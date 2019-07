Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4370a559-4773-4c32-b11d-34d067707549","c_author":"Czeglédi Fanni - Sándor Anna","category":"elet","description":"Farkasok végeztek a hétvégén egy borjúval Füzéren. Szakértőt kérdeztünk arról, hogyan lehet távol tartani a farkasokat? Egyáltalán, hány farkas lehet ma Magyarországon? És mit tegyünk, ha találkozunk velük? ","shortLead":"Farkasok végeztek a hétvégén egy borjúval Füzéren. Szakértőt kérdeztünk arról, hogyan lehet távol tartani a farkasokat...","id":"20190703_Farkas_medve_vadallatok_veszely_vedekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4370a559-4773-4c32-b11d-34d067707549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c69b614-571c-4e9d-abb0-cc3541519aa1","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Farkas_medve_vadallatok_veszely_vedekezes","timestamp":"2019. július. 03. 11:00","title":"A farkas sem játék, és már szembejöhet Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soros mindenhol ott van.","shortLead":"Soros mindenhol ott van.","id":"20190702_A_magyarok_lebuktattak_Merkel_is_Soros_Gyorgy_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef1b5f8-322d-443e-84f1-8bf20d0127b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_A_magyarok_lebuktattak_Merkel_is_Soros_Gyorgy_embere","timestamp":"2019. július. 02. 19:20","title":"A magyarok lebuktatták: Merkel is Soros György embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea pedig a házelnök szerint nem képes megfelelni az iskolaérettség követelményének. A Párbeszéd politikusát szakemberhez küldte.","shortLead":"Szabó Tímea pedig a házelnök szerint nem képes megfelelni az iskolaérettség követelményének. A Párbeszéd politikusát...","id":"20190701_Kover_Laszlo_nyugtatot_kert_Kunhalmi_Agnesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e215d96-9e66-4bda-b0bf-8024b10860ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Kover_Laszlo_nyugtatot_kert_Kunhalmi_Agnesnek","timestamp":"2019. július. 01. 16:12","title":"Kövér László nyugtatót kért Kunhalmi Ágnesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf76c79f-c6a7-4fc1-bad6-294fb80bbbcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az okos fényszórók olyan számítási teljesítménnyel rendelkeznek, mint egy néhány évvel ezelőtti komplett otthoni számítógép. Nem mellesleg pedig jelentősen javítanak a közlekedés biztonságán.","shortLead":"Az okos fényszórók olyan számítási teljesítménnyel rendelkeznek, mint egy néhány évvel ezelőtti komplett otthoni...","id":"20190701_adaptiv_fenyszoro_intelligens_fenyszoro_automatikus_tavolsagi_feny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf76c79f-c6a7-4fc1-bad6-294fb80bbbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876808be-b39c-43eb-9d2e-a07aecaf32bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_adaptiv_fenyszoro_intelligens_fenyszoro_automatikus_tavolsagi_feny","timestamp":"2019. július. 01. 12:00","title":"Csak semmi vakítás: miért nagyszerűek az adaptív fényszórók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"15-től 35 fokig, a teljes elázástól a gutaütésig bármi megtörténhet ebben az országban.","shortLead":"15-től 35 fokig, a teljes elázástól a gutaütésig bármi megtörténhet ebben az országban.","id":"20190701_Hoseg_es_zivatar_miatt_is_figyelmeztetest_adott_ki_keddre_az_OMSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202f9a9f-98e1-4590-a65f-93cdcf3f7e11","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Hoseg_es_zivatar_miatt_is_figyelmeztetest_adott_ki_keddre_az_OMSZ","timestamp":"2019. július. 01. 18:10","title":"Egyszerre hőség és zivatar miatt is figyelmeztetést adott ki keddre az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e714aa-f9f9-4300-a672-c46c94c3e9cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Monopolyból különféle kiadások kerültek az évek során a boltok polcaira, most pedig olyan verziót készítettek belőle, ami a modern technikából is merít keveset.","shortLead":"A Monopolyból különféle kiadások kerültek az évek során a boltok polcaira, most pedig olyan verziót készítettek belőle...","id":"20190702_monopoly_hangvezerles_tarasjatek_hasbro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9e714aa-f9f9-4300-a672-c46c94c3e9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a3bbb3-4781-481a-9e05-f1e443d2f2c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_monopoly_hangvezerles_tarasjatek_hasbro","timestamp":"2019. július. 02. 17:03","title":"Itt az új Monopoly társasjáték, ez már ért a kimondott szavakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9331c2-0fda-4638-8c97-081f8a745ff4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Országokra bontva szedték össze, hova utaznak és honnan érkeznek a turisták.","shortLead":"Országokra bontva szedték össze, hova utaznak és honnan érkeznek a turisták.","id":"20190703_A_nemet_varosnezok_legyoztek_a_legenybucsus_angolokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b9331c2-0fda-4638-8c97-081f8a745ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d56f368-858c-41d4-97b9-78489d33aa23","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_A_nemet_varosnezok_legyoztek_a_legenybucsus_angolokat","timestamp":"2019. július. 03. 05:30","title":"A német városnézők legyőzték a legénybúcsús angolokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa-szerte extrém meleg idő volt tapasztalható a napokban, ami újból megerősíti a korábbi előrejelzéseket: a változó klíma miatt aligha lesz már elviselhető nyarunk.","shortLead":"Európa-szerte extrém meleg idő volt tapasztalható a napokban, ami újból megerősíti a korábbi előrejelzéseket: a változó...","id":"201900701_hohullam_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_hoseg_kanikula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9baf1a73-bab0-4a06-8723-700808a99474","keywords":null,"link":"/tudomany/201900701_hohullam_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_hoseg_kanikula","timestamp":"2019. július. 01. 11:40","title":"Már most úgy érzi, megsül? Kezdjen hozzászokni, ennél csak melegebb nyarak jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]