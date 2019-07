Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cf640df-1549-4423-a550-a80ded158f77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főváros több kerületében tartottak a rendőrök ellenőrzést, amelyben a nem szabályos autóátalakításokat vizsgálták.","shortLead":"A főváros több kerületében tartottak a rendőrök ellenőrzést, amelyben a nem szabályos autóátalakításokat vizsgálták.","id":"20190715_Negy_tuningauto_azonnal_bukta_a_muszakijat_egy_hetvegi_razzian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cf640df-1549-4423-a550-a80ded158f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18f055d-0822-4807-b5c7-8f3d5ec9e8de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Negy_tuningauto_azonnal_bukta_a_muszakijat_egy_hetvegi_razzian","timestamp":"2019. július. 15. 08:57","title":"Négy \"tuningautó\" azonnal bukta a műszakiját egy hétvégi razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6293ce9-f951-4599-bafb-540477839d7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több videó is felkerült az internetre arról az expedícióról, amit az oroszok és a norvégok közösen végeztek a Komszomolec roncsainál.","shortLead":"Több videó is felkerült az internetre arról az expedícióról, amit az oroszok és a norvégok közösen végeztek...","id":"20190715_atom_tengeralattjaro_komszomolec_baleset_nuklearis_szivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6293ce9-f951-4599-bafb-540477839d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9703b1d6-345d-4ed8-9159-1b82d675fcbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_atom_tengeralattjaro_komszomolec_baleset_nuklearis_szivargas","timestamp":"2019. július. 15. 08:03","title":"Újabb felvételeket mutatunk a határérték 100 000x-esével sugárzó szovjet atom-tengeralattjáróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd453e53-c679-42d5-9800-8c117e70deee","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Júliustól novemberig ideiglenes forgalmi rend szerint lehet közlekedni az M5-ös autópálya és az 54-es főút csomópontjainál.","shortLead":"Júliustól novemberig ideiglenes forgalmi rend szerint lehet közlekedni az M5-ös autópálya és az 54-es főút...","id":"20190715_Turbo_korforgalmak_epulnek_az_M5os_vonalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd453e53-c679-42d5-9800-8c117e70deee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1079e5-8ce5-4c13-a871-f3db40ce08f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Turbo_korforgalmak_epulnek_az_M5os_vonalan","timestamp":"2019. július. 15. 16:28","title":"Turbó körforgalmak épülnek az M5-ös vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diktatúra banalitása - Marinovich Endre és az állambiztonság – címmel tette közzé az Átlátszó hírportál Ungváry Krisztián tanulmányát arról, miként működött együtt a kommunista állambiztonsággal a Veritas mostani főigazgató-helyettese, Marinovich Endre. „Több oka van annak, hogy a munkaviszonyomat a Veritasnál nem láttam fenntarthatónak, a lényeget azonban leginkább ez a tanulmány tartalmazza”- írta a történész nem sokkal az után, hogy a tanulmány felkerült az átlátszó oldalára.","shortLead":"A diktatúra banalitása - Marinovich Endre és az állambiztonság – címmel tette közzé az Átlátszó hírportál Ungváry...","id":"20190714_Ungvary_Krisztian_most_elarulta_miert_tavozik_az_56os_Intezetet_lenyelo_Veritasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8520f623-8a2a-44e7-9bae-ac3ea5829d91","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Ungvary_Krisztian_most_elarulta_miert_tavozik_az_56os_Intezetet_lenyelo_Veritasbol","timestamp":"2019. július. 14. 14:04","title":"Ungváry Krisztián most elárulta, miért távozik az 56-os Intézetet lenyelő Veritasból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b97d87-8daf-474d-9845-2ad30850e9d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen döbbenetes képsorok játszódtak le néhány búvár előtt az Indiai-óceánon. Egy óriásrája úszott közéjük, hogy segítséget kérjen tőlük.","shortLead":"Egészen döbbenetes képsorok játszódtak le néhány búvár előtt az Indiai-óceánon. Egy óriásrája úszott közéjük...","id":"20190715_oriasraja_allatvilag_buvar_ningaloo_zatony_indiai_ocean","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4b97d87-8daf-474d-9845-2ad30850e9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159cd50d-39bc-4eda-b730-c1146c549f65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_oriasraja_allatvilag_buvar_ningaloo_zatony_indiai_ocean","timestamp":"2019. július. 15. 00:03","title":"Hihetetlen videó: az állatvilág is azt várja, hogy az ember megóvja a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c909e29-0233-4c19-be25-0464d297b69b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy pillanat, amikor még mindenki meg akarja mutatni utoljára.","shortLead":"A nagy pillanat, amikor még mindenki meg akarja mutatni utoljára.","id":"20190715_Egyenest_a_kokerites_lett_az_autostalalkozo_vege__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c909e29-0233-4c19-be25-0464d297b69b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01065f6f-a397-4ca2-b527-3544acac1cb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Egyenest_a_kokerites_lett_az_autostalalkozo_vege__video","timestamp":"2019. július. 15. 16:21","title":"Egyenest a kőkerítés lett az autóstalálkozó vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d94aff3-eea2-4818-ba6f-285632a94da3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Főkert szerint betegek és balesetveszélyesek. Péntekig pótolják őket.","shortLead":"A Főkert szerint betegek és balesetveszélyesek. Péntekig pótolják őket.","id":"20190715_fakivagas_fapotlas_fokert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d94aff3-eea2-4818-ba6f-285632a94da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6985d5a6-571e-4ac3-97a8-4f1c1a00aecf","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_fakivagas_fapotlas_fokert","timestamp":"2019. július. 15. 21:30","title":"Nyolc fát vágnak ki az Andrássy úti fasorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bf7319-3e55-4ee3-b5b8-8204424d50ed","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Marvel kapitányban pilótát játszó színésznő, Lashana Lynch lép a visszavonuló James Bond helyére, aki aztán utódját is megpróbálja elcsábítani.","shortLead":"A Marvel kapitányban pilótát játszó színésznő, Lashana Lynch lép a visszavonuló James Bond helyére, aki aztán utódját...","id":"20190715_Fekete_brit_szineszno_lesz_az_uj_007es_ugynok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17bf7319-3e55-4ee3-b5b8-8204424d50ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc0db9a-9849-4b4b-a26e-01ce3fbaee8d","keywords":null,"link":"/kultura/20190715_Fekete_brit_szineszno_lesz_az_uj_007es_ugynok","timestamp":"2019. július. 15. 19:21","title":"Fekete brit színésznő lesz az új 007-es ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]