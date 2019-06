Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autóval ütközött össze Terézvárosban. A forgalmat rendőrök irányítják.","shortLead":"Egy autóval ütközött össze Terézvárosban. A forgalmat rendőrök irányítják.","id":"20190614_Sulyosan_megserult_egy_motoros_Budapest_VI_keruleteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c502015-e734-4375-884d-72d59f0b952f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Sulyosan_megserult_egy_motoros_Budapest_VI_keruleteben","timestamp":"2019. június. 14. 13:13","title":"Súlyosan megsérült egy motoros Budapest VI. kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081e188-c67b-40a3-89b8-766718e68647","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már megvan a közös polgármesterjelölt, de csak később mutatják be. ","shortLead":"Már megvan a közös polgármesterjelölt, de csak később mutatják be. ","id":"20190614_Hat_ellenzeki_part_es_ket_civil_szervezet_is_osszefog_Nyiregyhazan_a_kozos_jeloltekert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2081e188-c67b-40a3-89b8-766718e68647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af927f53-5a3f-4bf9-8e26-f7facbbff164","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Hat_ellenzeki_part_es_ket_civil_szervezet_is_osszefog_Nyiregyhazan_a_kozos_jeloltekert","timestamp":"2019. június. 14. 17:26","title":"Hat ellenzéki párt és két civil szervezet is összefog Nyíregyházán a közös jelöltekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltoztatta a Microsoft a CERN akadémiai státusát, egyúttal zsebbevágóan felemelte licencdíjait. Érthető, ha a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma be akarja bizonyítani, nincs szüksége a redmondi óriás szoftvereire.","shortLead":"Megváltoztatta a Microsoft a CERN akadémiai státusát, egyúttal zsebbevágóan felemelte licencdíjait. Érthető, ha a világ...","id":"20190614_cern_microsoft_nyilt_forraskodra_atteres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fe682c-8f87-47be-9b9f-9fa614be3136","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_cern_microsoft_nyilt_forraskodra_atteres","timestamp":"2019. június. 14. 17:03","title":"Ütközés a CERN-ben: nincs szükségük a Microsoftra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Gázpisztollyal gondolta megoldani a parkolási díjat, alaposan ráfizetett.","shortLead":"Gázpisztollyal gondolta megoldani a parkolási díjat, alaposan ráfizetett.","id":"20190614_Parkoloorokre_lovoldozott_ket_ev_negy_honap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a705a7-24e8-4c4c-bace-8ff52113bf9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Parkoloorokre_lovoldozott_ket_ev_negy_honap","timestamp":"2019. június. 14. 12:37","title":"Parkolóőrökre lövöldözött: két év négy hónap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a7199-65b0-40dc-9deb-a0448c22329c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Emelkedik pontosabban, de olcsóbban viszik a törékeny csomagot.","shortLead":"Emelkedik pontosabban, de olcsóbban viszik a törékeny csomagot.","id":"20190614_Valtozik_a_postai_csomagok_dijszabasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13a7199-65b0-40dc-9deb-a0448c22329c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803ffe4f-ea77-4674-931f-b173d0aed394","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Valtozik_a_postai_csomagok_dijszabasa","timestamp":"2019. június. 14. 10:14","title":"Változik a postai csomagok díjszabása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f564e495-8e2d-418f-90ce-688fd903f5a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lerakták az alapkövét a régóta tervezett uszodának. ","shortLead":"Lerakták az alapkövét a régóta tervezett uszodának. ","id":"20190614_Vegul_kozel_10_milliardbol_epul_sportuszoda_Veszpremben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f564e495-8e2d-418f-90ce-688fd903f5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b739b754-f61e-4a37-9c2e-ac0d624de89c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Vegul_kozel_10_milliardbol_epul_sportuszoda_Veszpremben","timestamp":"2019. június. 14. 19:08","title":"Végül közel 10 milliárdból épül sportuszoda Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd3d41c-8b88-4e3f-918a-80f1835abb14","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"A népszerű kutyasétáltató hely és játszótér közelében fekvő vízből származó hulladékot azóta elszállították, de a Facebookon az esetet közlők szerint még pénteken is érezni lehetett a szagát.","shortLead":"A népszerű kutyasétáltató hely és játszótér közelében fekvő vízből származó hulladékot azóta elszállították, de...","id":"20190614_A_tobol_kierult_haltetemek_es_vizi_novenyek_hevertek_a_varosligeti_Kiralydombnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbd3d41c-8b88-4e3f-918a-80f1835abb14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6972f25e-5c1e-4244-9bf4-14b2110f4dd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_A_tobol_kierult_haltetemek_es_vizi_novenyek_hevertek_a_varosligeti_Kiralydombnal","timestamp":"2019. június. 14. 19:21","title":"A tóból kikerült haltetemek és vízi növények hevertek a városligeti Királydombnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0d09e3-f160-4317-9e69-796293f18649","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Martonvásárnál bedugult a 7-es út. ","shortLead":"Martonvásárnál bedugult a 7-es út. ","id":"20190615_Megindult_a_roham_a_Balatonra_bedugult_a_7es_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d0d09e3-f160-4317-9e69-796293f18649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd17b1c-c36b-4b3b-bea6-68fa66d330fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_Megindult_a_roham_a_Balatonra_bedugult_a_7es_ut","timestamp":"2019. június. 15. 10:20","title":"Megindult a roham a Balatonra, bedugult a 7-es út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]