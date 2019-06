Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Harmadszor semmisítette meg az Alkotmánybíróság a Kúria döntését az április 8-i fideszes aláírásgyűjtéssel kapcsolatban. Miközben a két csúcsszerv csatázik, még mindig nem tudni: félrevezették-e a választókat az aktivisták, akik az EP-jelöltek ajánlása mellett az Orbán Viktor politikáját támogató ívet is aláíratták.","shortLead":"Harmadszor semmisítette meg az Alkotmánybíróság a Kúria döntését az április 8-i fideszes aláírásgyűjtéssel...","id":"20190619_Fideszes_alairasgyujtes_meg_mindig_nincs_vege_az_Ab__Kuria_csatanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c211ff-895c-4065-bbf5-01f59790e4f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Fideszes_alairasgyujtes_meg_mindig_nincs_vege_az_Ab__Kuria_csatanak","timestamp":"2019. június. 19. 19:00","title":"Fideszes aláírásgyűjtés: még mindig nincs vége az Ab-Kúria-csatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e364124e-3fe8-4765-87e3-6eff9d80f6a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan odáig fajul a helyzet, hogy az új autók elejét teljes egészében egy gigantikus hűtőrács fogja kitenni.","shortLead":"Lassan odáig fajul a helyzet, hogy az új autók elejét teljes egészében egy gigantikus hűtőrács fogja kitenni.","id":"20190620_mar_nem_a_bmwken_van_a_legnagyobb_hutoracs_itt_a_legujabb_lexus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e364124e-3fe8-4765-87e3-6eff9d80f6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8493a1-13f1-4856-82f0-0fbd81a51fcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_mar_nem_a_bmwken_van_a_legnagyobb_hutoracs_itt_a_legujabb_lexus","timestamp":"2019. június. 20. 11:21","title":"Már nem a BMW-ken van a legnagyobb hűtőrács, itt a legújabb Lexus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1992a2-9025-45c2-ab71-fd787d7fc56f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Minőség, emberség, szabadság, közösség!” szlogennel július 30 és augusztus 3. között újra megnyitja kapuit a Katlan.\r

\r

","shortLead":"„Minőség, emberség, szabadság, közösség!” szlogennel július 30 és augusztus 3. között újra megnyitja kapuit...","id":"20190620_A_10_eve_elhunyt_Cseh_Tamasra_emlekezik_az_idei_Ordogkatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad1992a2-9025-45c2-ab71-fd787d7fc56f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80749e05-df3c-46c8-bea3-7810235c3e0d","keywords":null,"link":"/elet/20190620_A_10_eve_elhunyt_Cseh_Tamasra_emlekezik_az_idei_Ordogkatlan","timestamp":"2019. június. 20. 15:53","title":"A 10 éve elhunyt Cseh Tamásra emlékezik az idei Ördögkatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab41627-5488-4c72-b649-3518c906e011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen dologra alkalmas, az Office irodai programcsomag indítására szolgáló gomb bevezetését fontolgatja a Microsoft. Ehhez arra van szükség, hogy az ötlet elnyerje a Microsoft-alkalmazottak tetszését.","shortLead":"Egyetlen dologra alkalmas, az Office irodai programcsomag indítására szolgáló gomb bevezetését fontolgatja a Microsoft...","id":"20190620_microsoft_dedikalt_office_gomb_billentyuzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ab41627-5488-4c72-b649-3518c906e011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2716a00f-609d-4970-b8fa-d89b2a894035","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_microsoft_dedikalt_office_gomb_billentyuzet","timestamp":"2019. június. 20. 08:03","title":"Látta már? Új gomb kerülhet a számítógépek billentyűzetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba1c911-82f2-4143-b23f-3dee1dd510e5","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nyolc év után úgy tűnik, végre megmozdult valami a szolnoki citromsavgyárnál: a földmunkáknak nekiláttak, a gyár építése pedig akár két hónapon belül elindulhat. A gyárnak a sokadik halasztás után is lassan már működnie kellene.","shortLead":"Nyolc év után úgy tűnik, végre megmozdult valami a szolnoki citromsavgyárnál: a földmunkáknak nekiláttak, a gyár...","id":"20190620_kinai_citromsavgyar_beruhazas_szolnok_bbca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dba1c911-82f2-4143-b23f-3dee1dd510e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e9b1be-fb79-473c-88c3-c40dde56f88b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_kinai_citromsavgyar_beruhazas_szolnok_bbca","timestamp":"2019. június. 20. 14:20","title":"Nagy titokban, de csak elkezdték a kínai óriásberuházást Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az Instagram és a Facebook is bekért korábban fényképet a felhasználóktól, hogy igazolni tudja őket, most azonban másra is kíváncsiak lettek az üzemeltetők.","shortLead":"Az Instagram és a Facebook is bekért korábban fényképet a felhasználóktól, hogy igazolni tudja őket, most azonban másra...","id":"20190620_instagram_szemelyazonossag_ellenorzese_alairas_papirlap_fenykep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518b2730-7352-4208-b13c-9eead428c3c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_instagram_szemelyazonossag_ellenorzese_alairas_papirlap_fenykep","timestamp":"2019. június. 20. 10:33","title":"Furcsa módszerrel igazoltatja a felhasználókat az Instagram, a magyarokat is ellenőrzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a16ed-ff14-4f45-acb0-73724a6925e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nők és a férfiak közötti fizetési különbség hatalmassá szélesedik a sportban. Az egyenlőség élharcosai az amerikai női futballisták.","shortLead":"A nők és a férfiak közötti fizetési különbség hatalmassá szélesedik a sportban. Az egyenlőség élharcosai az amerikai...","id":"20190620_Lehete_egy_noi_focista_fizetese_valaha_is_akkora_mint_egy_ferfie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c3a16ed-ff14-4f45-acb0-73724a6925e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20826eb-1650-43f8-b47a-c7a867262a45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Lehete_egy_noi_focista_fizetese_valaha_is_akkora_mint_egy_ferfie","timestamp":"2019. június. 20. 17:26","title":"Lehet-e egy női focista fizetése valaha is akkora, mint egy férfié?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindent bevetnek a paparazzók ellen.","shortLead":"Mindent bevetnek a paparazzók ellen.","id":"20190621_Az_Obama_csalad_a_Clooney_csaladdal_talalkozik_ezert_egy_egesz_olasz_kisvarost_lezarnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b0834f-64cb-44b3-94c2-3c55aab25613","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Az_Obama_csalad_a_Clooney_csaladdal_talalkozik_ezert_egy_egesz_olasz_kisvarost_lezarnak","timestamp":"2019. június. 21. 11:05","title":"Az Obama család a Clooney családdal találkozik, ezért egy egész olasz kisvárost lezárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]