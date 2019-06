Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b61e4a55-55d8-4a01-9d34-74cf5b235c17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sok negatív kritika ellenére a Bethesda Softworks továbbra is kitart a Fallout 76 mellett, amelyet most egy egész hétig fizetés nélkül lehet próbálgatni. ","shortLead":"A sok negatív kritika ellenére a Bethesda Softworks továbbra is kitart a Fallout 76 mellett, amelyet most egy egész...","id":"20190611_fallout_76_kedvezmeny_ingyenes_idoszak_jatek_e3_2019_bethesda_softworks","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b61e4a55-55d8-4a01-9d34-74cf5b235c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82930b5e-caef-401b-a5c7-641062d63bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_fallout_76_kedvezmeny_ingyenes_idoszak_jatek_e3_2019_bethesda_softworks","timestamp":"2019. június. 11. 19:03","title":"Most egy egész héten át ingyen játszhat a több mint 10 ezer forintba kerülő Fallout 76-al","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf5854f-1a15-4c7f-bcef-1f44412b8735","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Taktaharkánynál ütközött össze egy szlovák rendszámú busz és egy autó, 13 sérültje van a balesetnek.","shortLead":"Taktaharkánynál ütközött össze egy szlovák rendszámú busz és egy autó, 13 sérültje van a balesetnek.","id":"20190612_Tiz_gyerek_es_harom_felnott_serult_meg_amikor_egy_kisbusz_es_egy_auto_utkozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaf5854f-1a15-4c7f-bcef-1f44412b8735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e73082-100d-4178-83d5-c47a5c5641d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Tiz_gyerek_es_harom_felnott_serult_meg_amikor_egy_kisbusz_es_egy_auto_utkozott","timestamp":"2019. június. 12. 18:50","title":"Tíz gyerek és három felnőtt sérült meg, amikor egy kisbusz és egy autó ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1886436-dcb3-4869-a036-ff048e7526b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem érte meg, 300 ezer forintra bírságolták miatta.","shortLead":"Nem érte meg, 300 ezer forintra bírságolták miatta.","id":"20190611_227_kilometerora_langos_borsod_megye_motoros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1886436-dcb3-4869-a036-ff048e7526b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d28519e-38ed-4578-8bf1-2644a4a02e38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_227_kilometerora_langos_borsod_megye_motoros","timestamp":"2019. június. 11. 16:22","title":"227 kilométer/órával ment lángosért egy motoros Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óránként 90 kávét képesek elkészíteni azok a robotbaristák, amelyeket a dél-koreai Dal.komm Coffee kávéházlánc állított szolgálatba 45 kávézójában üzletközpontokban, iskolákban, vállalati kantinokban és egy repülőtéren.","shortLead":"Óránként 90 kávét képesek elkészíteni azok a robotbaristák, amelyeket a dél-koreai Dal.komm Coffee kávéházlánc állított...","id":"20190611_robotbaristak_delkoreai_kavehaz_dal_komm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8faa4ca-c47f-438b-910d-44dad68fcfb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_robotbaristak_delkoreai_kavehaz_dal_komm","timestamp":"2019. június. 11. 13:03","title":"Kedvenc kávézójában mennyi idő alatt főzik le a kávét? Itt 40 mp kell hozzá – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7404b6fb-5a6b-4544-a46e-bc194f5dd50c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész rengeteg fotót készített a backstage-ben is. ","shortLead":"A színész rengeteg fotót készített a backstage-ben is. ","id":"20190612_Jason_Momoa_Slayer_koncert_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7404b6fb-5a6b-4544-a46e-bc194f5dd50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a6e84c-c20d-445a-9e72-ef36ba29ecfe","keywords":null,"link":"/kultura/20190612_Jason_Momoa_Slayer_koncert_Budapest","timestamp":"2019. június. 12. 10:38","title":"Jason Momoa most a Slayer budapesti koncertjére ugrott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f602da8-4030-4562-b355-fc246d0ad7cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legtöbben Morvaország legnagyobb városában, Brnóban gyűltek össze, ott nagyjából hatezren demonstráltak. Más településeken jellemzően néhány száz fős tiltakozások voltak.","shortLead":"A legtöbben Morvaország legnagyobb városában, Brnóban gyűltek össze, ott nagyjából hatezren demonstráltak. Más...","id":"20190612_andrej_babis_marie_benesova_csehorszag_lemondas_tuntetes_korrupcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f602da8-4030-4562-b355-fc246d0ad7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbc6ca7-6be4-4019-9664-cdedd874f8da","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_andrej_babis_marie_benesova_csehorszag_lemondas_tuntetes_korrupcio","timestamp":"2019. június. 12. 07:47","title":"Háromszáz cseh városban követelték Andrej Babis lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f53b7c6-1189-4a6c-96c4-cbc3c512a44c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első flip telefon megjelenésének 30. évfordulójára indított érdekes kampányt egy amerikai kommunikációs cég. Komoly kihívás elé állítja az okostelefonnal szimbiózisban élő felhasználókat.","shortLead":"Az első flip telefon megjelenésének 30. évfordulójára indított érdekes kampányt egy amerikai kommunikációs cég. Komoly...","id":"20190612_frontier_communications_kihivas_egy_het_flip_telefonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f53b7c6-1189-4a6c-96c4-cbc3c512a44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f0f85d-47ed-4051-be2e-219480f724c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_frontier_communications_kihivas_egy_het_flip_telefonnal","timestamp":"2019. június. 12. 13:03","title":"1000 dollárt fizet egy cég annak, aki egy hétre hajlandó letenni az okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0981c1-badf-4644-a76c-7fa1e0af2125","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hasznos volt a Margitszigetre látogatóknak, hogy a sziget elején a mentősök és a TEK-esek fokozott számban voltak jelen a Hableány mentési munkálatai miatt.\r

\r

","shortLead":"Hasznos volt a Margitszigetre látogatóknak, hogy a sziget elején a mentősök és a TEK-esek fokozott számban voltak jelen...","id":"20190611_Labujjtorestol_rollerserultig__civileken_is_segitettek_a_mentok_es_TEKesek_a_Margitszigetnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd0981c1-badf-4644-a76c-7fa1e0af2125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fb39e2-2bc0-4b26-8c3e-78f42dc96a16","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Labujjtorestol_rollerserultig__civileken_is_segitettek_a_mentok_es_TEKesek_a_Margitszigetnel","timestamp":"2019. június. 11. 17:28","title":"Lábujjtöréstől rollersérültig – civileken is segítettek a mentők és TEK-esek a Margitszigetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]