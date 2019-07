Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3961c8c-37e1-459e-9263-529a50937e16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövőre mindegyik áruházban és kis formátumú üzletben elérhető lesz a szolgáltatás.\r

","shortLead":"Jövőre mindegyik áruházban és kis formátumú üzletben elérhető lesz a szolgáltatás.\r

","id":"20190725_Onkiszolgalo_kasszak_erkeztek_az_Auchanba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3961c8c-37e1-459e-9263-529a50937e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d068053-5550-48f4-ad0e-8f50672942b9","keywords":null,"link":"/kkv/20190725_Onkiszolgalo_kasszak_erkeztek_az_Auchanba","timestamp":"2019. július. 25. 15:53","title":"Önkiszolgáló kasszákat telepít az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazgató úgy tudja, a helyi erők nem engedik, hogy ő maradjon az igazgató, bár mindenki támogatta a pályázatát. ","shortLead":"Az igazgató úgy tudja, a helyi erők nem engedik, hogy ő maradjon az igazgató, bár mindenki támogatta a pályázatát. ","id":"20190724_26_ev_utan_indoklas_nelkul_elutasitottak_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Gimnazium_igazgatojanak_palyazatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0dd5ed-9415-4d73-a92c-c381a1589364","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_26_ev_utan_indoklas_nelkul_elutasitottak_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Gimnazium_igazgatojanak_palyazatat","timestamp":"2019. július. 24. 18:27","title":"26 év után indoklás nélkül elutasították a zalaegerszegi Zrínyi Gimnázium igazgatójának pályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37721c2d-d034-47e8-a0bf-acc6057a2c58","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A madarak különböző stratégiákkal képesek alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, tempójával azonban nem tudnak lépést tartani. Így akár az olyan alkalmazkodóképes fajok is, mint a széncinege, a füsti fecske és a szarka is veszélyeztetetté válhatnak hosszútávon.","shortLead":"A madarak különböző stratégiákkal képesek alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, tempójával azonban nem tudnak lépést...","id":"20190725_klimavaltozas_madar_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37721c2d-d034-47e8-a0bf-acc6057a2c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfeebbd-ded5-4dff-8ae1-214559016993","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_klimavaltozas_madar_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 25. 19:03","title":"Nem bírják a klímaváltozás tempóját a madarak, több faj is veszélyeztetett lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32dc6e89-2809-418e-8be6-6d876757494a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 110 ezren várták idén a 2019-es felsőoktatási felvételi ponthatárait, amelyeket szerdán este 8-kor hoztak nyilvánosságra. A legnépszerűbbek idén a gazdálkodási és menedzsment szakok voltak, a legtöbben az ELTE-n kezdhetik majd meg a tanulmányaikat szeptemberben. \r

","shortLead":"Több mint 110 ezren várták idén a 2019-es felsőoktatási felvételi ponthatárait, amelyeket szerdán este 8-kor hoztak...","id":"20190724_Nyilvanosak_a_felveteli_ponthatarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32dc6e89-2809-418e-8be6-6d876757494a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f1fd7a-88db-4814-a5d7-aa85b6b4a2fe","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Nyilvanosak_a_felveteli_ponthatarok","timestamp":"2019. július. 24. 20:01","title":"Nyilvánosak a felvételi ponthatárok, itt meg is nézheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324f6178-6831-47c4-8029-ab12c40bb384","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig 37 év után ezzel a darabbal tért volna vissza. ","shortLead":"Pedig 37 év után ezzel a darabbal tért volna vissza. ","id":"20190725_Faye_Dunaway_Broadway_visszateres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=324f6178-6831-47c4-8029-ab12c40bb384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a85cd7-fc43-4230-8ed1-c279a7e0fe52","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Faye_Dunaway_Broadway_visszateres","timestamp":"2019. július. 25. 13:25","title":"Faye Dunaway-t kirúgták egy Broadway-produkcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e245e2-63de-40ee-9204-24a90f36213a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Geert Wilders fülbemászó országimázs-szlogent kent a Twitterre.","shortLead":"Geert Wilders fülbemászó országimázs-szlogent kent a Twitterre.","id":"20190726_Bunyos_Pityuval_es_palinkaval_mulatott_nalunk_a_holland_fasiszta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70e245e2-63de-40ee-9204-24a90f36213a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a8cf71-ad52-411e-b22c-21bd17f0d38c","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Bunyos_Pityuval_es_palinkaval_mulatott_nalunk_a_holland_fasiszta","timestamp":"2019. július. 26. 08:34","title":"Bunyós Pityuval és pálinkával mulatott nálunk a holland szélsőjobb vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeretné a Fidesz-kormány a megújuló energiát, de ez még nagyon messze van.","shortLead":"Szeretné a Fidesz-kormány a megújuló energiát, de ez még nagyon messze van.","id":"20190725_A_kormany_szabadulna_a_szentol_de_dontes_meg_nincs_a_kivezeteserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e55f97-3bd2-4b71-b4d3-bb0c1804dafc","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_A_kormany_szabadulna_a_szentol_de_dontes_meg_nincs_a_kivezeteserol","timestamp":"2019. július. 25. 17:25","title":"A kormány szabadulna a széntől, de döntés még nincs a kivezetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d69471-61ee-48be-9c20-85facad01671","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 979 orvos és fogorvos kért tavaly külföldi munkavégzéshez hatósági bizonyítványt, de közel 500 szakdolgozó is más országban kezdett új életet – írja a Világgazdaság. ","shortLead":"Összesen 979 orvos és fogorvos kért tavaly külföldi munkavégzéshez hatósági bizonyítványt, de közel 500 szakdolgozó is...","id":"20190724_Szazszamra_hagyjak_el_az_orszagot_az_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82d69471-61ee-48be-9c20-85facad01671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d84395-fdbd-4259-a818-604cc28c7807","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Szazszamra_hagyjak_el_az_orszagot_az_orvosok","timestamp":"2019. július. 24. 14:53","title":"Százszámra hagyják el az országot az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]