[{"available":true,"c_guid":"67a88507-3959-44ef-8b3e-d4a5032917b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen öten sérültek meg egy balesetben Szombathelynél.","shortLead":"Összesen öten sérültek meg egy balesetben Szombathelynél.","id":"20190722_Elaludt_a_sofor_a_Skodaban_frontalis_utkozes_lett_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67a88507-3959-44ef-8b3e-d4a5032917b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac958120-e890-45f4-970b-ec6f57be31f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Elaludt_a_sofor_a_Skodaban_frontalis_utkozes_lett_belole","timestamp":"2019. július. 22. 08:53","title":"Elaludt a sofőr a Skodában, frontális ütközés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca031a16-c944-470a-a35a-c41c7606b2bc","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Elindul az úgynevezett E-transzformáció projekt, amelynek keretében új műhely és irodaépület is épül. A fejlesztés összesen 41 milliárd forint, amihez a magyar állam 6,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást ad.","shortLead":"Elindul az úgynevezett E-transzformáció projekt, amelynek keretében új műhely és irodaépület is épül. A fejlesztés...","id":"20190723_Audi_beruhazas_fejlesztes_etranszformacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca031a16-c944-470a-a35a-c41c7606b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8eb9b2d-fc3e-45b7-a79c-78ec8f639402","keywords":null,"link":"/kkv/20190723_Audi_beruhazas_fejlesztes_etranszformacio","timestamp":"2019. július. 23. 11:26","title":"Itt a bejelentés: bővít Győrben az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541eeafc-59d1-4955-a965-663d6e23e31c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit az utolsó pillanatban húzták be a peremről. ","shortLead":"A férfit az utolsó pillanatban húzták be a peremről. ","id":"20190722_Videon_ahogy_a_rendorok_megmentik_a_kecskemeti_plazarol_leugrani_keszulo_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=541eeafc-59d1-4955-a965-663d6e23e31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ad9406-2f7e-4357-8a18-782ee99afb39","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Videon_ahogy_a_rendorok_megmentik_a_kecskemeti_plazarol_leugrani_keszulo_ferfit","timestamp":"2019. július. 22. 11:10","title":"Videón, ahogy a rendőrök megmentik a kecskeméti plázáról leugrani készülő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5ca8b7-19df-4b29-b228-581cfe3893a2","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Most először dolgozik együtt Péterfy Bori és a Love Band a Hősök zenekarral, a közösen írt dal és a hozzá készült új videóklip a napokban jelent meg. Péterfy Bori és Baranyai Dániel Eckü mesélt a dalszerzés és a különleges, mobiltelefonnal forgatott klip kulisszatitkairól. Interjú. \r

","shortLead":"Most először dolgozik együtt Péterfy Bori és a Love Band a Hősök zenekarral, a közösen írt dal és a hozzá készült új...","id":"samsungbch_20190722_peterfy_bori_hosok_ecku_bandfusion_videoklip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f5ca8b7-19df-4b29-b228-581cfe3893a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720ab93c-a642-426b-af89-cb2ad252cf8f","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190722_peterfy_bori_hosok_ecku_bandfusion_videoklip","timestamp":"2019. július. 22. 14:30","title":"\"Egy jópofa, fülledt, kísérletező dal született\" - Péterfy Bori összeállt Ecküvel - videóklip!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben az Instagram mindenkinek egy külön, személyes felületre gyűjti össze a szabályszegéseket, ahol az is látszik majd, mennyi van még hátra a teljes tiltásig.","shortLead":"A jövőben az Instagram mindenkinek egy külön, személyes felületre gyűjti össze a szabályszegéseket, ahol az is látszik...","id":"20190722_instagram_profil_torlese_kozossegi_alapelvek_megsertese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7e86a9-de05-4b1c-93e7-8a04dcbad293","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_instagram_profil_torlese_kozossegi_alapelvek_megsertese","timestamp":"2019. július. 22. 10:03","title":"Bevezeti a priuszt az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Gyors döntést ígért az amerikai technológiai cégek vezetőinek a Huawei-szállítások ügyében az amerikai elnök.","shortLead":"Gyors döntést ígért az amerikai technológiai cégek vezetőinek a Huawei-szállítások ügyében az amerikai elnök.","id":"20190723_Az_amerikai_techoriasok_vezetoi_surgetik_Trumpot_engedje_hogy_szallitsanak_a_Huaweinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a300f0b-c09e-42c5-a8a6-896861018e1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_Az_amerikai_techoriasok_vezetoi_surgetik_Trumpot_engedje_hogy_szallitsanak_a_Huaweinek","timestamp":"2019. július. 23. 06:20","title":"Az amerikai tech óriások vezetői sürgetik Trumpot, engedje, hogy szállítsanak a Huaweinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27386cf7-fa05-4cd2-9b3a-d616130a536e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190722_Cseh_Katalin_megtort_elismerte_volt_mar_a_Velenceitonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27386cf7-fa05-4cd2-9b3a-d616130a536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f4518b-0a78-4736-a9fe-74ada99306d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Cseh_Katalin_megtort_elismerte_volt_mar_a_Velenceitonal","timestamp":"2019. július. 22. 12:11","title":"Cseh Katalin megtört: elismerte, volt már a Velencei-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40bd5c9-5018-42d4-8fd4-4cab174a7474","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hallásvesztéshez köthető újabb gént azonosítottak kínai kutatók, az eredmény új kezelések kidolgozását teheti lehetővé.","shortLead":"A hallásvesztéshez köthető újabb gént azonosítottak kínai kutatók, az eredmény új kezelések kidolgozását teheti...","id":"20190722_hallasvesztes_gen_abcc1_feng_jung_genetika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40bd5c9-5018-42d4-8fd4-4cab174a7474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7a9c2b-b330-421f-8f55-00b7f69f17a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_hallasvesztes_gen_abcc1_feng_jung_genetika","timestamp":"2019. július. 22. 13:03","title":"Új remény csillant fel a hallásukat vesztett emberek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]