[{"available":true,"c_guid":"92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány célja, hogy tovább egyszerűsödjön a közigazgatási ügyek intézése, mondta Tuzson Bence. Csak épp pont szerda reggel írtuk meg: pont ő volt az, aki válságtanácskozást hívott össze, hogy megtárgyalják, hogyan lehetne enyhíteni a drámai mértékű munkaerőhiányon.","shortLead":"A kormány célja, hogy tovább egyszerűsödjön a közigazgatási ügyek intézése, mondta Tuzson Bence. Csak épp pont szerda...","id":"20190626_Megirtuk_hogy_kritikus_szinten_a_kormanyhivatali_letszamhiany_az_allamtitkar_bejelentette_cel_hogy_egyszerusodjon_az_ugyintezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf3f000-521a-4b95-aee4-dba759b58d0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Megirtuk_hogy_kritikus_szinten_a_kormanyhivatali_letszamhiany_az_allamtitkar_bejelentette_cel_hogy_egyszerusodjon_az_ugyintezes","timestamp":"2019. június. 26. 14:55","title":"Megírtuk, hogy kritikus szinten a kormányhivatali létszámhiány, az államtitkár bejelentette: cél, hogy egyszerűsödjön az ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614f3d26-342c-4181-aedd-f6e236ce6ada","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kevés autóval okozott baleset történik amiatt, mert nem látjuk, hogy van valami a holttérben. De létezik olyan szem, amelyik lát helyettünk.","shortLead":"Nem kevés autóval okozott baleset történik amiatt, mert nem látjuk, hogy van valami a holttérben. De létezik olyan...","id":"20190626_holtterfigyelo_rendszer_autos_biztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=614f3d26-342c-4181-aedd-f6e236ce6ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef6fdd2-0819-41b5-a325-d3eddb799723","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_holtterfigyelo_rendszer_autos_biztonsag","timestamp":"2019. június. 26. 12:00","title":"Aki ilyen \"szemet\" szereltet az autójába, az a holttérben történő dolgokról is tudni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf9361b-0bfb-460b-9091-78af0e99ced8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utánfutóval előírt lassabb tempót nagyon sokan nem tartják be. ","shortLead":"Az utánfutóval előírt lassabb tempót nagyon sokan nem tartják be. ","id":"20190626_vontatas_utanfuto_potkocsi_birsag_traffipax","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bf9361b-0bfb-460b-9091-78af0e99ced8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7571dc02-8a9b-4e37-aa2c-95a64480033c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_vontatas_utanfuto_potkocsi_birsag_traffipax","timestamp":"2019. június. 26. 09:25","title":"80 helyett 130 km/h-val: utánfutóval is vannak traffipaxrekorderek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank Monetáris Tanácsa kivárásra játszik, nem lépett semmit.","shortLead":"A jegybank Monetáris Tanácsa kivárásra játszik, nem lépett semmit.","id":"20190625_mnb_alapkamat_kamat_monetaris_tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ec0934-b914-4a98-ab4d-13bf0552186f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_mnb_alapkamat_kamat_monetaris_tanacs","timestamp":"2019. június. 25. 14:06","title":"Hiába magas az infláció, az MNB nem lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19692084-011b-4576-9196-0c1c7d1614aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművet az olasz hatóságok körözték.","shortLead":"A járművet az olasz hatóságok körözték.","id":"20190625_opel_suv_csengersima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19692084-011b-4576-9196-0c1c7d1614aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df3c19b-9002-4953-b934-e67327664386","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_opel_suv_csengersima","timestamp":"2019. június. 25. 08:56","title":"Ukrajnába tartott a lopott Opel SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Delhusa Gjon elismerte, hogy a Rába parti lány című dalát egyszerűen koppintotta.","shortLead":"Delhusa Gjon elismerte, hogy a Rába parti lány című dalát egyszerűen koppintotta.","id":"20190625_Megint_talaltak_egy_Delhusa_Gjondalt_amit_szakasztott_hasonmasa_egy_kulfoldi_szamnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca0c5aa-e362-479f-8da3-4fc70ffb58ff","keywords":null,"link":"/kultura/20190625_Megint_talaltak_egy_Delhusa_Gjondalt_amit_szakasztott_hasonmasa_egy_kulfoldi_szamnak","timestamp":"2019. június. 25. 05:22","title":"Megint találtak egy Delhusa Gjon-dalt, ami szakasztott mása egy külföldi számnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Katasztrófavédelem oldalán percek alatt jön egy új hír egy balesetről.\r

\r

","shortLead":"A Katasztrófavédelem oldalán percek alatt jön egy új hír egy balesetről.\r

\r

","id":"20190625_Nagy_a_hoseg_sok_a_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50099f69-d981-4ed6-a95c-7a8f9244758f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_Nagy_a_hoseg_sok_a_baleset","timestamp":"2019. június. 25. 17:14","title":"Nagy a hőség, sok a baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés ma várhatóan több hónappal meghosszabbítja a banki adategyeztetés határidejét, így több mint egymillió banki ügyfél menekülhet meg attól, hogy a héten zárolják a bankszámláját.","shortLead":"Az Országgyűlés ma várhatóan több hónappal meghosszabbítja a banki adategyeztetés határidejét, így több mint egymillió...","id":"20190625_Ma_egymillio_banki_ugyfel_uszhatja_meg_hogy_a_heten_zaroljak_a_szamlajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e82663-49c5-4ae2-9c08-97f89c3a0778","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Ma_egymillio_banki_ugyfel_uszhatja_meg_hogy_a_heten_zaroljak_a_szamlajat","timestamp":"2019. június. 25. 04:58","title":"Ma egymillió banki ügyfél úszhatja meg, hogy a héten zárolják a számláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]