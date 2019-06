Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88d217d3-c344-4f24-bd0d-e47073a34ea2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit konzervatívok szavazásának második körét is Boris Johnson nyerte, de csak egy jelölt nem érte el a 10 százalékos küszöböt.","shortLead":"A brit konzervatívok szavazásának második körét is Boris Johnson nyerte, de csak egy jelölt nem érte el a 10 százalékos...","id":"20190618_Ot_jelolt_maradt_akik_kozul_kikerul_a_kovetkezo_brit_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d217d3-c344-4f24-bd0d-e47073a34ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66fa6ed-eb53-41ea-81f0-4033e6aa1f63","keywords":null,"link":"/vilag/20190618_Ot_jelolt_maradt_akik_kozul_kikerul_a_kovetkezo_brit_miniszterelnok","timestamp":"2019. június. 18. 19:29","title":"Öt jelölt maradt, akik közül kikerül a következő brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087cc8d3-b8ed-4a73-9529-8b71a23bfe52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Úgy tűnik, rajta nem fog a golyó\" – mindezt Körösényi András mondta a HVG-nek Orbán Viktor miniszterelnökről. A politológus Gyulai Attilával írt tanulmányt a jelenlegi politikai rendszerről.","shortLead":"\"Úgy tűnik, rajta nem fog a golyó\" – mindezt Körösényi András mondta a HVG-nek Orbán Viktor miniszterelnökről...","id":"20190619_Nemi_kreativitassal_barmeddig_fenntarthato_ez_a_politika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=087cc8d3-b8ed-4a73-9529-8b71a23bfe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05bef3f5-ee56-45f3-8636-adb490eb9e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Nemi_kreativitassal_barmeddig_fenntarthato_ez_a_politika","timestamp":"2019. június. 19. 11:50","title":"\"Némi kreativitással bármeddig fenntartható ez a politika\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82ed5f8-95e4-4abd-a044-90e3703ef77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a sofőr egy pillanatra nem előre figyel, gyorsan megeshet a koccanás vagy a gázolás. De szerencsére már az ilyen jellegű balesetek elkerülését is segíti a modern technika. ","shortLead":"Ha a sofőr egy pillanatra nem előre figyel, gyorsan megeshet a koccanás vagy a gázolás. De szerencsére már az ilyen...","id":"20190618_automata_veszfek_mukodese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f82ed5f8-95e4-4abd-a044-90e3703ef77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f014a950-c190-49f1-bb91-bfc566dade34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_automata_veszfek_mukodese","timestamp":"2019. június. 18. 10:00","title":"Ez 2020-tól minden autóba be fog kerülni: terjedőben az automata vészfék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhős idő várható, jégeső is előfordulhat.","shortLead":"Felhős idő várható, jégeső is előfordulhat.","id":"20190619_Ma_is_le_fog_szakadni_az_eg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860c29c5-2487-453e-9161-b89d34b847cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Ma_is_le_fog_szakadni_az_eg","timestamp":"2019. június. 19. 05:03","title":"Ma is le fog szakadni az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1674eabf-a688-472e-bb72-a0d9363f71e6","c_author":"Kerpel-Fronius Gábor","category":"itthon","description":"A Momentum főpolgármester-jelöltjének írása az előválasztásról, a csodavárásról és a megalapozatlan ígéretekről. ","shortLead":"A Momentum főpolgármester-jelöltjének írása az előválasztásról, a csodavárásról és a megalapozatlan ígéretekről. ","id":"20190619_KerpelFronius_Gabor_Nem_hazudhatok_csodat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1674eabf-a688-472e-bb72-a0d9363f71e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0b86a-f2f7-4b5a-acec-880ae6dd417b","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_KerpelFronius_Gabor_Nem_hazudhatok_csodat","timestamp":"2019. június. 19. 15:20","title":"Kerpel-Fronius Gábor: Nem hazudhatok csodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tisztaság, egészséges és tiszta levegő, kiskorúaknak ingyenes közösségi közlekedés – előállt egy csokor ígérettel Kálmán Olga, a DK főpolgármester-jelöltje. Havonta 10 fővárosi BKK-buszt elektromosra cserélne le.","shortLead":"Tisztaság, egészséges és tiszta levegő, kiskorúaknak ingyenes közösségi közlekedés – előállt egy csokor ígérettel...","id":"20190619_Ingyenes_tomegkozlekedes_18_eves_korig_legkondicionalt_3as_metro__kiallt_igereteivel_Kalman_Olga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2a0ac5-468e-4ea6-a781-a9cbef6a1539","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Ingyenes_tomegkozlekedes_18_eves_korig_legkondicionalt_3as_metro__kiallt_igereteivel_Kalman_Olga","timestamp":"2019. június. 19. 11:23","title":"Ingyenes tömegközlekedés 18 éves korig, légkondicionált 3-as metró – kiállt ígéreteivel Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bbe10de-0d97-4009-9b86-2aeb86c4ebe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Problematikusnak nevezte azokat a válaszokat Herman van Rompuy, amelyeket Orbán Viktor küldött a néppárti \"bölcsek tanácsának\".","shortLead":"Problematikusnak nevezte azokat a válaszokat Herman van Rompuy, amelyeket Orbán Viktor küldött a néppárti \"bölcsek...","id":"20190617_bolcsek_tanacsa_orban_viktor_herman_van_rompuy_europai_neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bbe10de-0d97-4009-9b86-2aeb86c4ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f54540e-fe91-4088-828b-f700db438186","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_bolcsek_tanacsa_orban_viktor_herman_van_rompuy_europai_neppart","timestamp":"2019. június. 17. 20:04","title":"Nem győzték meg a bölcseket Orbán válaszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5b1f7d-b16c-47ab-be40-ed1b6f6bf76f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály a parlament előtt is bemutatta a következő költségvetés tervezetét. A kormány a szavakban a családtámogatásokkal foglalkozik, a számokat nézve ennél is fontosabbnak tűnik a tartalékolás egy külső válság idejére.","shortLead":"Varga Mihály a parlament előtt is bemutatta a következő költségvetés tervezetét. A kormány a szavakban...","id":"20190619_Sporolni_kezd_a_kormany_egy_valsagra__elkezdtek_a_2020as_koltsegvetes_vitajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d5b1f7d-b16c-47ab-be40-ed1b6f6bf76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dc39e4-182a-4ed9-890f-5bc74032614f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Sporolni_kezd_a_kormany_egy_valsagra__elkezdtek_a_2020as_koltsegvetes_vitajat","timestamp":"2019. június. 19. 11:02","title":"Spórolni kezd a kormány egy válságra – elkezdték a 2020-as költségvetés vitáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]