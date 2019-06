A multiinstrumentalista Frenket a Hiperkarma dobosaként ismerte meg ország, de azóta láthattuk többek közt a Budapest Bár és a Braindogs soraiban is. 13 év óta azonban elsődleges „felülete” szólópályafutása, amelynek hatodik nagylemeze várható ősszel.

Frenk elmondása szerint az Április kivételesen egy könnyed, rádióbarát sláger, legalább is az ő belemenős, karcos, odamondogató, lázadó dalparkjának a mércéjével. A készülő új nagylemez dalait – csak úgy, mint az eddigieket – Frenk egyedül írta, és szinte teljesen egyedül is játssza fel. Az új nagylemez társproducere és hangmérnöke a Kiss Tibi-féle Aranyakkordból és a Quimby koncertjeiről ismert Vastag Gábor, Vasti.

A dal annyira áprilisi, hogy áprilisban született, és nem meglepő módon a budapesti áprilisról szól. Frenk a dalt élőben is bemutatja június 25-én, kedden a budapesti Kobuci kertben, ahol megújult zenekarával (Vasti, Giret Gábor, Bátor Bence, Vizvárdi András) lép színpadra. Vendégek is érkeznek erre az alkalomra: Varga Livius és Little G. Weevil.

És akkor az Április: