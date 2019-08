Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Domokos László arról is beszélt egy konferencián, hogy az állami szférában is mérni kellene a hatékonyságot.\r

\r

","shortLead":"Domokos László arról is beszélt egy konferencián, hogy az állami szférában is mérni kellene a hatékonyságot.\r

\r

","id":"20190731_Tovabbi_allami_elbocsatasokat_varna_el_az_ASZ_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b0cb26-d7b5-4ff1-9213-b6b513859233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Tovabbi_allami_elbocsatasokat_varna_el_az_ASZ_elnoke","timestamp":"2019. július. 31. 20:48","title":"További állami elbocsátásokat várna el az ÁSZ elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5722b4f-8385-4b27-9b88-7d7e7ce47f60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A ruhaüzlet augusztus végéig minden itthoni üzletét bezárja. ","shortLead":"A ruhaüzlet augusztus végéig minden itthoni üzletét bezárja. ","id":"20190731_Kivonul_Magyarorszagrol_a_Charles_Vogele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5722b4f-8385-4b27-9b88-7d7e7ce47f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8d78e1-a2e3-490f-8d8e-74caf94abf81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Kivonul_Magyarorszagrol_a_Charles_Vogele","timestamp":"2019. július. 31. 17:34","title":"Kivonul Magyarországról a Charles Vögele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39d6f21-99c4-4323-968f-ea4f85d25f28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rubik Ernő 29 éves volt, amikor ötletes kockajátéka elkezdte meghódítani a világot, és rövidesen milliók kedvencévé vált. A hirtelen jött siker miatt azonban később sem változtatott életén.","shortLead":"Rubik Ernő 29 éves volt, amikor ötletes kockajátéka elkezdte meghódítani a világot, és rövidesen milliók kedvencévé...","id":"20190801_rubik_erno_rubik_kocka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d39d6f21-99c4-4323-968f-ea4f85d25f28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8b00c6-be45-42a8-88f0-e54a46940cc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_rubik_erno_rubik_kocka","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:33","title":"Rubik Ernő sosem lottózik, mert pontosan tisztában van az esélyekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60756a9b-7138-4e3f-83ed-a4df19716cc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A platós autók egy kis tuninggal, máris az egyik legizgalmasabb kategóriává válnak az összes közül.","shortLead":"A platós autók egy kis tuninggal, máris az egyik legizgalmasabb kategóriává válnak az összes közül.","id":"20190731_Ez_a_platos_VW_Amarok_erosebb_mint_egy_Audi_S6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60756a9b-7138-4e3f-83ed-a4df19716cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6463cba-0707-45a3-8191-a5d054a59193","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Ez_a_platos_VW_Amarok_erosebb_mint_egy_Audi_S6","timestamp":"2019. július. 31. 11:44","title":"Ez a platós VW Amarok erősebb, mint egy Audi S6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre.","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre.","id":"20190731_Az_orszag_nagy_reszen_varhatok_viharok_csutortokon_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7bd857-c225-4b5b-958b-c09e3b60d8f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Az_orszag_nagy_reszen_varhatok_viharok_csutortokon_is","timestamp":"2019. július. 31. 19:25","title":"Az ország nagy részén várhatók viharok csütörtökön is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128bc7da-bf6a-45a8-ade3-ad8da320390f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Alig három hét van hátra az eseményig.","shortLead":"Alig három hét van hátra az eseményig.","id":"20190731_Sopronban_talalkozik_Angela_Merkel_es_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=128bc7da-bf6a-45a8-ade3-ad8da320390f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9b5cde-bc8b-4b2a-848f-090a0b4b99a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Sopronban_talalkozik_Angela_Merkel_es_Orban_Viktor","timestamp":"2019. július. 31. 08:35","title":"Sopronban találkozik Angela Merkel és Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A többiek meg nem – így az M1-en Kósa.","shortLead":"A többiek meg nem – így az M1-en Kósa.","id":"20190731_Kosa_szerint_Tarlos_a_legjobb_jelolt_mert_o_mar_volt_fopolgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b487cb4f-5181-4874-b219-9a1e78aad1b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Kosa_szerint_Tarlos_a_legjobb_jelolt_mert_o_mar_volt_fopolgarmester","timestamp":"2019. július. 31. 09:52","title":"Kósa szerint Tarlós a legjobb jelölt, mert ő már volt főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nem tudja megbocsátani magának, hogy külföldön volt, amikor férje, Andy Vajna meghalt. A patológián tudott csak elbúcsúzni tőle, de ez adott neki erőt.","shortLead":"Nem tudja megbocsátani magának, hogy külföldön volt, amikor férje, Andy Vajna meghalt. A patológián tudott csak...","id":"20190730_Vajna_Timea_Andy_Vajna_Tv2_interju_Gonczi_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed280af-14a2-472b-a5bc-f00ce38cbb87","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Vajna_Timea_Andy_Vajna_Tv2_interju_Gonczi_Gabor","timestamp":"2019. július. 30. 18:46","title":"Vajna Tímea az örökségről: Nem biztos, hogy akár egyetlen fillért is kapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]