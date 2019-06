Az idei Sziget fesztiválon is fellépő Ed Sheeran május végén jelentette be, hogy No. 6 Collaborations Project címmel új albumot ad ki július 12-én.

A korong érdekessége, hogy a brit előadó más nagyágyúkkal együttműködve készíti, és többek közt 50 Cent és Eminem is hozzájárul a munkához.

A műsorlistát Instagram-csatornáján megosztott sztoriban hozta nyilvánosságra a négyszeres Grammy-díjas dalszerző-előadó. Íme, ezekre számíthatnak tehát a rajongók:

1. Beautiful People ft. Khalid

2. South Of The Border ft Camila Cabello & Cardi B

3. Cross Me ft. Chance The Rapper & PnB Rock

4. Take Me Back To London ft. Stormzy

5. Best Part Of Me ft. Yebba

6. I Don't Care ft. Justin Bieber

7. Antisocial ft. Travis Scott

8. Remember The Name ft. Eminem & 50 Cent

9. Feels ft. Young Thug & J Hus

10. Put It All On Me ft. Ella Mai

11. Nothing On You ft. Paulo Landra & Dave

12. I Don't Want Your Money ft. H.E.R.

13. 1000 Nights ft. Meek Mill & A Boogie Wit Da Hoodie

14. Break My Heart ft. Skrillex

15. Blow ft. Bruno Mars & Chris Stapleton

A lemezről néhány napja már közzétett egy fotót a popsztár, az így néz ki:

Ed Sheeran legutóbb Justin Bieberrel készített közös dalt, ez az I don’t care.