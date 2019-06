Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy telitalálatos szelvényt adtak fel a hatoslottózók ezek a héten.","shortLead":"Egy telitalálatos szelvényt adtak fel a hatoslottózók ezek a héten.","id":"20190616_Ezekkel_a_szamokkal_nyert_valaki_72_millio_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197c744b-cd0b-481e-961b-5b98128b1739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190616_Ezekkel_a_szamokkal_nyert_valaki_72_millio_forintot","timestamp":"2019. június. 16. 18:20","title":"Ezekkel a számokkal nyert valaki 72 millió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf2db69-44e3-45c3-9ce0-0563d997910c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem vették figyelembe a hőrégriadó ideje alatt érvényes munkavédelmi szabályokat az esztergomi Suzuki-gyárban - állítja a szakszervezet.","shortLead":"Nem vették figyelembe a hőrégriadó ideje alatt érvényes munkavédelmi szabályokat az esztergomi Suzuki-gyárban - állítja...","id":"20190616_A_szakszervezet_szerint_szabalytalanul_dolgoztattak_a_hosegriado_alatt_a_Suzukigyarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbf2db69-44e3-45c3-9ce0-0563d997910c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055d41db-835c-4013-807b-5510e7eaecbe","keywords":null,"link":"/kkv/20190616_A_szakszervezet_szerint_szabalytalanul_dolgoztattak_a_hosegriado_alatt_a_Suzukigyarban","timestamp":"2019. június. 16. 17:13","title":"A szakszervezet szerint szabálytalanul dolgoztattak a hőségriadó alatt a Suzuki-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d62ca9c-e174-4a05-8012-ade4fa4b2e4d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szülők kezdeményezték a változtatást, amihez csatlakoztak a pedagógusok és az önkormányzat.","shortLead":"A szülők kezdeményezték a változtatást, amihez csatlakoztak a pedagógusok és az önkormányzat.","id":"20190616_Igazgato_egyhaz_tolnai_iskola_allami_fenntartasu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d62ca9c-e174-4a05-8012-ade4fa4b2e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a43cd08-7a07-48f8-960f-062118b428f2","keywords":null,"link":"/kultura/20190616_Igazgato_egyhaz_tolnai_iskola_allami_fenntartasu","timestamp":"2019. június. 16. 08:48","title":"Le akarták váltani a tanárok az igazgatót, erre kivonult az egyház egy tolnai iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Pénteken még szakaszgyőzelmet ünnepelhetett Alois Kankovsky, most viszont már kórházban vár az operációra.","shortLead":"Pénteken még szakaszgyőzelmet ünnepelhetett Alois Kankovsky, most viszont már kórházban vár az operációra.","id":"20190616_A_rajtra_varva_torte_el_a_labat_a_Tour_de_Hongrie_legpechesebb_versenyzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e6b6b3-d5d4-41a3-9b16-fd14e6553b44","keywords":null,"link":"/sport/20190616_A_rajtra_varva_torte_el_a_labat_a_Tour_de_Hongrie_legpechesebb_versenyzoje","timestamp":"2019. június. 16. 20:14","title":"A rajtra várva törte el a lábát a Tour de Hongrie legpechesebb versenyzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Maurizio Sarri három évre írt alá Torinóban.","shortLead":"Maurizio Sarri három évre írt alá Torinóban.","id":"20190616_A_Chelseatol_erkezik_a_Juventus_uj_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d186cbe-6b24-47cd-8b5a-c94fdafe1327","keywords":null,"link":"/sport/20190616_A_Chelseatol_erkezik_a_Juventus_uj_edzoje","timestamp":"2019. június. 16. 15:28","title":"A Chelsea-től érkezik a Juventus új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) nem adott ki rá engedélyt, így a rendezvény tiltottnak minősül. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) nem adott ki rá engedélyt, így a rendezvény tiltottnak minősül. ","id":"20190615_Engedely_nelkul_rendeztek_a_mult_heti_balesettel_vegzodo_totkomlosi_raliversenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5260111-f200-4423-984e-07e1d6938adc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_Engedely_nelkul_rendeztek_a_mult_heti_balesettel_vegzodo_totkomlosi_raliversenyt","timestamp":"2019. június. 15. 13:39","title":"Engedély nélkül rendezték a múlt heti, balesettel végződő tótkomlósi raliversenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad21d860-77d4-425e-9c6e-90bcdaa5964f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brutális hőség van a szerelvényeken. ","shortLead":"Brutális hőség van a szerelvényeken. ","id":"20190616_Karacsony_Gergely_felujitott_harmas_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad21d860-77d4-425e-9c6e-90bcdaa5964f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f6d990-d348-42be-9589-b43d0bb8e619","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Karacsony_Gergely_felujitott_harmas_metro","timestamp":"2019. június. 16. 09:08","title":"Karácsony Gergely 34,8 fokot mért a felújított hármas metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89666914-df50-46e7-918d-9376b621cd37","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több busz menetrendje is változik.","shortLead":"Több busz menetrendje is változik.","id":"20190616_Lezarasok_Hosok_tere_Szabadsagkoncert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89666914-df50-46e7-918d-9376b621cd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f975478b-a634-448a-9856-a85a1926eee5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Lezarasok_Hosok_tere_Szabadsagkoncert","timestamp":"2019. június. 16. 08:15","title":"Lezárásokra kell számítani a Hősök tere környékén a Szabadságkoncert miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]