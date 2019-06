A házi kedvenc A sportos külsejű férfi a bejárati kapu felett elhelyezett kamera alatt állt meg. Legszívesebben hazafordult volna, végül mégis győzött az elszántsága.

- Kit keres? – hallotta a kaputelefonból.

- A hirdetésre jöttem.

- Á, maga az.

A férfi alaposan szemügyre vette a gondosan ápolt kertet. A rózsabokrokra jó lesz majd vigyázni, gondolta. A medencét azonban elégedetten nyugtázta.

Harmincöt körüli, csinos nő nyitott ajtót. Világoskék, ujjatlan ruhája kiemelte hibátlan alakját, és az évszakhoz képest korai barnaságát.

- Jöjjön be – Mosolya is tökéletesen csillogott, minthacsak a nyakában viselt gyöngysort akarta volna kiemelni.

A nő a nappaliba vezette. A faltól-falig érő üvegajtók egyenesen a lent morajló városra néztek. Más mint a szemközti ház ablakait bámulni, állapította meg a férfi.

- Foglaljon helyet – mondta a nő, és maga is letelepedett a Thaiföldről hozatott garnitúrára.

- Kér valamit inni?

- Nem, köszönöm.

A férfi jobbnak látta ha egy pillanatra sem engedi el magát.

- Akkor, térjünk a tárgyra. A férjem nemsokára hazaér, és azt akarja, addigra végezzek. Tudja, alig van itthon... A nő elharapta a mondatot. Ráébredt, hogy túl sokat árult el egy idegennek.

- Pontosan mennyi idős? Ez nem derül ki az önéletrajzából. Ehhez a munkához kiváló fizikumra van szükség – mosolyodott el ismét. Úgy mérte végig a jelöltet, mintha nem tudná eldönteni, megfelelő-e az eladásra szánt portéka.

- Múlt vasárnap futottam egy félmaratont – válaszolta a férfi. - Amúgy negyvenöt éves vagyok. Tudta, nyugodtan letagadhat három-négy évet.

- Miből gondolja, hogy alkalmas a feladatra? Csinált valaha ilyesmit?

- Nem, de biztosíthatom, megvannak hozzá a képességeim.

A férfin átfutott vajon hányszor mondta el ezt az utóbbi hónapokban.

- Gyerekekkel tud bánni?

- Két évig tanítottam.

A nő az önéletrajzba temetkezett.

- Itt az áll, hogy pantomímesként dolgozott. Az pontosan mit jelent?

- Bármit képes vagyok pusztán a mozdulataimmal kifejezni.

- Áá, már értem miért szúrta ki magát a férjem. Amolyan csodabogár. Állatokat is tud utánozni?

- Alapfeladat.

- Lehet, de nálunk nem eshet ki a szerepéből. Délután öttől, amikor Dominik hazaérkezik az iskoláből, lefekvésig. Nem szólalhat meg, nem foghat meg semmit, nem állhat két lábra. Enni és inni is csak külön tálból kap, a hátsó teraszon. Amennyiben Dominik engedélyt ad rá.

A férfi összeráncolta a homlokát.

- Valami baj van?

- Menni fog.

- Dorombolni tud?

- Azt nem.

- Egy perce azt mondta, bármit képes imitálni. Vagy mégsem? Mindegy, akkor jobb, ha kutya lesz. Ugatni sokkal könnyebb. Nem igaz?

A nő elnevette magát. Hátravetette a fejét. A férfi megpróbálta helyrehozni az előbbi hibát.

- Milyen fajtára gondol?

- Miért, választani is lehet?

- Ha megfizetik – mosolyodott el első alkalommal a férfi.

- A fizetségről majd később. Ha megfelel, nem lesz oka panaszra. Akkor, legyen mondjuk vizsla. Készen áll?

- Igen, de megkérdezhetem, miért nem vesznek inkább egy valódit?

- Sok a gond a háziállattal. Sem időnk, sem kedvünk vesződni vele. Ráadásul így sokkal izgalmasabb. Egyik ismerősünk mesélte, hogy felvettek valakit házi kedvencnek. Mostanában megbízható diplomások is kaphatók ilyesmire. A férjem úgy döntött, Dominiket is meglepjük a születésnapjára.

- Értem. Akkor kezdjük?

A férfi levette a pulóverét. A nő ismét végigmérte. Az arcába szökött a vér. A férfi négykézlábra ereszkedett, majd körbeszimatolt. Az asztal alól felnézett és az örömtől csaholni kezdett. Egész teste izgatottan rázkódott. Odarohant a gazdájához.

- Fekszik! – utasította a nő. A szíve a torkában dobogott.

A férfi hasravágta magát. A nő felemelte a földről a papucsát. A nappali közepére hajította.

- Hozd ide! – parancsolta. Kishíján elcsuklott a hangja. A férfi megtorpant. - Hozd ide!

A parancs most határozottan csattant. Morogva vetődött a lábbeli után. A nő elé helyezte. Közben a lányára gondolt.

- Jó kutya – hallotta fentről. Érezte amint vakargatni kezdik a tarkóját.

Egy pillanatig habozott, hogy megnyalja-e a pofája elé tartott kezet.