Ez a játék erről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa92394-76fd-42dd-a9d0-dd5a466ef9ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Shazam az egyik legnépszerűbb okostelefonos alkalmazás, hiszen szinte minden zeneszámot felismer. A napokban az androidos változatába került egy hasznos funkció, érdemes tehát frissíteni.","shortLead":"A Shazam az egyik legnépszerűbb okostelefonos alkalmazás, hiszen szinte minden zeneszámot felismer. A napokban...","id":"20190611_androidos_sahazam_pop_up_funkcio_dalfelismeres_masik_alkalmazasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fa92394-76fd-42dd-a9d0-dd5a466ef9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8af6e9-3a38-4abe-826a-8272cc1aed61","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_androidos_sahazam_pop_up_funkcio_dalfelismeres_masik_alkalmazasban","timestamp":"2019. június. 11. 17:03","title":"Frissítse az androidos Shazamot, nagyon hasznos funkció került bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik autó a nézők közé hajtott Tótkomlóson, többen megsérültek.","shortLead":"Az egyik autó a nézők közé hajtott Tótkomlóson, többen megsérültek.","id":"20190610_Ket_ember_eletveszelyes_allapotban_szallitottak_korhazba_a_rallybaleset_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884b240f-d108-42ff-8f7e-2fad1ad6af71","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Ket_ember_eletveszelyes_allapotban_szallitottak_korhazba_a_rallybaleset_utan","timestamp":"2019. június. 10. 13:10","title":"Két embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba a rally-baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]