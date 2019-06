Több mint félmillió dollárért kelt el Darwin A fajok eredete című könyve

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"378b9b7d-8eee-417a-972a-1ef089f714c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amekkora kegyetlenség ezt tenni egy M3-assal, annyira egyedi is. ","shortLead":"Amekkora kegyetlenség ezt tenni egy M3-assal, annyira egyedi is. ","id":"20190615_tesla_motor_bmw_m3_e36","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=378b9b7d-8eee-417a-972a-1ef089f714c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a56b9ae-e852-486e-a8f7-f3f1d2275c5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_tesla_motor_bmw_m3_e36","timestamp":"2019. június. 15. 10:22","title":"Megcsinálták a Tesla-motoros BMW M3-ast, ami 800 lóerős – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa23aa8-7e3b-47f4-ae55-4fc3c8958fd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidelitas pedig sajtótájékoztatót is tart a zuglói polgármesterről. ","shortLead":"A Fidelitas pedig sajtótájékoztatót is tart a zuglói polgármesterről. ","id":"20190615_Dokumentumokkal_cafolja_a_Fidesz_Karacsony_Gergely_allitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fa23aa8-7e3b-47f4-ae55-4fc3c8958fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6c9f66-a5e9-4aca-861d-9bef2cda1496","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Dokumentumokkal_cafolja_a_Fidesz_Karacsony_Gergely_allitasat","timestamp":"2019. június. 15. 13:06","title":"Dokumentumokkal cáfolja a Fidesz Karácsony Gergely állítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21be353b-1fbc-4e84-9b12-b127d5bf0ffd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190614_Migransdallal_jelentkezett_Manu_Chao","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21be353b-1fbc-4e84-9b12-b127d5bf0ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c77d93-d9ee-4b16-be9f-da6b9704e140","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Migransdallal_jelentkezett_Manu_Chao","timestamp":"2019. június. 14. 15:59","title":"Migránsdallal jelentkezett Manu Chao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caceb7e3-353b-4e43-a822-03313c52d647","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Januárban jelentette be, hogy Karácsony Gergelyt támogatja a főpolgármester-jelölti versenyben, most pedig meg is erősítette.","shortLead":"Januárban jelentette be, hogy Karácsony Gergelyt támogatja a főpolgármester-jelölti versenyben, most pedig meg is...","id":"20190615_bajnai_gordon_karacsony_gergely_ellenzeki_fopolgarmester_jelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caceb7e3-353b-4e43-a822-03313c52d647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b070aa23-7b02-4d43-afc5-d69fd1ac6efd","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_bajnai_gordon_karacsony_gergely_ellenzeki_fopolgarmester_jelolt","timestamp":"2019. június. 15. 18:26","title":"Bajnai kitart Karácsony mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cedac9-ea40-4d2e-9b5c-cf6c70ac2406","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többen saját, HVG-vel kapcsolatos emlékeiket is megosztották. ","shortLead":"Többen saját, HVG-vel kapcsolatos emlékeiket is megosztották. ","id":"20190615_Partolo_tagok_kaptak_rendhagyo_tarlatvezetest_a_HVG_cimlapkiallitason__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21cedac9-ea40-4d2e-9b5c-cf6c70ac2406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd28492-41eb-433f-a1d1-9fd46afe9ab8","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Partolo_tagok_kaptak_rendhagyo_tarlatvezetest_a_HVG_cimlapkiallitason__video","timestamp":"2019. június. 15. 13:10","title":"Pártoló tagok kaptak rendhagyó tárlatvezetést a HVG címlapkiállításon - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vasúttársaságnál belső vizsgálat is indul a botrányos eset után.","shortLead":"A vasúttársaságnál belső vizsgálat is indul a botrányos eset után.","id":"20190615_mav_start_vasut_belso_vizsgalat_feljelentes_monor_vonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d99355-9aa7-42cf-a9be-2de1be01cfa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_mav_start_vasut_belso_vizsgalat_feljelentes_monor_vonat","timestamp":"2019. június. 15. 21:58","title":"Feljelentést tesz a MÁV monori vonat pórul járt utasainak ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltoztatta a Microsoft a CERN akadémiai státusát, egyúttal zsebbevágóan felemelte licencdíjait. Érthető, ha a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma be akarja bizonyítani, nincs szüksége a redmondi óriás szoftvereire.","shortLead":"Megváltoztatta a Microsoft a CERN akadémiai státusát, egyúttal zsebbevágóan felemelte licencdíjait. Érthető, ha a világ...","id":"20190614_cern_microsoft_nyilt_forraskodra_atteres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fe682c-8f87-47be-9b9f-9fa614be3136","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_cern_microsoft_nyilt_forraskodra_atteres","timestamp":"2019. június. 14. 17:03","title":"Ütközés a CERN-ben: nincs szükségük a Microsoftra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Csak az vállalkozzon egy új fesztivál indítására, akinél a kezdeti nagy szerelem és a pénz is jó sokáig kitart.","shortLead":"Csak az vállalkozzon egy új fesztivál indítására, akinél a kezdeti nagy szerelem és a pénz is jó sokáig kitart.","id":"201924__fesztivalszervezes__hatosagi_ugyek__kiadasokbevetelek__nehez_belole_meggazdagodni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3088dd-d204-4146-b603-f65bbc7a55ea","keywords":null,"link":"/kultura/201924__fesztivalszervezes__hatosagi_ugyek__kiadasokbevetelek__nehez_belole_meggazdagodni","timestamp":"2019. június. 15. 10:00","title":"Fesztivált szervezne? Sok minden kell ahhoz, hogy önnek is nagy buli legyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]