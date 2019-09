Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2674315e-243f-48f0-8cfa-3260b4d51b8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 210 méteres győri futópályát már fél éve használják az emberek, most helyi iskolások előtt adták át. A tanárnőjük szerint ez teljesen rendben van, \"szívesen megyünk, akár énekelünk is, vagy verset szavalunk\", mondta.","shortLead":"A 210 méteres győri futópályát már fél éve használják az emberek, most helyi iskolások előtt adták át. A tanárnőjük...","id":"20190918_Helyi_iskolasok_elott_adott_at_egy_fel_eve_kesz_futopalyat_Borkai_Zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2674315e-243f-48f0-8cfa-3260b4d51b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc6b30e-f448-4cee-b036-c092d31c1b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Helyi_iskolasok_elott_adott_at_egy_fel_eve_kesz_futopalyat_Borkai_Zsolt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:08","title":"Helyi iskolások előtt adott át egy fél éve kész futópályát Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f29218-db76-45e3-a6e2-4871e27ee807","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vevők egy jó része hajlandó többet is fizetni azért, hogy korszerűbb fűtése legyen a lakásának. ","shortLead":"A vevők egy jó része hajlandó többet is fizetni azért, hogy korszerűbb fűtése legyen a lakásának. ","id":"20190918_Megeri_felujitani_a_lakast_eladas_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23f29218-db76-45e3-a6e2-4871e27ee807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e031964-a815-42f5-b157-03c87cfbf3ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Megeri_felujitani_a_lakast_eladas_elott","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:40","title":"Megéri felújítani a lakást eladás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A pár évvel ezelőtti hiány után túlkínálat van a kávépiacon: a tőzsdén 13 éves mélypontra süllyedt a termény jegyzése. Ez a termelőket sújtja igazán, akik közül sokan Dél-Amerikából az Egyesült Államokba menekülnek. A fogyasztók ezzel egy időben áremelkedést tapasztalnak. ","shortLead":"A pár évvel ezelőtti hiány után túlkínálat van a kávépiacon: a tőzsdén 13 éves mélypontra süllyedt a termény jegyzése...","id":"20190918_Tulkinalat_a_kavepiacon_megis_dragulast_tapasztalnak_a_fogyasztok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1f69b5-ea57-413c-b744-bbd88d443124","keywords":null,"link":"/360/20190918_Tulkinalat_a_kavepiacon_megis_dragulast_tapasztalnak_a_fogyasztok","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:00","title":"Hiába isszuk drágán a kávét, a termelők olyan keveset keresnek, hogy inkább menekülnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ígérkezik könnyű menetnek a háromórás kérdezz-felelek.","shortLead":"Nem ígérkezik könnyű menetnek a háromórás kérdezz-felelek.","id":"20190918_trocsanyi_laszlo_meghallgatas_ep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123c479f-81a6-4cbc-88b0-19015eca1383","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_trocsanyi_laszlo_meghallgatas_ep","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:13","title":"Kiderült, mikor hallgatják meg Trócsányi Lászlót az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek szebbnek látják az egészségügy helyzetét, de még az ő szemükben is ez a legfőbb probléma.","shortLead":"A fideszesek szebbnek látják az egészségügy helyzetét, de még az ő szemükben is ez a legfőbb probléma.","id":"20190918_fidesz_ellenzek_szavazo_egeszsegugy_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc67910-695d-4784-91dc-1f8cd5cc1fc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_fidesz_ellenzek_szavazo_egeszsegugy_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:34","title":"Budapesten az egészségügyi ellátás színvonala a legzavaróbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac80874c-7f5a-4e34-925e-c9381fff0bc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már zavartalanul közlekedhetnek a szerelvények a Miskolc-Tiszai pályaudvar-Felsőzsolca vonalszakaszon, miután az éjjel beemelték az előző nap kisiklott mozdonyt és tehervagont.","shortLead":"Már zavartalanul közlekedhetnek a szerelvények a Miskolc-Tiszai pályaudvar-Felsőzsolca vonalszakaszon, miután az éjjel...","id":"20190919_kisiklott_tehervonat_miskolc_vonatkozlekedes_mavinform","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac80874c-7f5a-4e34-925e-c9381fff0bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37af16fd-5ccf-4d7c-aab7-f1fac4592e76","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_kisiklott_tehervonat_miskolc_vonatkozlekedes_mavinform","timestamp":"2019. szeptember. 19. 06:05","title":"Kisiklás után helyreállt a vonatközlekedés Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160b2a1-7831-4f86-8377-3c3ab0451cd6","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Süket fülekre találtak a politikusoknál, ezért kezdtek figyelmeztető akcióba az egészségbiztosítási pénztárral szerződött magánfogorvosok. Szószólójuk, Nagy Ákos szerint az igazságérzetük diktálta a lépést, a megbecsülés hiánya miatt. A fogorvos portrénkban azt is elárulja, milyen az, amikor neki kell beülnie egy kollégája székébe, páciensként. ","shortLead":"Süket fülekre találtak a politikusoknál, ezért kezdtek figyelmeztető akcióba az egészségbiztosítási pénztárral...","id":"20190918_Nagy_Akos_portre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4160b2a1-7831-4f86-8377-3c3ab0451cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb27ecfc-f3e7-4d2b-a64c-555530ef7248","keywords":null,"link":"/360/20190918_Nagy_Akos_portre","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:20","title":"\"Azért, mert nem lakunk a híd alatt, még jogunk van a tisztességes bérhez\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa861e9c-e7b6-4493-afc2-630a393fea73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai miniszterelnök 2001-ben feketének maszkírozta magát. A most előkerült fotóból kisebb botrány lett.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök 2001-ben feketének maszkírozta magát. A most előkerült fotóból kisebb botrány lett.","id":"20190919_Egy_rasszista_gesztus_kezdte_ki_Justin_Trudeau_hirnevet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa861e9c-e7b6-4493-afc2-630a393fea73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05e5d23-5f6c-4c53-9aac-0ad3c969feab","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Egy_rasszista_gesztus_kezdte_ki_Justin_Trudeau_hirnevet","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:12","title":"Egy rasszista gesztus kezdte ki Justin Trudeau hírnevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]