[{"available":true,"c_guid":"d2ea3569-f7ea-4131-89cf-0ec4acaa4fc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Makacsul kitartott a szándéka mellett, hogy igenis, lehet balra kanyarodni egy körforgalomban is.","shortLead":"Makacsul kitartott a szándéka mellett, hogy igenis, lehet balra kanyarodni egy körforgalomban is.","id":"20190614_autos_video_korforgalom_szekesfehervar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2ea3569-f7ea-4131-89cf-0ec4acaa4fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7791349b-d7d9-4f17-b3c2-a1e1c80dd33c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_autos_video_korforgalom_szekesfehervar","timestamp":"2019. június. 14. 09:26","title":"A körforgalom négyszögesítését mutatta be egy autós Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3804f5-c17e-4abe-ac02-d9b5b5b39f9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók azonosították az érelmeszesedés mögött álló folyamatot, és állatkísérletekben kimutatták, hogy az akne kezelésére általában használt gyógyszer hatékony gyógymód lehet a betegségre.","shortLead":"Brit kutatók azonosították az érelmeszesedés mögött álló folyamatot, és állatkísérletekben kimutatták, hogy az akne...","id":"20190614_erelmeszesedes_oka_kezeles_akne_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea3804f5-c17e-4abe-ac02-d9b5b5b39f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7601ddb2-0ba3-488a-8c26-8c8256ace603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_erelmeszesedes_oka_kezeles_akne_gyogyszer","timestamp":"2019. június. 14. 08:03","title":"Véletlenül kiderült, mi okozza az érelmeszesedést, sőt gyógyszert is találhattak ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17655df-b099-45db-b9ec-c31a1ee949a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A konzervatív tudósok az akadémiai intézethálózat erősségeit és gyengeségeit, valamint az átszervezés veszélyeit is elemezték. ","shortLead":"A konzervatív tudósok az akadémiai intézethálózat erősségeit és gyengeségeit, valamint az átszervezés veszélyeit is...","id":"20190613_professzorok_batthyany_kore_mta_kutatohalozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b17655df-b099-45db-b9ec-c31a1ee949a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b158f-feba-40cd-8b05-d56018132bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_professzorok_batthyany_kore_mta_kutatohalozat","timestamp":"2019. június. 13. 20:56","title":"A kormánypárti Professzorok Batthyány Köre is aggódik az MTA körüli vita miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált is szervező Sziget Kulturális Menedzser Irodát. Az ok: jogszerűtlen adatkezelés. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált...","id":"20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdcdcc7-79dd-4265-9124-de960f32c92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","timestamp":"2019. június. 14. 07:33","title":"Megbüntették a Sziget és a VOLT szervezőjét, mert jogszerűtlenül kezelték a fesztiválozók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abe46b4-aca6-477e-b4f0-a6ee19448bc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német és a japán terepjáró már alaphelyzetben is komoly hasonlóságot mutat egymással. Hát még így.","shortLead":"A német és a japán terepjáró már alaphelyzetben is komoly hasonlóságot mutat egymással. Hát még így.","id":"20190614_bekovetkezett_tenyleg_teljesen_gosztalyosra_faragtak_a_suzuki_jimnyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9abe46b4-aca6-477e-b4f0-a6ee19448bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20f25d8-4959-44bd-aed0-c9dd340d965f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_bekovetkezett_tenyleg_teljesen_gosztalyosra_faragtak_a_suzuki_jimnyt","timestamp":"2019. június. 14. 13:21","title":"Bekövetkezett: tényleg teljesen G-osztályosra faragták a kis Suzuki Jimnyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ab54c-0f8d-41d2-8665-df863274e46b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei az MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézetével közösen mutatta be, hogyan lehet ötvözni az okostelefon kameráját professzionális csillagászati technológiával. ","shortLead":"A Huawei az MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézetével közösen mutatta be, hogyan lehet ötvözni az okostelefon...","id":"20190613_huawei_p30_pro_mta_svabhegyi_csillagvizsgalo_holdfotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=568ab54c-0f8d-41d2-8665-df863274e46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd45a7f8-01c7-4a31-9677-6d2af2ef2a10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_huawei_p30_pro_mta_svabhegyi_csillagvizsgalo_holdfotok","timestamp":"2019. június. 13. 19:03","title":"Összekötötték az MTA százéves távcsövét egy Huawei P30 Próval – íme az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ő is a Szabadságpárt színeiben fog politizálni. ","shortLead":"Ő is a Szabadságpárt színeiben fog politizálni. ","id":"20190614_Elindul_az_osztrak_valasztason_a_megbukott_Strache_felesege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec59222-d72f-404e-beb6-f26a9c4ae72e","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Elindul_az_osztrak_valasztason_a_megbukott_Strache_felesege","timestamp":"2019. június. 14. 21:59","title":"Elindul az osztrák választáson a megbukott Strache felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói Fidesz szerint Karácsony nem válaszol az adatigénylésükre, Karácsony szerint nem is adtak be egyet sem. ","shortLead":"A zuglói Fidesz szerint Karácsony nem válaszol az adatigénylésükre, Karácsony szerint nem is adtak be egyet sem. ","id":"20190614_Karacsony_szerint_nem_is_kapott_adatigenylest_a_Fidesztol_pedig_ezert_perelnek_most_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a3440a-fb07-479b-be2c-e8529c8b66d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Karacsony_szerint_nem_is_kapott_adatigenylest_a_Fidesztol_pedig_ezert_perelnek_most_be","timestamp":"2019. június. 14. 15:39","title":"Karácsony szerint nem is kapott adatigénylést a Fidesztől, pedig ezért perelnék most be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]