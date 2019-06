Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rendkívüli esetekben akár életfogytiglannal is sújtható ezután a pedofília Lengyelországban. ","shortLead":"Rendkívüli esetekben akár életfogytiglannal is sújtható ezután a pedofília Lengyelországban. ","id":"20190614_Sokkal_szigorubban_fogjak_buntetni_a_pedofiliat_Lengyelorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e630d-1de0-4b41-8d7c-dfa0e71fc355","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Sokkal_szigorubban_fogjak_buntetni_a_pedofiliat_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. június. 14. 06:12","title":"Sokkal szigorúbban fogják büntetni a pedofíliát Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagyvállalkozó azt mondta, közvetítőkön keresztül kapott üzenetben már jó ideje választás elé állították ellenségei, vagy távozik az országból, vagy megy a rácsok mögé.","shortLead":"A nagyvállalkozó azt mondta, közvetítőkön keresztül kapott üzenetben már jó ideje választás elé állították ellenségei...","id":"20190613_Fenyegeto_uzeneteket_kapott_Bige_Laszlo_Elmesz_innen_vagy_lecsuknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887ddeb8-bd1d-4f16-a7cb-f5a40c58c0dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Fenyegeto_uzeneteket_kapott_Bige_Laszlo_Elmesz_innen_vagy_lecsuknak","timestamp":"2019. június. 13. 11:29","title":"Fenyegető üzenetet kapott Bige László: „Elmész innen, vagy lecsuknak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Terápiás célokra használnák a pszichoaktív szert.","shortLead":"Terápiás célokra használnák a pszichoaktív szert.","id":"20190613_Brit_tudosok_legalizalnak_a_varazsgombat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c59fe0-6292-4580-8615-da9724b8b517","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Brit_tudosok_legalizalnak_a_varazsgombat","timestamp":"2019. június. 13. 10:35","title":"Brit tudósok legalizálnák a varázsgombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f7f271-58ab-4278-a15c-50a73ec3210b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterfalvi Attila a Magyar Nemzet hasábjain ment neki az Európai Ügyészségért kampányoló független képviselőnek.","shortLead":"Péterfalvi Attila a Magyar Nemzet hasábjain ment neki az Európai Ügyészségért kampányoló független képviselőnek.","id":"20190614_naih_peterfalvi_attila_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg_online_alairasgyujtes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72f7f271-58ab-4278-a15c-50a73ec3210b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c9bf7a-69d9-4096-af6f-61a0c4378860","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_naih_peterfalvi_attila_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg_online_alairasgyujtes","timestamp":"2019. június. 14. 13:30","title":"A NAIH elnöke szerint Hadházyék online aláírásgyűjtése problémás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google idei Pixel-csúcstelefonja, a Pixel 4 várhatóan októberben fog megjelenni, azonban a gyártó elérkezettnek látta az időt, hogy villantson egy képet róla.","shortLead":"A Google idei Pixel-csúcstelefonja, a Pixel 4 várhatóan októberben fog megjelenni, azonban a gyártó elérkezettnek látta...","id":"20190613_google_pixel_4_kameraja_kiszivarogtatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee33b75-9937-46bc-948a-36cb94588a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_google_pixel_4_kameraja_kiszivarogtatas","timestamp":"2019. június. 13. 10:03","title":"Megunta a kiszivárogtatásokat a Google, ezért inkább megmutatta következő telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f85b0d8-0a5f-4db2-8bdf-bb7cdb5c6164","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Ha a 301-es parcellába évtizedeken át kijáró, első fokon halálra ítélt Mécs Imrén múlott volna, nem öt, hanem sokkal több '56-os hőst temettek volna 1989. június 16-án, és a vállukon vitték volna a koporsókat a Parlamenttől a Hősök teréig.","shortLead":"Ha a 301-es parcellába évtizedeken át kijáró, első fokon halálra ítélt Mécs Imrén múlott volna, nem öt, hanem sokkal...","id":"20190613_Mecs_Imre_A_halottak_megsegitettek_minket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f85b0d8-0a5f-4db2-8bdf-bb7cdb5c6164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9613cf7-aa52-4c71-8809-23b1b9d4dcbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Mecs_Imre_A_halottak_megsegitettek_minket","timestamp":"2019. június. 13. 20:00","title":"Mécs Imre: A halottak megsegítettek minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ea3569-f7ea-4131-89cf-0ec4acaa4fc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Makacsul kitartott a szándéka mellett, hogy igenis, lehet balra kanyarodni egy körforgalomban is.","shortLead":"Makacsul kitartott a szándéka mellett, hogy igenis, lehet balra kanyarodni egy körforgalomban is.","id":"20190614_autos_video_korforgalom_szekesfehervar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2ea3569-f7ea-4131-89cf-0ec4acaa4fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7791349b-d7d9-4f17-b3c2-a1e1c80dd33c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_autos_video_korforgalom_szekesfehervar","timestamp":"2019. június. 14. 09:26","title":"A körforgalom négyszögesítését mutatta be egy autós Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3ffc85-d444-46b1-b50a-f9ec4dbd63c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még három dél-koreai utast keresnek.","shortLead":"Még három dél-koreai utast keresnek.","id":"20190614_Nonstop_keresi_a_rendorseg_a_hajobaleset_aldozatait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce3ffc85-d444-46b1-b50a-f9ec4dbd63c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45223e02-d098-4e67-998d-6442f68d6952","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Nonstop_keresi_a_rendorseg_a_hajobaleset_aldozatait","timestamp":"2019. június. 14. 10:48","title":"Nonstop keresi a rendőrség a hajóbaleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]