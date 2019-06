Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5363b421-e3af-45c6-82ce-234920dfb7b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az olvadó talajból Szibériában is értékes leletek bukkanhatnak elő, most például egy 40 ezer évvel ezelőtt élt farkas feje. A Jakutföldön talált ragadozó feje hihetetlenül jó állapotban maradt fenn.","shortLead":"Az olvadó talajból Szibériában is értékes leletek bukkanhatnak elő, most például egy 40 ezer évvel ezelőtt élt farkas...","id":"20190614_40_ezer_eves_farkasfej_jakutfold_sziberia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5363b421-e3af-45c6-82ce-234920dfb7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afef7bce-a84e-4557-9e7b-a5cd130e3683","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_40_ezer_eves_farkasfej_jakutfold_sziberia","timestamp":"2019. június. 14. 10:03","title":"Döbbenetes képek: 40 ezer éves farkasfejre bukkantak Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc6f577-80df-4904-a957-e1dc7f40aebd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A következő idényben nem indítják a csapatot sem a bajnokságban, sem a kupában, a tulajdonos eladja a működtető kft.-t. ","shortLead":"A következő idényben nem indítják a csapatot sem a bajnokságban, sem a kupában, a tulajdonos eladja a működtető kft.-t. ","id":"20190614_Veszelyben_a_kupagyoztes_Kecskemeti_Roplabda_Club_jovoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bc6f577-80df-4904-a957-e1dc7f40aebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff8372a-c8ec-49c4-af10-7d3337ecc1be","keywords":null,"link":"/sport/20190614_Veszelyben_a_kupagyoztes_Kecskemeti_Roplabda_Club_jovoje","timestamp":"2019. június. 14. 19:56","title":"Veszélyben a kupagyőztes Kecskeméti Röplabda Club jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldog István egészen alacsony szintű melegellenes kirohanásba kezdett a parlamentben.","shortLead":"Boldog István egészen alacsony szintű melegellenes kirohanásba kezdett a parlamentben.","id":"20190614_Fidesz_Pride_Boldog_Istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65cbf62f-5b1b-4195-bfb8-452558773313","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Fidesz_Pride_Boldog_Istvan","timestamp":"2019. június. 14. 14:32","title":"\"Ne nyilvánosan csinálják, hanem a négy fal között\" - mondta a Fidesz politikusa a Pride-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e1b2e3-e270-4568-b53e-1c7370212b27","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Emberünk szinte alig használ Photoshopot – mutatjuk, hogy milyenek lettek a valódi sárfelverődéssel, felfröccsenő vízzel és saját recept alapján készített műhóval megspékelt modellfotók. És minden műhelytitokra is fény derül.","shortLead":"Emberünk szinte alig használ Photoshopot – mutatjuk, hogy milyenek lettek a valódi sárfelverődéssel, felfröccsenő...","id":"20190613_elkepesztoen_otletes_autos_kepek_a_mercedes_gosztalyt_vette_kezelesbe_a_magyar_fotos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2e1b2e3-e270-4568-b53e-1c7370212b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab32a06-5fc0-42d1-b196-e2337aabb004","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_elkepesztoen_otletes_autos_kepek_a_mercedes_gosztalyt_vette_kezelesbe_a_magyar_fotos","timestamp":"2019. június. 13. 18:21","title":"Elképesztően ötletes autós képek: az új G-osztályt vette kezelésbe a magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45162aef-c74b-4b86-b519-aec26b489999","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezen a robogón olyan sok lámpa található, hogy az vélhetően már a motor össztömegére, légellenállásra és fogyasztására is kihatással van.","shortLead":"Ezen a robogón olyan sok lámpa található, hogy az vélhetően már a motor össztömegére, légellenállásra és fogyasztására...","id":"20190614_a_nap_fotoi_lampatuladagolasban_szenvedo_kismotor_a_balatonnal_vespa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45162aef-c74b-4b86-b519-aec26b489999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57fe7ea-e9cf-4062-8d65-96e2cf7a1984","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_a_nap_fotoi_lampatuladagolasban_szenvedo_kismotor_a_balatonnal_vespa","timestamp":"2019. június. 14. 06:41","title":"A nap fotói: Lámpa-túladagolásban szenvedő kismotor a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rendkívüli esetekben akár életfogytiglannal is sújtható ezután a pedofília Lengyelországban. ","shortLead":"Rendkívüli esetekben akár életfogytiglannal is sújtható ezután a pedofília Lengyelországban. ","id":"20190614_Sokkal_szigorubban_fogjak_buntetni_a_pedofiliat_Lengyelorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e630d-1de0-4b41-8d7c-dfa0e71fc355","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Sokkal_szigorubban_fogjak_buntetni_a_pedofiliat_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. június. 14. 06:12","title":"Sokkal szigorúbban fogják büntetni a pedofíliát Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A mentésben résztvevők kitüntetést kapnak, az áldozatok hozzátartozói és a dél-koreai utazási iroda kártérítési pert indítana. ","shortLead":"A mentésben résztvevők kitüntetést kapnak, az áldozatok hozzátartozói és a dél-koreai utazási iroda kártérítési pert...","id":"20190615_Szazmillio_forintos_karteritesi_perek_johetnek_a_Hableanykatasztrofa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036e6d14-e662-4b82-8c0b-f2357775cb00","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Szazmillio_forintos_karteritesi_perek_johetnek_a_Hableanykatasztrofa_miatt","timestamp":"2019. június. 15. 11:13","title":"Százmillió forintos kártérítési perek jöhetnek a Hableány-katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f85b0d8-0a5f-4db2-8bdf-bb7cdb5c6164","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Ha a 301-es parcellába évtizedeken át kijáró, első fokon halálra ítélt Mécs Imrén múlott volna, nem öt, hanem sokkal több '56-os hőst temettek volna 1989. június 16-án, és a vállukon vitték volna a koporsókat a Parlamenttől a Hősök teréig.","shortLead":"Ha a 301-es parcellába évtizedeken át kijáró, első fokon halálra ítélt Mécs Imrén múlott volna, nem öt, hanem sokkal...","id":"20190613_Mecs_Imre_A_halottak_megsegitettek_minket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f85b0d8-0a5f-4db2-8bdf-bb7cdb5c6164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9613cf7-aa52-4c71-8809-23b1b9d4dcbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Mecs_Imre_A_halottak_megsegitettek_minket","timestamp":"2019. június. 13. 20:00","title":"Mécs Imre: A halottak megsegítettek minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]