[{"available":true,"c_guid":"98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU Csalás Elleni Hivatala is arra jutott, hogy elherdálták az uniós támogatást, és semmilyen érdemi munkát nem végeztek a Híd a munka világába program keretében. Büntetőeljárás indítását javasolták.","shortLead":"Az EU Csalás Elleni Hivatala is arra jutott, hogy elherdálták az uniós támogatást, és semmilyen érdemi munkát nem...","id":"20190621_Az_OLAF_is_vizsgalta_a_Farkas_Florianfele_penznyelo_programot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3eb067-af31-4415-9dba-a9b704fe72db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Az_OLAF_is_vizsgalta_a_Farkas_Florianfele_penznyelo_programot","timestamp":"2019. június. 21. 08:39","title":"Az OLAF is vizsgálta a Farkas Flórián-féle pénznyelő programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaf2dbd-a235-4976-a733-0220223b34ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az európai, közép-keleti és afrikai (EMEA) vállalatok átlagosan kevesebb mint 40 százaléka kezeli jól és tárolja biztonságosan adatait, illetve hasznosítja jól a bennük lévő információkat.\r

\r

","shortLead":"Az európai, közép-keleti és afrikai (EMEA) vállalatok átlagosan kevesebb mint 40 százaléka kezeli jól és tárolja...","id":"20190622_Eleg_veszelyes_helyzet_a_cegek_alig_40_szazaleka_tarolja_biztonsagosan_adatait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbaf2dbd-a235-4976-a733-0220223b34ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dd8e25-be55-4277-a9ea-c0e12a945e44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Eleg_veszelyes_helyzet_a_cegek_alig_40_szazaleka_tarolja_biztonsagosan_adatait","timestamp":"2019. június. 22. 09:09","title":"Elég veszélyes helyzet: a cégek alig 40 százaléka tárolja biztonságosan adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2004259f-14fe-447c-a297-81dd6f762cbd","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Bernert Zsolt antropológus váltja július 31-én Korsós Zoltánt a Magyar Természettudományi Múzeum élén – tudta meg lapunk az intézménytől.","shortLead":"Bernert Zsolt antropológus váltja július 31-én Korsós Zoltánt a Magyar Természettudományi Múzeum élén – tudta meg...","id":"20190621_Uj_igazgato_a_koltozes_elott_allo_Termeszettudomanyi_Muzeumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2004259f-14fe-447c-a297-81dd6f762cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae03b01d-9600-4084-886d-9b4569f37408","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Uj_igazgato_a_koltozes_elott_allo_Termeszettudomanyi_Muzeumban","timestamp":"2019. június. 21. 14:58","title":"Költözés előtt kap új igazgatót a Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3703ad73-75b6-48e3-a0c0-31d2c3a9f8a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs benne V8, és nem is csak hátul hajt, emiatt sokak számára szentségtörés lehet ez az új izomautó.","shortLead":"Nincs benne V8, és nem is csak hátul hajt, emiatt sokak számára szentségtörés lehet ez az új izomautó.","id":"20190621_nem_vicc_elkeszult_az_ikonikus_ford_mustang_hangtalan_uj_elektromos_valtozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3703ad73-75b6-48e3-a0c0-31d2c3a9f8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033275cb-b837-434a-a047-947185783319","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_nem_vicc_elkeszult_az_ikonikus_ford_mustang_hangtalan_uj_elektromos_valtozata","timestamp":"2019. június. 21. 11:21","title":"Nem vicc, elkészült az ikonikus Ford Mustang hangtalan, új elektromos változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint már mindennapos a partra vetett bálnák és delfinek gyomrában a műanyag, amely hosszú szenvedésre és pusztulásra ítéli őket.","shortLead":"Egy új kutatás szerint már mindennapos a partra vetett bálnák és delfinek gyomrában a műanyag, amely hosszú szenvedésre...","id":"20190621_muanyag_balna_plasztik_zacsko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696a81ea-3a3f-4952-b17d-940c839343eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_muanyag_balna_plasztik_zacsko","timestamp":"2019. június. 21. 18:33","title":"Hosszú és gyötrelmes halál vár a műanyagot benyelő bálnákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49278f01-5539-4fd1-ab86-adf55a7f1cd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Enyedi Ildikó új mozijának, A feleségem történetének világhírű főszereplője, Léa Seydoux volt az egyik első francia színésznő, aki megszólalt Harvey Weinstein zaklatásairól, most mégis vannak fenntartásai azzal kapcsolatban, hogy hajlamosak vagyunk túlzásokba esni.\r

\r

","shortLead":"Enyedi Ildikó új mozijának, A feleségem történetének világhírű főszereplője, Léa Seydoux volt az egyik első francia...","id":"20190620_Nem_szeretnek_egy_olyan_vilagban_elni_ahol_erkolcscsoszok_mondjak_meg_mit_szabad_es_mit_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49278f01-5539-4fd1-ab86-adf55a7f1cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6eafa9d-05b2-480e-9fe0-93f7a3d0f054","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Nem_szeretnek_egy_olyan_vilagban_elni_ahol_erkolcscsoszok_mondjak_meg_mit_szabad_es_mit_nem","timestamp":"2019. június. 20. 16:18","title":"„Nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol erkölcscsőszök mondják meg, mit szabad, és mit nem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f001d73-fcf7-4d5a-8588-ed594f7662dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple számára az elmúlt évek (gazdasági) sikereihez nagyban hozzájárult az, hogy Kínában gyártatták a készülékeiket, ez azonban a jövőben változhat.","shortLead":"Az Apple számára az elmúlt évek (gazdasági) sikereihez nagyban hozzájárult az, hogy Kínában gyártatták a készülékeiket...","id":"20190620_apple_iphone_gyartas_kina_amerika_kereskedelmi_haboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f001d73-fcf7-4d5a-8588-ed594f7662dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111ddb08-b62a-4de6-b57b-2d39ddca4d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_apple_iphone_gyartas_kina_amerika_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. június. 20. 17:03","title":"Elvinné a gyártás egy részét Kínából az Apple, már keresik az új helyszínt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129a7756-ea7d-4fea-8df1-763c21c9fa53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen más a tét, teljesen más a rendszer, egy apró részletben azonban van hasonlóság Brüsszel és Budapest között - mindkét főváros között a vezetőjét keresi. Itthon az előválasztás tartja lázban - ha nem is túl magas lázban - a politikát, Brüsszelben pedig a csúcsjelöltek taktikázására figyel az elit. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Teljesen más a tét, teljesen más a rendszer, egy apró részletben azonban van hasonlóság Brüsszel és Budapest között...","id":"20190622_Talaltunk_egy_kozos_pontot_Brusszel_es_Budapest_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=129a7756-ea7d-4fea-8df1-763c21c9fa53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22744b38-e6fb-4b9b-84d1-dc203437318d","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Talaltunk_egy_kozos_pontot_Brusszel_es_Budapest_kozott","timestamp":"2019. június. 22. 15:20","title":"Fülke: Találtunk egy közös pontot Brüsszel és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]