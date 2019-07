Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df6a6162-040a-4277-ab9c-e7fe676c4b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vasas Szakszervezeti Szövetség szervezi.","shortLead":"A Vasas Szakszervezeti Szövetség szervezi.","id":"20190715_Felpalyas_utlezarasokkal_tuntetnek_a_Suzukigyarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df6a6162-040a-4277-ab9c-e7fe676c4b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6e02f2-e22d-4abb-8ed7-f083cb4a4563","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Felpalyas_utlezarasokkal_tuntetnek_a_Suzukigyarnal","timestamp":"2019. július. 15. 08:37","title":"Félpályás útlezárásokkal tüntetnek a Suzuki-gyárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79a525b-10ba-4155-a1f6-bb75b13476a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb processzorról rántotta le a leplet a Qualcomm, amit ezúttal többek között a gamer telefonokba szán a cég.","shortLead":"Újabb processzorról rántotta le a leplet a Qualcomm, amit ezúttal többek között a gamer telefonokba szán a cég.","id":"20190715_qualcomm_snapdragon_855_plus_processzor_grafikus_teljesitmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e79a525b-10ba-4155-a1f6-bb75b13476a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87601064-a6d0-4961-b22f-909062b9996f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_qualcomm_snapdragon_855_plus_processzor_grafikus_teljesitmeny","timestamp":"2019. július. 15. 18:33","title":"Megérkezett a Qualcomm eddigi legütősebb processzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7e5eb6-880d-45ec-b960-86333fc80047","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York- metróállomásokon sötét volt, miközben a szerelvényekben és az alagutakban volt áram. 