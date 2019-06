Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92915c57-379c-4ef0-853b-bba179009330","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok 95. életévében hunyt el.","shortLead":"Az olimpiai bajnok 95. életévében hunyt el.","id":"20190616_Meghalt_Koteles_Erzsebet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92915c57-379c-4ef0-853b-bba179009330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f57b34c-313e-43bd-b6a9-fa21d0a16cd8","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Meghalt_Koteles_Erzsebet","timestamp":"2019. június. 16. 17:32","title":"Meghalt Köteles Erzsébet tornász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0243a7e-2b7f-4a45-9589-65eceb32dcde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Svájcban magasabb összegű kártérítésre számíthatnak a hozzátartozók. Munkavédelmi vizsgálat is indult az ügyben. ","shortLead":"Svájcban magasabb összegű kártérítésre számíthatnak a hozzátartozók. Munkavédelmi vizsgálat is indult az ügyben. ","id":"20190617_Svajcban_perelhetnek_a_hozzatartozok_a_Hableanykatasztrofa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0243a7e-2b7f-4a45-9589-65eceb32dcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c566cb6-db5f-47bc-970b-0104a23382f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Svajcban_perelhetnek_a_hozzatartozok_a_Hableanykatasztrofa_miatt","timestamp":"2019. június. 17. 09:37","title":"Svájcban perelhetnek a hozzátartozók a Hableány-katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7966ef-12ad-4fc1-a82a-6deeaddd934a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kéri az arra közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal haladjanak. ","shortLead":"A rendőrség kéri az arra közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal haladjanak. ","id":"20190616_Vonat_gazolas_Hajduboszormeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb7966ef-12ad-4fc1-a82a-6deeaddd934a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4d12d6-42ae-4a04-a381-2e5d0f0a901d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Vonat_gazolas_Hajduboszormeny","timestamp":"2019. június. 16. 09:31","title":"Vonat gázolt halálra egy férfit Hajdúböszörményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83787ac8-f0a8-49d9-aa9e-35bb1e65e92c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet felmérése szerint egy Karácsony–Tarlós-meccs hozná a legszorosabb eredményt az őszi főpolgármester-választáson. ","shortLead":"A Publicus Intézet felmérése szerint egy Karácsony–Tarlós-meccs hozná a legszorosabb eredményt az őszi...","id":"20190617_Publicus_Karacsonynak_lenne_a_legtobb_eselye_megszorongatni_Tarlost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83787ac8-f0a8-49d9-aa9e-35bb1e65e92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4b433c-e8e3-4b9a-bac7-aad690ceea19","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Publicus_Karacsonynak_lenne_a_legtobb_eselye_megszorongatni_Tarlost","timestamp":"2019. június. 17. 09:10","title":"Publicus: Karácsonynak lenne a legtöbb esélye megszorongatni Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b4f743-6c0a-4c5d-a8ac-f27a9286e892","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Máris feltörték a síneket a Corvin-negyednél. ","shortLead":"Máris feltörték a síneket a Corvin-negyednél. ","id":"20190617_Fotok_Megint_eltunt_a_4es_6os_palyaja_a_Nagykoruton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65b4f743-6c0a-4c5d-a8ac-f27a9286e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d650fab-35d2-43ca-9bf4-421cdd754019","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Fotok_Megint_eltunt_a_4es_6os_palyaja_a_Nagykoruton","timestamp":"2019. június. 17. 10:15","title":"Fotók: Megint eltűnt a 4-es, 6-os pályája a Nagykörúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e19ab8-b335-476e-914d-0092471e05b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mivel a politikai rivalizálás gyakran vezet feljelentéshez, a fő pártok azt mondják: nem volna igazságos eltiltani az eljárás alá vontakat a választási jelöltségtől, hacsak nem ítélte már őket bíróság hosszabb börtönbüntetésre.","shortLead":"Mivel a politikai rivalizálás gyakran vezet feljelentéshez, a fő pártok azt mondják: nem volna igazságos eltiltani...","id":"20190616_Az_uj_indiai_parlamenti_kepviselok_majdnem_fele_ellen_folyik_buntetoeljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65e19ab8-b335-476e-914d-0092471e05b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9809f6-2d45-42e4-bee1-70f7434cf9af","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Az_uj_indiai_parlamenti_kepviselok_majdnem_fele_ellen_folyik_buntetoeljaras","timestamp":"2019. június. 16. 13:03","title":"Az új indiai parlamenti képviselők majdnem fele ellen folyik büntetőeljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64efc6d4-31e8-485d-b176-4b3020575e65","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az internetről rendelhető MMS szer sem a HIV-et, sem a rákot nem gyógyítja, viszont veseelégtelenséget és fulladást is okozhat. A WHO másodjára ad ki miatta figyelmeztetést.","shortLead":"Az internetről rendelhető MMS szer sem a HIV-et, sem a rákot nem gyógyítja, viszont veseelégtelenséget és fulladást is...","id":"20190617_mms_szer_csepp_hiv_rak_veseelegtelenseg_fulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64efc6d4-31e8-485d-b176-4b3020575e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c01547-5703-409c-a144-422ea97f0b7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_mms_szer_csepp_hiv_rak_veseelegtelenseg_fulladas","timestamp":"2019. június. 17. 19:33","title":"Veszélyes, Magyarországon is elérhető \"csodagyógyszer\" miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Súlyos depressziója alakult ki a férfinak a támadás után, végül végzett magával. Ő a párizsi támadássorozat 131. halálos áldozata. ","shortLead":"Súlyos depressziója alakult ki a férfinak a támadás után, végül végzett magával. Ő a párizsi támadássorozat 131...","id":"20190617_A_Bataclanmerenylet_aldozatakent_ismertek_el_egy_ferfit_aki_azota_lett_ongyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcba70ab-d969-4001-a85c-5d68d528abfc","keywords":null,"link":"/elet/20190617_A_Bataclanmerenylet_aldozatakent_ismertek_el_egy_ferfit_aki_azota_lett_ongyilkos","timestamp":"2019. június. 17. 12:41","title":"A Bataclan-merénylet áldozataként ismertek el egy férfit, aki azóta lett öngyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]