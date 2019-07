Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a397b7b-c0e7-4048-b84a-d45a008c9073","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szépen felzárkózott Kína mindenben a világhoz. Így a szupersportautós törés-zúzásokban is.","shortLead":"Szépen felzárkózott Kína mindenben a világhoz. Így a szupersportautós törés-zúzásokban is.","id":"20190702_Video_kina_Ferrari_F12_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a397b7b-c0e7-4048-b84a-d45a008c9073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca753d0-2252-44a5-970d-96bd81e722e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_Video_kina_Ferrari_F12_baleset","timestamp":"2019. július. 02. 14:55","title":"Videó: Kínában is gyakorolni kell még, milyen gonosz egy Ferrari a vizes sztrádán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Furcsa szövetséget kötött két amerikai milliárdos: a demokrata párti Soros György és a republikánus Charles Koch közösen vetne véget az USA \"végtelen háborújának\". \r

","shortLead":"Furcsa szövetséget kötött két amerikai milliárdos: a demokrata párti Soros György és a republikánus Charles Koch...","id":"20190701_Soros_egy_jobbos_iparmagnassal_szovetkezett_az_amerikai_hadi_gepezet_legyozesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e60f846-fb1b-4215-a29d-2c0b573f966c","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Soros_egy_jobbos_iparmagnassal_szovetkezett_az_amerikai_hadi_gepezet_legyozesere","timestamp":"2019. július. 01. 15:00","title":"Soros egy republikánus iparmágnással szövetkezett az amerikai hadigépezet legyőzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dcb0af5-0fb7-471c-be31-6c97e5ea56c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Trónok harca főgonoszáról, az Éjkirályról kapta a nevét egy új gyapjaslégyfajta, ami a kutatók szerint nagyjából ugyanígy viselkedik, mint a sorozatbéli karakter.","shortLead":"A Trónok harca főgonoszáról, az Éjkirályról kapta a nevét egy új gyapjaslégyfajta, ami a kutatók szerint nagyjából...","id":"20190702_tronok_harca_ejkiraly_gyapjaslegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dcb0af5-0fb7-471c-be31-6c97e5ea56c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b035b7a-97d4-4cc3-a5e8-c0d8c9fc3b15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_tronok_harca_ejkiraly_gyapjaslegy","timestamp":"2019. július. 02. 11:33","title":"A Trónok harca Éjkirályáról neveztek el egy új gyapjaslégyfajtát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0a6408-5ec7-4f4a-8e72-2152af352d6b","c_author":"Tálos Lőrinc","category":"itthon","description":"Otthonápolási díj: így hagyta cserben övéit az érdekképviselet.","shortLead":"Otthonápolási díj: így hagyta cserben övéit az érdekképviselet.","id":"20190701_A_szervilizmus_diszkret_baja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c0a6408-5ec7-4f4a-8e72-2152af352d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e64a244-0269-4ec0-a740-2690afabb336","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_A_szervilizmus_diszkret_baja","timestamp":"2019. július. 01. 19:05","title":"A szervilizmus diszkrét bája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"90 nap elzárásból így lesz másfél év börtön.","shortLead":"90 nap elzárásból így lesz másfél év börtön.","id":"20190701_Nem_volt_jo_otlet_a_birosagi_folyoson_a_csaladjuk_kiirtasaval_fenyegetni_a_tanukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f773d5a-73a6-4843-8718-860e19ec3cf7","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Nem_volt_jo_otlet_a_birosagi_folyoson_a_csaladjuk_kiirtasaval_fenyegetni_a_tanukat","timestamp":"2019. július. 01. 07:11","title":"Nem volt jó ötlet a bírósági folyosón a családjuk kiirtásával fenyegetni a tanúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8289c56-d911-4055-97fe-2ce0860a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sir David Attenborough 2019 második felében új sorozattal jelentkezik, amelyet négy éven át készített a temrészettudós. Ebből is láthatott részletet a Glastenbury fesztivál közönsége, akiknek köszönetet is mondott.","shortLead":"Sir David Attenborough 2019 második felében új sorozattal jelentkezik, amelyet négy éven át készített a temrészettudós...","id":"20190701_sir_david_attenborough_fesztival_glastonbury_muanyaghulladek_fold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8289c56-d911-4055-97fe-2ce0860a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032f8f6c-f49f-4235-a4cc-49df93c02639","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_sir_david_attenborough_fesztival_glastonbury_muanyaghulladek_fold","timestamp":"2019. július. 01. 08:33","title":"Videó: Óriási üdvrivalgás fogadta David Attenborought a Glastonbury fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bekapcsolták a Noor Abu Dhabit, ami a jövőben 90 ezer ember energiaellátásáért lesz felelős. ","shortLead":"Bekapcsolták a Noor Abu Dhabit, ami a jövőben 90 ezer ember energiaellátásáért lesz felelős. ","id":"20190701_egyesult_arab_emirsegek_napelem_noor_abu_dhabi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4db6c52-9d1f-48f6-9502-11b37fce1ed6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_egyesult_arab_emirsegek_napelem_noor_abu_dhabi","timestamp":"2019. július. 01. 10:33","title":"Megépítették a világ legnagyobb, egybefüggő napelemfarmját, 1,18 GW energiát termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190702_A_veszellyel_nem_torodve_kezbol_etetik_a_vadon_elo_medveket_Erdelyben_gyerekek_felnottek_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c73cb75-1601-4e57-b7c4-511774836d8a","keywords":null,"link":"/elet/20190702_A_veszellyel_nem_torodve_kezbol_etetik_a_vadon_elo_medveket_Erdelyben_gyerekek_felnottek_video","timestamp":"2019. július. 02. 14:39","title":"A veszéllyel nem törődve, kézből etetik a vadon élő medvéket Erdélyben gyerekek, felnőttek (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]