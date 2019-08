Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld \"tüdejeként\" aposztrofált Amazonas videken mindig is problémát jelentett az esőerdők kiirtása, júliusban azonban még az eddigieknél is gyorsabb mértékben pusztították a területet.","shortLead":"A Föld \"tüdejeként\" aposztrofált Amazonas videken mindig is problémát jelentett az esőerdők kiirtása, júliusban azonban...","id":"20190807_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_erdoirtas_amazonas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef3d8bc-6111-4671-b87a-a711fa045a46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_erdoirtas_amazonas","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:03","title":"Megölik a Föld \"tüdejét\", ha tovább folytatódik a brazil fakitermelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bb53ca-1033-4705-9065-5100c6646d03","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"elet","description":"Városi kisházfüzérek kicsiny telkeken, elbújva a sokemeletes óriások, a hatalmas kőépületek tövében – Ausztriában közel negyvenezer ilyen építmény létezik, számuk a fővárosban 27 ezerhez közelít. A hvg.hu bécsi tudósítója és fotósa bebocsátást nyert az egyik gondosan őrzött bécsi telepre.","shortLead":"Városi kisházfüzérek kicsiny telkeken, elbújva a sokemeletes óriások, a hatalmas kőépületek tövében – Ausztriában közel...","id":"20190808_Elet_a_becsi_kiskerttelepen_paradicsom_vagy_tulszabalyzott_hobort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96bb53ca-1033-4705-9065-5100c6646d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a171c110-edf8-4c13-9890-adb7d96abe40","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Elet_a_becsi_kiskerttelepen_paradicsom_vagy_tulszabalyzott_hobort","timestamp":"2019. augusztus. 08. 17:00","title":"Élet a bécsi kiskerttelepen: paradicsom vagy túlszabályzott hóbort?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa5dece-4817-4b37-9346-3491d8742782","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestig hosszabbítja meg Prága–Bécs-járatát a RegioJet vasúttársaság.","shortLead":"Budapestig hosszabbítja meg Prága–Bécs-járatát a RegioJet vasúttársaság.","id":"20190808_Maganvasut_jon_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa5dece-4817-4b37-9346-3491d8742782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6d8dca-4b43-47b5-9b2a-a9d617a4659c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Maganvasut_jon_Budapestre","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:49","title":"Magánvasút jön Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301ba178-ffad-4624-ad02-1d30fee683aa","c_author":"Bedő Iván","category":"hetilap","description":"Összekapcsolható-e az emberi agy a számítógéppel és a világhálóval? Ami a Mátrix és más fantasztikus filmek témája volt, az újabban sokat ígérő kutatások tárgya.","shortLead":"Összekapcsolható-e az emberi agy a számítógéppel és a világhálóval? Ami a Mátrix és más fantasztikus filmek témája...","id":"201932__agyszamitogep_kapcsolat__memoriabovites__varrogeppel_afejbe__belenk_kotnenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=301ba178-ffad-4624-ad02-1d30fee683aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05c4bff-e839-48ef-9bd2-1e996179c8c9","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.32/201932__agyszamitogep_kapcsolat__memoriabovites__varrogeppel_afejbe__belenk_kotnenek","timestamp":"2019. augusztus. 07. 00:00","title":"Belénk kötnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8457da-f748-4d34-bb6d-a4b4a7701568","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idős színészt egy svájci kórházban ápolják, állítja a Corriere olasz oldal, állapota stabil.\r

\r

","shortLead":"Az idős színészt egy svájci kórházban ápolják, állítja a Corriere olasz oldal, állapota stabil.\r

\r

","id":"20190808_Agyverzest_kapott_hetekkel_ezelott_Alain_Delon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd8457da-f748-4d34-bb6d-a4b4a7701568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5116171-d8c5-4dd2-8692-47d6b04259c6","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Agyverzest_kapott_hetekkel_ezelott_Alain_Delon","timestamp":"2019. augusztus. 08. 20:23","title":"Agyvérzést kapott hetekkel ezelőtt Alain Delon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521f02bc-a309-4fdf-93b0-ef8f2627ec9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány tanuszoda építési programjában az ígért létesítmények fele sem készült el, ami igen, az is csak késve.","shortLead":"A kormány tanuszoda építési programjában az ígért létesítmények fele sem készült el, ami igen, az is csak késve.","id":"20190808_Ev_vegere_22_tanuszoda_keszulhet_el_a_kormany_altal_igert_50bol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=521f02bc-a309-4fdf-93b0-ef8f2627ec9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d78ab4d-f110-48d9-bd4d-1c3ac537a7e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Ev_vegere_22_tanuszoda_keszulhet_el_a_kormany_altal_igert_50bol","timestamp":"2019. augusztus. 08. 19:50","title":"Év végére 22 tanuszoda készülhet el a kormány által ígért 50-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van létszámhiány a rendőrségnél, de a közbiztonság kiegyensúlyozott. Azért lehet, hogy majd lesz fizetésemelés – állítja a belügyminiszter.","shortLead":"Van létszámhiány a rendőrségnél, de a közbiztonság kiegyensúlyozott. Azért lehet, hogy majd lesz fizetésemelés –...","id":"20190807_Pinter_Sandor_szerint_meg_akar_fizetesemelest_is_kaphatnak_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3174d6-a8b3-4bed-a8bd-d673b6098154","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Pinter_Sandor_szerint_meg_akar_fizetesemelest_is_kaphatnak_a_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:32","title":"Pintér Sándor szerint még akár kaphatnak is fizetésemelést a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219aaf31-410e-4377-9127-be681b06d6ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"553 milliós a veszteség, a cég szerint az ambiciózus befeketetések miatt.\r

\r

","shortLead":"553 milliós a veszteség, a cég szerint az ambiciózus befeketetések miatt.\r

\r

","id":"20190807_Sulyos_veszteseg_a_Disneynel_a_masodik_negyedevben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=219aaf31-410e-4377-9127-be681b06d6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbdd1d2-f997-42d9-b56e-46ded825e967","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Sulyos_veszteseg_a_Disneynel_a_masodik_negyedevben","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:31","title":"Súlyos veszteség a Disneynél a második negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]