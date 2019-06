Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88582ec5-c5ee-46e2-956b-1f35a05b0ed2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A börtönt csütörtökön elhagyó ukrán férfi ügyvédje nem érti az ügyfele kiengedésén méltatlankodókat sem: a kényszerintézkedés fenntartása állítása szerint csak a szándékos bűncselekmények elkövetőinél indokolt. ","shortLead":"A börtönt csütörtökön elhagyó ukrán férfi ügyvédje nem érti az ügyfele kiengedésén méltatlankodókat sem...","id":"20190613_Ugyvedje_szerint_nem_fogyasztott_alkoholt_a_Viking_Sygin_kapitanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88582ec5-c5ee-46e2-956b-1f35a05b0ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8bdeb3-c983-49ae-87cc-aea40524a8bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Ugyvedje_szerint_nem_fogyasztott_alkoholt_a_Viking_Sygin_kapitanya","timestamp":"2019. június. 13. 14:17","title":"Ügyvédje szerint nem fogyasztott alkoholt a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Volt, akit tizenöt évig dolgoztatott rabszolgaként.","shortLead":"Volt, akit tizenöt évig dolgoztatott rabszolgaként.","id":"20190614_Rabszolgasors_het_evet_kapott_a_gadorosi_csicskaztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c531f1-6d9a-4a48-ba4b-f1c0310e30e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Rabszolgasors_het_evet_kapott_a_gadorosi_csicskaztato","timestamp":"2019. június. 14. 11:10","title":"Rabszolgasors: hét évet kapott a gádorosi csicskáztató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40d99b0-35de-42a6-bfb0-51667f1dfdb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig csak négyajtós limuzinként létezett a Mondeóból hibrid. Nagyon kellett a kombi, ami persze nem egy zöld rendszámos konnektoros, hanem egy klasszikus hibrid. Egy elsősorban városi forgalomban kifejezetten jól fogyasztó, nagy, benzines kocsi. Kipróbáltuk.","shortLead":"Eddig csak négyajtós limuzinként létezett a Mondeóból hibrid. Nagyon kellett a kombi, ami persze nem egy zöld...","id":"20190614_ford_mondeo_kombi_hibrid_bemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a40d99b0-35de-42a6-bfb0-51667f1dfdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526af665-bb2d-456b-b434-aee692edb971","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_ford_mondeo_kombi_hibrid_bemutato","timestamp":"2019. június. 14. 16:22","title":"Kombiként is itt a Mondeo hibrid – bemutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aeea796-4942-4210-a961-e733bc9ed144","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pride beköszönt a rajzfilmekbe.","shortLead":"A Pride beköszönt a rajzfilmekbe.","id":"20190613_Leszbikus_szal_is_lesz_Az_en_kicsi_ponim_utolso_evadaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aeea796-4942-4210-a961-e733bc9ed144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6e1b45-7f57-4af0-bb2d-285a5bacb803","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Leszbikus_szal_is_lesz_Az_en_kicsi_ponim_utolso_evadaban","timestamp":"2019. június. 13. 10:30","title":"Leszbikus szál is lesz az Én kicsi pónim utolsó évadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec83fc35-0384-4b4b-938c-214eff3aeb66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy riválisok olykor bemerészkednek a másik territóriumára is: például az Apple is elérhetővé tette felhőszolgáltatását a Windows 10-et használók számára.","shortLead":"A nagy riválisok olykor bemerészkednek a másik territóriumára is: például az Apple is elérhetővé tette...","id":"20190613_apple_icloud_windowsos_app_letoltes_microsoft_store","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec83fc35-0384-4b4b-938c-214eff3aeb66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d23bbf-9fd9-460d-9914-d77b845d9a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_apple_icloud_windowsos_app_letoltes_microsoft_store","timestamp":"2019. június. 13. 14:03","title":"Mindegy, hogy iPhone-t vagy Windowst használ, bárhonnan elérheti az Apple felhőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fd82f9-9bb9-4495-91f2-d5d8fe4adf85","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A közoktatásból kimenekített, illetve a közoktatásból kipenderített gyerekek az érintettjei annak a tervezetnek, amivel a kormány megszüntetné a magántanulói jogviszonyt. A törvénytervezetben van valami kiskapu, de az egyelőre nagyon ködös: egy meg nem nevezett hivatal dönt majd értelmezhetetlen kritériumok alapján sok ezer diák jövőjéről.","shortLead":"A közoktatásból kimenekített, illetve a közoktatásból kipenderített gyerekek az érintettjei annak a tervezetnek, amivel...","id":"20190614_Most_epp_Semjen_Zsolt_barmol_bele_a_kozoktatasba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04fd82f9-9bb9-4495-91f2-d5d8fe4adf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f673f33e-3a6b-442c-807e-564035d70a8b","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Most_epp_Semjen_Zsolt_barmol_bele_a_kozoktatasba","timestamp":"2019. június. 14. 06:30","title":"Megszüntetné a kormány a magántanulói státuszt – egy lépés előre, kettő hátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált is szervező Sziget Kulturális Menedzser Irodát. Az ok: jogszerűtlen adatkezelés. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált...","id":"20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdcdcc7-79dd-4265-9124-de960f32c92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","timestamp":"2019. június. 14. 07:33","title":"Megbüntették a Sziget és a VOLT szervezőjét, mert jogszerűtlenül kezelték a fesztiválozók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff54fde-5438-4ec6-a98e-a89dcd40caf3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hosszú idő után tavaly felélesztett 8-as sorozat a kupé és kabrió után hamarosan 4-ajtós változatban is elérhető lesz.","shortLead":"A hosszú idő után tavaly felélesztett 8-as sorozat a kupé és kabrió után hamarosan 4-ajtós változatban is elérhető lesz.","id":"20190613_kiszivargott_studiofotok_ime_a_bmw_8as_gran_coupe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ff54fde-5438-4ec6-a98e-a89dcd40caf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee09842-c7b0-4a51-a4e6-645935e04ffc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_kiszivargott_studiofotok_ime_a_bmw_8as_gran_coupe","timestamp":"2019. június. 13. 08:21","title":"Kiszivárgott stúdiófotók: íme a BMW 8-as Gran Coupe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]