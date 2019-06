Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7400b291-8859-458d-a41b-1c205823aed7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei előbb saját magának jelentette be 5G-képes modellek érkezését, de nem kell félteni az almárkát sem: maga a Honor elnöke ígérte meg, hogy még idén ők is előállnak egy olyan telefonnal, amellyel kihasználhatók az új generációs mobilhálózat előnyei.","shortLead":"A Huawei előbb saját magának jelentette be 5G-képes modellek érkezését, de nem kell félteni az almárkát sem: maga...","id":"20190626_honor_5g_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7400b291-8859-458d-a41b-1c205823aed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b828298-9fd2-42b2-a35e-528bee65df8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_honor_5g_okostelefon","timestamp":"2019. június. 26. 18:33","title":"Az egy dolog, hogy 5G-s Honor telefon jön, de nagy kérdés, hogy mi lesz rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac2f800-1117-4899-b9cf-4937babcd631","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helyi híradások szerint négyen megsebesültek, egy rendőr meghalt. ","shortLead":"Helyi híradások szerint négyen megsebesültek, egy rendőr meghalt. ","id":"20190627_Ongyilkos_merenylo_robbantott_Tunisz_belvarosaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fac2f800-1117-4899-b9cf-4937babcd631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9896f2-08ba-42e0-a4c8-451ae8e4e7db","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Ongyilkos_merenylo_robbantott_Tunisz_belvarosaban","timestamp":"2019. június. 27. 13:05","title":"Öngyilkos merénylő robbantott Tunisz belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20937e09-5c79-4e37-8a29-1d49a8a1f3b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Vezetői engedélyt, biztosítási igazolást és forgalmit legyen szíves.”","shortLead":"\"Vezetői engedélyt, biztosítási igazolást és forgalmit legyen szíves.”","id":"20190627_10_honapos_kislanyat_igazoltatta_egy_kozlekedesi_rendor__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20937e09-5c79-4e37-8a29-1d49a8a1f3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c706470b-25e9-49c1-8f38-96aea5554bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_10_honapos_kislanyat_igazoltatta_egy_kozlekedesi_rendor__video","timestamp":"2019. június. 27. 10:42","title":"10 hónapos kislányát igazoltatta egy közlekedési rendőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5a8efa-9ff1-4ddc-ac69-19b00b1a3b3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak ürügy lenne, hogy holmi jogállamiságról papoljanak egy szuverén országnak!","shortLead":"Csak ürügy lenne, hogy holmi jogállamiságról papoljanak egy szuverén országnak!","id":"20190628_Magyarazza_a_Fidesz_a_maltai_ujsagirogyilkossag_vizsgalatanak_elutasitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd5a8efa-9ff1-4ddc-ac69-19b00b1a3b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9216d2a3-8ea4-4318-9f77-17489fa5d8d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Magyarazza_a_Fidesz_a_maltai_ujsagirogyilkossag_vizsgalatanak_elutasitasat","timestamp":"2019. június. 28. 13:19","title":"Magyarázza a Fidesz a máltai újságíró-gyilkosság vizsgálatának elutasítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d7cad9-d0ad-4d93-b9f4-ddae70e22bcf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Moszkva még mindig nem rendezte az ukrán válságot, ezért az EU tagállamai egyhangúlag meghosszabbították a büntetőintézkedéseket.","shortLead":"Moszkva még mindig nem rendezte az ukrán válságot, ezért az EU tagállamai egyhangúlag meghosszabbították...","id":"20190627_Meghosszabbitotta_az_EU_az_Oroszorszaggal_szembeni_szankciokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1d7cad9-d0ad-4d93-b9f4-ddae70e22bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1471d132-05c2-4b31-bf0e-e3651cdbb926","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Meghosszabbitotta_az_EU_az_Oroszorszaggal_szembeni_szankciokat","timestamp":"2019. június. 27. 17:35","title":"Meghosszabbította az EU az Oroszországgal szembeni szankciókat, mi is megszavaztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még májusban ígérte meg a Google, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára a tevékenységükről rögzített adatok törlését. Az új kapcsoló a következő hetekben lesz elérhető a mobilos felhasználók számára.","shortLead":"Még májusban ígérte meg a Google, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára a tevékenységükről rögzített adatok...","id":"20190626_google_tevekenyesgvezerlo_helyadatok_torlese_alkalmazastevekenyseg_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec503094-2b23-4eed-a87c-5fd5cc4270a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_google_tevekenyesgvezerlo_helyadatok_torlese_alkalmazastevekenyseg_torlese","timestamp":"2019. június. 26. 19:35","title":"Bekerült egy nagyon fontos kapcsoló a Google-be, érdemes lesz használnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a168b51-45a0-4b1f-85fb-735698daa473","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Raikoke vulkán nem túl aktív, utoljára 1924-ben tört ki. Ehhez képest nem kis meglepetés, hogy a hétvégén ismét működésbe lépett, az óriási mennyiségű hamut pedig a Nemzetközi Űrállomásról is látni.","shortLead":"A Raikoke vulkán nem túl aktív, utoljára 1924-ben tört ki. Ehhez képest nem kis meglepetés, hogy a hétvégén ismét...","id":"20190627_vulkan_vulkankitores_ur_nasa_raikoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a168b51-45a0-4b1f-85fb-735698daa473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29816a55-3c74-4ea2-aaf6-f1ad229329f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_vulkan_vulkankitores_ur_nasa_raikoke","timestamp":"2019. június. 27. 10:03","title":"Olyan erővel tört ki egy vulkán, hogy az űrből is látni lehet a hamufelhőt – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f694bb1-9861-4fe4-8010-ce9866378cfa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Árnyalatnyi különbségek vannak csak a programok között, az ígéretek szinte azonosak. A jelölteket gyanús körülmények között választották ki.","shortLead":"Árnyalatnyi különbségek vannak csak a programok között, az ígéretek szinte azonosak. A jelölteket gyanús körülmények...","id":"20190628_Harom_nagyfeju_kozul_valaszthatunk_gyanus_hatteralkuk_a_jelolesnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f694bb1-9861-4fe4-8010-ce9866378cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880617a9-7bd5-4d3b-b601-6f3e6aca80e9","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Harom_nagyfeju_kozul_valaszthatunk_gyanus_hatteralkuk_a_jelolesnel","timestamp":"2019. június. 28. 11:33","title":"Három nagyfejű közül választhatunk, gyanús háttéralkuk a jelölésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]