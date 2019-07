Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két magyar úszó is egyszerre finálézott szombaton a vizes vb-n. Hosszú Katinka és Burián Katalin a női 200 hát döntőjében ugrottak a medencébe. ","shortLead":"Két magyar úszó is egyszerre finálézott szombaton a vizes vb-n. Hosszú Katinka és Burián Katalin a női 200 hát...","id":"20190727_Hosszu_Katinka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2add7b0a-03d6-4e22-aea9-662f789b263a","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Hosszu_Katinka","timestamp":"2019. július. 27. 14:07","title":"Hosszú Katinka 8., Burián Katalin 7. lett a 200 hát döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7584de72-8a5e-49bc-837d-bc51d918919e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Helikopterekkel és mentőcsónakokkal kellett kimenteni szombaton Mumbai közelében hétszáz utast egy indiai expresszvonatról, amely elakadt az áradások miatt.","shortLead":"Helikopterekkel és mentőcsónakokkal kellett kimenteni szombaton Mumbai közelében hétszáz utast egy indiai...","id":"20190727_Az_arado_viz_fogsagaba_esett_egy_vonat_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7584de72-8a5e-49bc-837d-bc51d918919e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944d582c-9c6d-448a-9439-3191b901ece8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Az_arado_viz_fogsagaba_esett_egy_vonat_Indiaban","timestamp":"2019. július. 27. 16:01","title":"Az áradó víz fogságába esett egy vonat Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979edca2-dedc-49f9-836c-72481b122114","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Abban az esetben, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az EU-ból.","shortLead":"Abban az esetben, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az EU-ból.","id":"20190727_Az_Irsziget_egyesuleserol_es_Skocia_kivalasarol_beszelt_az_ir_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=979edca2-dedc-49f9-836c-72481b122114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fbf568-899f-4186-8918-d277701d45e8","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Az_Irsziget_egyesuleserol_es_Skocia_kivalasarol_beszelt_az_ir_miniszterelnok","timestamp":"2019. július. 27. 15:43","title":"Az Ír-sziget egyesüléséről és Skócia kiválásáról beszélt az ír miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Valami megváltozott.","shortLead":"Valami megváltozott.","id":"20190728_Hosszu_Katinka_Nem_erzem_mar_az_adrenalint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb60428-2a98-49ec-9418-e041e7976e69","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Hosszu_Katinka_Nem_erzem_mar_az_adrenalint","timestamp":"2019. július. 28. 15:12","title":"Hosszú Katinka: \"Nem érzem már az adrenalint\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82f6c09-a4b8-400f-829d-a39a61b0100b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államelnök is vizsgálatot kért az ügyben.","shortLead":"Az államelnök is vizsgálatot kért az ügyben.","id":"20190727_Romaniaban_sorra_menesztettek_a_rendori_vezetoket_egy_15_eves_lany_meggyilkolasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d82f6c09-a4b8-400f-829d-a39a61b0100b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9213f991-ccd7-4a4f-b793-deb6739c0200","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Romaniaban_sorra_menesztettek_a_rendori_vezetoket_egy_15_eves_lany_meggyilkolasa_miatt","timestamp":"2019. július. 27. 18:49","title":"Romániában sorra menesztették a rendőri vezetőket egy 15 éves lány meggyilkolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sártól és hordaléktól kell megtisztítani az egyik vágányt.","shortLead":"Sártól és hordaléktól kell megtisztítani az egyik vágányt.","id":"20190727_Annyi_eso_esett_Szobon_hogy_napokig_csak_egy_vaganyon_jarnak_a_vonatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da0492a-411a-40e1-9596-1cc11308ddf5","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Annyi_eso_esett_Szobon_hogy_napokig_csak_egy_vaganyon_jarnak_a_vonatok","timestamp":"2019. július. 27. 17:13","title":"Annyi eső esett Szobon, hogy napokig csak egy vágányon járnak a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4304cdc4-f1b3-4e17-823e-3399f8b78faf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlanul - és nyugtalanítóan - száraz és forró az északi sarkkör, az oroszok már megtapasztalták ennek következményeit.","shortLead":"Szokatlanul - és nyugtalanítóan - száraz és forró az északi sarkkör, az oroszok már megtapasztalták ennek...","id":"20190728_Az_urbol_is_jol_latszik_az_orosz_sarkkoron_tombolo_tuzvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4304cdc4-f1b3-4e17-823e-3399f8b78faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ff83ac-21ae-48b2-9a81-6c7a73e7e338","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Az_urbol_is_jol_latszik_az_orosz_sarkkoron_tombolo_tuzvesz","timestamp":"2019. július. 28. 17:51","title":"Klímakatasztrófa élőben: akkora futótüzek tombolnak Oroszországban, hogy az űrből is látszik a füstjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2209e621-766b-4675-b4a6-6f27e0518e8c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ketten súlyosan megsérültek az összecsapásban. ","shortLead":"Ketten súlyosan megsérültek az összecsapásban. ","id":"20190728_Eroszakba_fulladt_a_228_ezres_hongkongi_tuntetes_tobb_ember_orizetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2209e621-766b-4675-b4a6-6f27e0518e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969c1ab4-7f55-4b8a-aed9-90192406cc3c","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Eroszakba_fulladt_a_228_ezres_hongkongi_tuntetes_tobb_ember_orizetben","timestamp":"2019. július. 28. 13:25","title":"Erőszakba fulladt a 228 ezres hongkongi tüntetés, több ember őrizetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]