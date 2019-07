A The Lion King: The Gift című, most megjelent albumon összesen 27 track van, ebből 14 eredeti szám, 13 pedig a napokban bemutatott Az oroszlánkirályban (kritika erre) elhangzó részlet.

Beyoncé nemcsak énekel az albumon, de maga volt a producere is, és a legnagyobb fekete sztárokat kérte fel a közreműködésre. Így többek között Pharrell Williams, Tierra Whack, Childish Gambino és Kendrick Lamar is részt vettek az album összeállításában. Sőt, a popdíva a családját is bevonta: Jay-Z mellett a lányuk, Blue Ivy Carter hangja is hallható a lemezen. A hétéves gyerek a Brown Skin Girl című számban énekel.

A The Gift érdeme, hogy Beyoncé a hitelesség kedvéért nemcsak headlinerekkel dolgozott együtt, hanem afrikai – nigériai, kameruni és ghánai – előadókat is bevont a projektbe. "Ez a filmzene egy szerelmes levél Afrikához, és meg akartam győződni arról, hogy megtaláltuk Afrika legnagyobb tehetségeit" – mondta az énekes egy interjúban.

Az oroszlánkirályhoz készült hivatalos videóklipet itt tudja megnézni.