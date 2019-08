Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dce3b2ff-fd29-4dc2-8cc3-f8f67ee09f4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe az amerikai hiperautóba nem kevesebb, mint négy darab nagy teljesítményű villanymotor került.","shortLead":"Ebbe az amerikai hiperautóba nem kevesebb, mint négy darab nagy teljesítményű villanymotor került.","id":"20190821_1200_loeros_4_szemelyes_uj_villanyauto_tor_a_porsche_panamera_baberjaira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dce3b2ff-fd29-4dc2-8cc3-f8f67ee09f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6adef2a-4152-4109-85c7-2439efa25705","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_1200_loeros_4_szemelyes_uj_villanyauto_tor_a_porsche_panamera_baberjaira","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:21","title":"1200 lóerős 4 személyes új villanyautó tör a Porsche Panamera babérjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a0399e-8d33-4c1e-aedc-83eefa3910b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mint az őrült, ki letépte láncát.","shortLead":"Mint az őrült, ki letépte láncát.","id":"20190821_Nagy_matracvandorlas_volt_Denverben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65a0399e-8d33-4c1e-aedc-83eefa3910b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718d4aab-6f4c-4e71-a57d-c113382e60d1","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Nagy_matracvandorlas_volt_Denverben","timestamp":"2019. augusztus. 21. 18:13","title":"Nagy matracvándorlás volt Denverben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beolvad az MMG és a Ripost Média a Mediaworksbe.","shortLead":"Beolvad az MMG és a Ripost Média a Mediaworksbe.","id":"20190822_Megszunik_a_Lokal_es_a_Ripost_kiadoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d9466c-425d-4907-a5cc-d0ab8619dc48","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Megszunik_a_Lokal_es_a_Ripost_kiadoja","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:42","title":"Megszűnik a Lokál és a Ripost kiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikust költségvetési csalással vádolják. ","shortLead":"A politikust költségvetési csalással vádolják. ","id":"20190822_Simonka_szerint_tisztazni_fogja_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03230219-73cb-4581-9588-42e6c848e27a","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Simonka_szerint_tisztazni_fogja_magat","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:36","title":"Simonka: Nem követtem el semmilyen törvénysértést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54cf1da6-93e4-4124-bed1-ef58ab0b0a92","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavaly debütált új X5 kupésra faragott testvérmodelljét, a csapott hátú új X6-ost is beárazták hazánkban.","shortLead":"A tavaly debütált új X5 kupésra faragott testvérmodelljét, a csapott hátú új X6-ost is beárazták hazánkban.","id":"20190823_216_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_bmw_x6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54cf1da6-93e4-4124-bed1-ef58ab0b0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019cc55c-ba5c-4284-b26f-5a2f8542f3b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_216_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_bmw_x6","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:21","title":"21,6 millió forinttól indul itthon az új BMW X6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcd8d77-01c0-40e6-9c1c-52bc37c06035","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ne is kezdje el találgatni, hogy milyen Q betűvel kezdődő édességnevet talál ki a Google az idei Android-verziónak, ugyanis a keresőóriás szakít ezzel a névadási gyakorlattal.","shortLead":"Ne is kezdje el találgatni, hogy milyen Q betűvel kezdődő édességnevet talál ki a Google az idei Android-verziónak...","id":"20190822_android_verziok_neve_edessegek_android_q_android_10_szamozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fcd8d77-01c0-40e6-9c1c-52bc37c06035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e6a785-ce73-4edd-ae4b-730b9bcf727e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_android_verziok_neve_edessegek_android_q_android_10_szamozott","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:03","title":"10 év után itt a vége az androidos édességneveknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bc813c-5cf7-420b-b233-769ed7970685","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik végén már vihar tombol, a másikon még a kánikula.","shortLead":"Az egyik végén már vihar tombol, a másikon még a kánikula.","id":"20190821_17_fok_a_kulonbseg_Kelet_es_NyugatMagyarorszag_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06bc813c-5cf7-420b-b233-769ed7970685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d2235d-dd00-4958-8ace-8e18bb186c49","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_17_fok_a_kulonbseg_Kelet_es_NyugatMagyarorszag_kozott","timestamp":"2019. augusztus. 21. 18:27","title":"17 fok a különbség Kelet- és Nyugat-Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1665faec-9dd1-4cb0-a456-f660b7b4495c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jobb mechanizmusra van szükség szerinte. Mármint ahelyett, hogy az oroszok folyton hazudnak.","shortLead":"Jobb mechanizmusra van szükség szerinte. Mármint ahelyett, hogy az oroszok folyton hazudnak.","id":"20190821_Putyin_elismerte_hogy_fegyverkiserlet_volt_a_nuklearis_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1665faec-9dd1-4cb0-a456-f660b7b4495c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a0170c-7e8c-4d94-bb7e-db7a3c0b4c63","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Putyin_elismerte_hogy_fegyverkiserlet_volt_a_nuklearis_baleset","timestamp":"2019. augusztus. 21. 19:31","title":"Putyin elismerte, hogy fegyverkísérlet volt a nukleáris baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]