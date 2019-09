Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban elismerte, hogy jogosan kritizálják az utasok a vasúttársaságot, Loppert Dániel, a szervezet kommunikációs vezetője a Hír Tv-ben arról beszélt: a MÁV ellen tervezett tüntetés összefügg az önkormányzati választásokkal.","shortLead":"Miután a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban elismerte, hogy jogosan kritizálják az utasok...","id":"20190920_loppert_daniel_mav_utasok_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65b9988-68bc-49d7-a2e2-47d4a6cf76bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_loppert_daniel_mav_utasok_tuntetes","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:26","title":"MÁV-sajtófőnök: Az utasok csak október 13-ig lesznek tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7e718e-1a94-4310-9b07-6204d0f2a005","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VII. kerületi ellenzéki polgármesterjelölt feljelentést tett az eset miatt.","shortLead":"A VII. kerületi ellenzéki polgármesterjelölt feljelentést tett az eset miatt.","id":"20190919_Akasztofara_fuggesztett_Davidcsillagot_rajzoltak_egy_ellenzeki_kepviselo_plakatjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f7e718e-1a94-4310-9b07-6204d0f2a005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72da37d4-2597-4f30-bb95-71ce8521ae49","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Akasztofara_fuggesztett_Davidcsillagot_rajzoltak_egy_ellenzeki_kepviselo_plakatjara","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:25","title":"Akasztófára függesztett Dávid-csillagot rajzoltak egy ellenzéki képviselő plakátjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Többet nyaraltak a magyarok, a késések mutatják a rendszerszintű munkaerőhiányt a MÁV-nál, szerdai BL-eredmények. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Többet nyaraltak a magyarok, a késések mutatják a rendszerszintű munkaerőhiányt a MÁV-nál, szerdai BL-eredmények...","id":"20190919_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d969cef-e231-44ca-83ea-21f2fcd7c7af","keywords":null,"link":"/360/20190919_Radar360","timestamp":"2019. szeptember. 19. 08:00","title":"Radar 360: A nap, amikor az USA Iránt nevezte meg a szaúdi támadás elkövetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f65bf4f-ca20-43b2-b434-730f02173f2e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Magyarország Étele 2020 döntőjét Felcsúton szervezik. ","shortLead":"A Magyarország Étele 2020 döntőjét Felcsúton szervezik. ","id":"20190920_Piros_feher_es_zold_alapanyagokat_varnak_a_nemzeti_osszetartozast_hirdeto_szakacsversenyre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f65bf4f-ca20-43b2-b434-730f02173f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed75610-c9b0-4cbb-8694-30902ea58dc2","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Piros_feher_es_zold_alapanyagokat_varnak_a_nemzeti_osszetartozast_hirdeto_szakacsversenyre","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:42","title":"Piros, fehér és zöld ételeket várnak a nemzeti összetartozás szakácsversenyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg szerette volna kérdezni a lesifotóst, hogy mire kíváncsi, de az elszaladt.","shortLead":"Meg szerette volna kérdezni a lesifotóst, hogy mire kíváncsi, de az elszaladt.","id":"20190920_Karacsony_Gergely_Egy_paparazzo_fotozta_reggel_ahogy_vitte_a_gyereket_iskolaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2720b1d9-bef3-4587-a83a-dfe25d1ef7f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Karacsony_Gergely_Egy_paparazzo_fotozta_reggel_ahogy_vitte_a_gyereket_iskolaba","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:27","title":"Lesifotós kémlelte, ahogy Karácsony iskolába vitte a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded0c7fb-428d-4258-95cf-d100daa6f9a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komjáthi Imréék ismét láncos akciót tartanak, illetve tartanának, ha hagynák őket. A Magyar Suzuki Zrt. szerint a hangulatkeltés nem épít, hanem munkahelyeket veszélyeztet.","shortLead":"Komjáthi Imréék ismét láncos akciót tartanak, illetve tartanának, ha hagynák őket. A Magyar Suzuki Zrt. szerint...","id":"20190920_suzuki_gyar_mszp_komjathi_imre_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded0c7fb-428d-4258-95cf-d100daa6f9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55861345-f113-4dfa-ab25-0737471c9bb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_suzuki_gyar_mszp_komjathi_imre_tuntetes","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:11","title":"Lökdösték őket, megpróbálták megakadályozni, hogy az MSZP-sek a Suzuki-gyárnál tüntessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint Cyrus Vance is \"csatlakozott a rosszhiszemű vizsgálatokhoz és zaklatásokhoz\", amiket demokrata párti tisztségviselők indítottak ellene.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint Cyrus Vance is \"csatlakozott a rosszhiszemű vizsgálatokhoz és zaklatásokhoz\", amiket...","id":"20190920_Trump_pert_inditott_az_adobevallasait_bekero_ugyesz_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028530f1-c748-4281-a911-cff6315b9d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Trump_pert_inditott_az_adobevallasait_bekero_ugyesz_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 20. 05:03","title":"Trump pert indított az adóbevallásait bekérő ügyész ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08625e8-58c3-4ea8-a292-a20497d51edb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hónap múlva iktatják be az új japán uralkodót, aki a jeles eseményen egy abszolút egyedi kocsiban fog megérkezni.","shortLead":"Egy hónap múlva iktatják be az új japán uralkodót, aki a jeles eseményen egy abszolút egyedi kocsiban fog megérkezni.","id":"20190920_2019ben_ilyen_parades_hibrid_autot_kap_egy_uj_csaszar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c08625e8-58c3-4ea8-a292-a20497d51edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72910a30-8d28-4eea-8c1d-1e2a6bab048d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_2019ben_ilyen_parades_hibrid_autot_kap_egy_uj_csaszar","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:21","title":"Ilyen hibridet kap az új császár 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]