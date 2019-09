Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"323ebe31-0ade-45c5-adfb-6e0b4a9df3cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus nagyobbik fiával együtt adott interjút, ilyen még nem volt.","shortLead":"A pszichológus nagyobbik fiával együtt adott interjút, ilyen még nem volt.","id":"20190902_vekerdy_tamas_vekerdy_daniel_interju_oktatas_koznevelesi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=323ebe31-0ade-45c5-adfb-6e0b4a9df3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0c8ea6-53d4-43c4-b17f-a04277aface1","keywords":null,"link":"/elet/20190902_vekerdy_tamas_vekerdy_daniel_interju_oktatas_koznevelesi_torveny","timestamp":"2019. szeptember. 02. 07:41","title":"Vekerdy: Füttyre indítható, fegyelmezett szolgahadat képezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Egy 30 éves férfi meggyilkolt négy embert és megsebesített 21 másikat egy szombaton kitört lövöldözésben.","shortLead":" Egy 30 éves férfi meggyilkolt négy embert és megsebesített 21 másikat egy szombaton kitört lövöldözésben.","id":"20190901_Lovoldozes_Texasban_tobben_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e708a368-0d94-403f-b0d2-9375ec6c364a","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_Lovoldozes_Texasban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. szeptember. 01. 08:20","title":"Lövöldözés volt Texasban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vissza kell állítani Ukrajna 2014 előtti területi egységét, Kijev a szuverenitás ügyében teljes mértékben számíthat Varsó támogatására - jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök szombaton az ukrán hivatali kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel közösen tartott varsói sajtóértekezleten. ","shortLead":"Vissza kell állítani Ukrajna 2014 előtti területi egységét, Kijev a szuverenitás ügyében teljes mértékben számíthat...","id":"20190831_Lengyelorszag_kiall_Ukrajna_teruleti_egysege_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a38f359-a7c6-4e6f-bbeb-adaa11e2910f","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Lengyelorszag_kiall_Ukrajna_teruleti_egysege_mellett","timestamp":"2019. augusztus. 31. 14:41","title":"Lengyelország kiáll Ukrajna területi egysége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d2fd7f-9c9b-4d6f-bf4c-571afeb6e546","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium kezdeményezi a kormánynál a tömeges bevándorlás okozta

válsághelyzet meghosszabbítását - írta az Index.hu a minisztériumra hivatkozva. A 2015 óta tartó válsághelyzetet várhatóan annak ellenére is meghosszabbítják, hogy annak nincsenek meg a törvényi feltételei.","shortLead":"A Belügyminisztérium kezdeményezi a kormánynál a tömeges bevándorlás okozta

válsághelyzet meghosszabbítását - írta...","id":"20190831_A_belugy_szerint_meg_kell_hosszabbitani_a_bevandorlas_miatti_valsaghelyzetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98d2fd7f-9c9b-4d6f-bf4c-571afeb6e546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6706a525-0387-4fad-8fea-f92e0a187439","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_A_belugy_szerint_meg_kell_hosszabbitani_a_bevandorlas_miatti_valsaghelyzetet","timestamp":"2019. augusztus. 31. 10:11","title":"A belügy szerint meg kell hosszabbítani a bevándorlás miatti válsághelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56951d10-9758-46ea-8624-25443d2d18c0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Támadás a Fehér Ház ellen 3. – A védangyal bukása a hétvégén továbbra is maradt az amerikai kasszasikerlista csúcsán.","shortLead":"A Támadás a Fehér Ház ellen 3. – A védangyal bukása a hétvégén továbbra is maradt az amerikai kasszasikerlista csúcsán.","id":"20190902_Tovabbra_is_a_Feher_Haz_elleni_tamadasra_kivancsiak_a_nezok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56951d10-9758-46ea-8624-25443d2d18c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649b03e2-be88-4f39-a5ca-5344544e5fff","keywords":null,"link":"/kultura/20190902_Tovabbra_is_a_Feher_Haz_elleni_tamadasra_kivancsiak_a_nezok","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:27","title":"Továbbra is a Fehér Ház elleni támadásra kíváncsiak a nézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Mainz 6-1-re kapott ki a címvédő Bayern München otthonában a német labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában. ","shortLead":"A Mainz 6-1-re kapott ki a címvédő Bayern München otthonában a német labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában. ","id":"20190831_szalai_adam_foci_bundesliga_mainz_bayern_munchen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f22e07-b135-4766-bdca-73f6c9766fe1","keywords":null,"link":"/sport/20190831_szalai_adam_foci_bundesliga_mainz_bayern_munchen","timestamp":"2019. augusztus. 31. 18:36","title":"Nagyon megverték Szalai régi-új csapatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában tartották meg az idei nemzeti tanévnyitót Kásler Miklós, az emberierőforrás-miniszter részvételével, ahová be szeretettek volna jutni a Pedagógusok Demokratikus Szaszervezetének (PDSZ) tagjai, köztük az elnök, Szűcs Tamás is. ","shortLead":"A sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában tartották meg az idei nemzeti tanévnyitót Kásler Miklós...","id":"20190901_Nem_engedtek_be_a_Nemzeti_Tanavnyitora_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezetenek_kepviseloit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708e032d-b6bf-4a6a-96b5-f2b1a118d316","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Nem_engedtek_be_a_Nemzeti_Tanavnyitora_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezetenek_kepviseloit","timestamp":"2019. szeptember. 01. 18:36","title":"Nem engedték be a nemzeti tanévnyitóra a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének képviselőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cacb2a0-712a-42be-848b-f5dd29b84a58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 20 perces sorban állásra is számíthat, aki ebben az időszakban a Nyugati jegyautomatáinál tervez jegyet venni.","shortLead":"Akár 20 perces sorban állásra is számíthat, aki ebben az időszakban a Nyugati jegyautomatáinál tervez jegyet venni.","id":"20190901_Estetol_reggelig_bezarjak_a_belfoldi_penztarakat_a_Nyugati_palyaudvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cacb2a0-712a-42be-848b-f5dd29b84a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119cb67c-adb1-4aa2-8ade-4b0d31d7223f","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Estetol_reggelig_bezarjak_a_belfoldi_penztarakat_a_Nyugati_palyaudvaron","timestamp":"2019. szeptember. 01. 08:49","title":"Estétől reggelig bezárják a belföldi pénztárakat a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]