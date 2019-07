Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először emelkedett volna el a földről a Raptor hajtóművel felszerelt Starhopper, a teszt azonban nem úgy sikerült, ahogy a SpaceX-nél szerették volna.","shortLead":"Most először emelkedett volna el a földről a Raptor hajtóművel felszerelt Starhopper, a teszt azonban nem úgy sikerült...","timestamp":"2019. július. 18. 08:33","title":"Nem sikerült a teszt, robbanás rázta meg a SpaceX űrhajóját"}
{"available":true,"c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bizonyos korallszigetek ellenállónak tűnnek a klímaváltozással szemben.","shortLead":"Bizonyos korallszigetek ellenállónak tűnnek a klímaváltozással szemben.","timestamp":"2019. július. 16. 14:03","title":"Hihetetlen módon próbálják túlélni a klímaváltozást a korallszigetek"}
{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Park és a Sziget Fesztivál is leszerződött a Főtaxival.","shortLead":"A Budapest Park és a Sziget Fesztivál is leszerződött a Főtaxival.","timestamp":"2019. július. 16. 10:09","title":"A Sziget még egy taxiscéggel leszerződött"}
{"available":true,"c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Marsra jutás technikai korlátai mellett egyelőre az is kérdéses, hogyan tartanák életben a bolygó meghódítására induló űrhajósokat. Egy amerikai–brit csapatnak most támadt egy ötlete.","shortLead":"A Marsra jutás technikai korlátai mellett egyelőre az is kérdéses, hogyan tartanák életben a bolygó meghódítására...","timestamp":"2019. július. 17. 19:03","title":"Fontos felfedezésre jutottak amerikai és brit kutatók a Mars meghódításával kapcsolatban"}
{"available":true,"c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A polgármester csúnyának és haszontalannak találta a felhőkarcoló tervét.","shortLead":"A polgármester csúnyának és haszontalannak találta a felhőkarcoló tervét.","timestamp":"2019. július. 17. 13:09","title":"Nem lesz \"tulipán\" alakú torony Londonban"}
{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalati ügyfelek kifejezetten örülhetnek a Microsoft újdonságának, mostantól már nem kell böngészőt váltaniuk a fejlesztésekhez.","shortLead":"A vállalati ügyfelek kifejezetten örülhetnek a Microsoft újdonságának, mostantól már nem kell böngészőt váltaniuk...","timestamp":"2019. július. 17. 08:33","title":"Bekerült egy fontos kapcsoló a Microsoft új böngészőjébe"}
{"available":true,"c_author":"Balla Györgyi - Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A nyári szünet kellős közepén a fővárosi önkormányzat bedobta a követ az állóvízbe: határozat született arról, hogy a H5-ös HÉV-et szeptember 1-jétől 5-ös metrónak kell hívni. Attól azonban, hogy így nevezik, még nem jár sűrűbben, és fiatalabbak sem lesznek az ott közlekedő több mint 40 éves szerelvények. Mi értelme akkor a változásnak? ","shortLead":"A nyári szünet kellős közepén a fővárosi önkormányzat bedobta a követ az állóvízbe: határozat született arról...","timestamp":"2019. július. 17. 17:15","title":"Az 5-ös metró is a főváros és a kormány közti tányércsörgésről szól"}
{"available":true,"c_author":"Hont András","category":"kultura","description":"Sötétség délben (is). ","timestamp":"2019. július. 16. 15:25","title":"Hont: Fekete, sima, bársony Takaró"}