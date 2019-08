Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4c98a2a-9343-4078-a94c-18f438be1345","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Threads néven önálló üzenetküldő alkalmazáson dolgozik a Facebook, amit az Instagram egyfajta társaként képzel el a közösségi óriás. A programot már többen tesztelik.","shortLead":"Threads néven önálló üzenetküldő alkalmazáson dolgozik a Facebook, amit az Instagram egyfajta társaként képzel el...","id":"20190827_instagram_direct_uzenetkuldes_threads_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4c98a2a-9343-4078-a94c-18f438be1345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d5e63a-dbf1-4c38-bd2a-8a9809a77958","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_instagram_direct_uzenetkuldes_threads_facebook","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:03","title":"Új alkalmazást fejleszt a Facebook az Instagramhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden újabb illegális bevándorlók vesztették életüket Líbia partjainál egy hajótörésben, ezzel a Földközi-tengerbe veszettek száma kilencszázra emelkedett – közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR).","shortLead":"Kedden újabb illegális bevándorlók vesztették életüket Líbia partjainál egy hajótörésben, ezzel a Földközi-tengerbe...","id":"20190828_illegalis_bevandorlas_menedekkerok_foldkozi_tenger_unhcr_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a109b7-f861-4d68-a60a-15b7b80c0621","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_illegalis_bevandorlas_menedekkerok_foldkozi_tenger_unhcr_jelentes","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:52","title":"Kilencszáz menedékkérő fulladt idén a Földközi-tengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ők is indulnának a főpolgármesteri posztért. A Népszava szerint az egyik jelöltet a középiskolában James Bondnak hívták, mert magas volt és kigyúrt.","shortLead":"Ők is indulnának a főpolgármesteri posztért. A Népszava szerint az egyik jelöltet a középiskolában James Bondnak...","id":"20190827_Harom_szinte_teljesen_ismeretlen_jelolt_is_bejelentkezett_Tarlos_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a890a0-de8a-4ca2-93cb-d007be35d402","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Harom_szinte_teljesen_ismeretlen_jelolt_is_bejelentkezett_Tarlos_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:50","title":"Három, szinte teljesen ismeretlen jelölt is bejelentkezett Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Izraelben az állam és a társadalom alapvetően partner a munka és a család összeegyeztetésében. Talán ennek is köszönhető nők határozott jelenléte a munkaerőpiacon, miközben a születésszám kifejezetten magas.","shortLead":"Izraelben az állam és a társadalom alapvetően partner a munka és a család összeegyeztetésében. Talán ennek is...","id":"20190828_Sok_gyerek_sok_munka_anyak_az_izraeli_munkaeropiacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ed20e5-dcf7-4101-93b7-739387df0ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190828_Sok_gyerek_sok_munka_anyak_az_izraeli_munkaeropiacon","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:30","title":"Sok gyerek, sok munka: anyák az izraeli munkaerőpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy újabb személy ellen emeltek vádat.","shortLead":"Egy újabb személy ellen emeltek vádat.","id":"20190827_Ujabb_vademeles_az_Alstomugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fd556e-7cf5-4074-b9ae-3a4b8a33313d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Ujabb_vademeles_az_Alstomugyben","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:01","title":"Újabb vádemelés az Alstom-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatalosan is letartóztatták és kémkedéssel vádolják a kínai hatóságok Jang Heng-Csün kínai-ausztrál írót és akadémikust, akit január óta tartanak fogva. Az ausztrál kormány tiltakozik.","shortLead":"Hivatalosan is letartóztatták és kémkedéssel vádolják a kínai hatóságok Jang Heng-Csün kínai-ausztrál írót és...","id":"20190827_Akar_ki_is_vegezhetik_a_Kinaban_letartoztatott_akademikust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ff7092-b635-4b8f-b6be-8cbe1d1a1823","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_Akar_ki_is_vegezhetik_a_Kinaban_letartoztatott_akademikust","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:05","title":"Akár ki is végezhetik a Kínában letartóztatott akadémikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most már biztos.","shortLead":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most már biztos.","id":"20190828_Olasz_kormanyvalsag_megallapodtak_Conte_miniszterelnoksegeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beda6e5f-4d51-4d7d-b198-0df1e0fb74bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Olasz_kormanyvalsag_megallapodtak_Conte_miniszterelnoksegeben","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:05","title":"Olasz kormányválság: megállapodtak Conte miniszterelnökségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan személyes megkereséseket kaptak, amelyek \"egyházkormányzati intézkedéseket tesznek szükségessé\".","shortLead":"Olyan személyes megkereséseket kaptak, amelyek \"egyházkormányzati intézkedéseket tesznek szükségessé\".","id":"20190827_donath_laszlo_evangelikus_egyhaz_tenyfeltaro_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0b8e02-0545-44ac-8e67-6a34ce09297f","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_donath_laszlo_evangelikus_egyhaz_tenyfeltaro_vizsgalat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 15:26","title":"Vizsgálatot indít Donáth László ügyében az evangélikus egyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]